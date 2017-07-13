Новобуянский спиртзавод готовится перезапустить производство

Новобуянский спиртзавод в ближайшее время может возобновить производственную деятельность, сообщает "Самарское обозрение".

Спиртзавод в Новом Буяне ранее, как и ООО Самарский комбинат "Родник", контролировался АО "Актив", близким к депутату Самарской губернской думы Александру Милееву. Оператором предприятия выступало ООО "Буян", на которое была оформлена лицензия на производство.

При этом недвижимость спиртзавода, по данным ЕГРП, зарегистрирована за ООО "Актив Индустрия". Владельцем этой компании выступает Александр Шакиров. Он же ранее выступал ликвидатором ООО ТД "Родник". Спиртзавод являлся частью одной технологической цепочки с "Родником" — из его спирта выпускалась самарская водка.

В 2014 г., во время активной фазы конфликта "Родника" с правоохранительными, фискальными и надзорными органами, новобуянский спиртзавод остановился. В июне 2015 г. Росалкогольрегулирование аннулировало лицензию "Буяна", а сейчас компания ликвидируется.

По информации издания, осенью прошлого года некое ООО "Житное" взяло в аренду недвижимость спиртзавода. В ближайшее время предприятие может вновь заработать. По словам сразу нескольких источников "СО", спиртзавод активно набирает сотрудников и им уже поданы документы на получение производственной лицензии.

Чиновники из руководства Нового Буяна и Красноярского района подтверждают данную информацию. По словам главы сельского поселения Новый Буян Елены Тихановой, на спиртзавод приняты сотрудники.

Глава Красноярского района Михаил Белоусов отметил, что "на завод уже трудоустроено 60 человек, запущена котельная. В ближайшие две недели они должны получить лицензию". При этом Белоусов заявил, что не знает имен инвесторов, реанимирующих предприятие.

Источник в самарском министерстве сельского хозяйства и продовольствия утверждает, что "завод пока не запущен". Никто из опрошенных представителей районной и областной администраций не смог уточнить название оператора, который будет осуществлять деятельность на спиртзаводе.