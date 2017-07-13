Новобуянский спиртзавод готовится перезапустить производство

Новобуянский спиртзавод в ближайшее время может возобновить производственную деятельность, сообщает "Самарское обозрение".
Спиртзавод в Новом Буяне ранее, как и ООО Самарский комбинат "Родник", контролировался АО "Актив", близким к депутату Самарской губернской думы Александру Милееву. Оператором предприятия выступало ООО "Буян", на которое была оформлена лицензия на производство.
При этом недвижимость спиртзавода, по данным ЕГРП, зарегистрирована за ООО "Актив Индустрия". Владельцем этой компании выступает Александр Шакиров. Он же ранее выступал ликвидатором ООО ТД "Родник". Спиртзавод являлся частью одной технологической цепочки с "Родником" — из его спирта выпускалась самарская водка.
В 2014 г., во время активной фазы конфликта "Родника" с правоохранительными, фискальными и надзорными органами, новобуянский спиртзавод остановился. В июне 2015 г. Росалкогольрегулирование аннулировало лицензию "Буяна", а сейчас компания ликвидируется.
По информации издания, осенью прошлого года некое ООО "Житное" взяло в аренду недвижимость спиртзавода. В ближайшее время предприятие может вновь заработать. По словам сразу нескольких источников "СО", спиртзавод активно набирает сотрудников и им уже поданы документы на получение производственной лицензии.
Чиновники из руководства Нового Буяна и Красноярского района подтверждают данную информацию. По словам главы сельского поселения Новый Буян Елены Тихановой, на спиртзавод приняты сотрудники.
Глава Красноярского района Михаил Белоусов отметил, что "на завод уже трудоустроено 60 человек, запущена котельная. В ближайшие две недели они должны получить лицензию". При этом Белоусов заявил, что не знает имен инвесторов, реанимирующих предприятие.
Источник в самарском министерстве сельского хозяйства и продовольствия утверждает, что "завод пока не запущен". Никто из опрошенных представителей районной и областной администраций не смог уточнить название оператора, который будет осуществлять деятельность на спиртзаводе.
Последние комментарии
Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.
А цена какая будет?
И что дальше?
Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.
Раз уж «Балтика» прогнулась, то для меньших брендов уж точно ничего хорошего это не предвещает. Да и небольшие личные пивоварни такими темпами либо перейдут под нелегальные, либо будут закупать эти стеклянные бутылки втридорога, откуда у них будет свое производство стекла? Товар как был пивом, так и остался тем же самым пивом, правда, теперь дороже. Эдак на половину стоимости. Но это еще не все. Как уже отметили в статье, в глубинке у нас, скорее всего, начнет процветать бизнес «дешевого пойла», самогончики там всякие и другие алкогольные напитки с относительно большим градусом. Так и заменим пиво, которое как бы депутаты не хотели, но производится под контролем качества, по стандартам, на какую-то левую муть. Отличная вообще идея – начать переписывать правила для работающего бизнеса в не самое легкое время. Вместо того чтобы поощрять рынки, которые поддерживают регионы (и другие отрасли), у нас, наоборот, ради каких-то идеологических принципов, только хуже делают. Вот кому эти идеологии нужны будут, когда люди работу потеряют, или станут получать меньше? Все это усугубляется тем фактом, что вся эта идеология держится на каких-то неведанных источниках и прочей ерунде, а полноценные исследования, которые уже не раз проводились, наоборот проигнорированы. Как и текущие ГОСТы и стандарты качества, которые непонятно зачем вообще выдавались, раз не отвечают требованиям депутатов. Переписывание истории, товарищи.