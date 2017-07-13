АвтоВАЗ показал интерьер Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW

АвтоВАЗ раскрыл интерьер новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW, которые дополняют модельный ряд флагманской линейки Lada.

Интерьер Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW выполнен в единой концепции с дизайном кузова.

В автомобилях появилось оборудование, недоступное ранее и, как правило, использующееся на моделях классом выше. Это впервые внедренная трехступенчатая регулировка подогрева передних сидений, центральная консоль с подлокотником и ящиком для хранения, оснащенная портом USB, розеткой и кнопками подогрева задних сидений, задний центральный подлокотник с подстаканниками.

Благодаря использованию новой концепции в дизайне кузова на 2,5 см было увеличено пространство над головами задних пассажиров, а спинка заднего дивана складывается в соотношении 1/3 к 2/3.

Багажное отделение автомобиля представляет собой многофункциональное пространство, оснащенное двойным полом, органайзером, тремя сетками для фиксации грузов, различными нишами. Объем багажного отделения с учетом ниш составляет 480 л (до полки-шторки), пространство под фальшполом предоставляет дополнительные 95 л, а объем багажника при сложенных сиденьях второго ряда (до подоконной линии) составляет 825 литр. Доступ к багажному отделению осуществляется при помощи кнопки, расположенной на крышке багажника.

Высота и угол открывания крышки багажного отделения оптимизированы для удобства использования людьми высокого роста, с обеих сторон внутренней панели есть ручки.

Багажник получил двойной пол, который разделен на две секции. Каждая из взаимозаменяемых секций может быть использована индивидуально или зафиксирована в вертикальном положении, предоставляя дополнительные возможности для зонирования пространства. При необходимости увеличения объема загрузочного отсека ящики органайзера и напольные панели могут быть убраны. Под вторым полом размещено полноразмерное запасное колесо. На пластиковой обивке багажника расположены крючки крепления сумок, пакетов и трех штатных сеток для фиксации грузов.

В районе арки правого колеса расположен закрываемый специальной крышкой ящик для небольших вещей, или открытая ниша с левой стороны с ремнем, удерживающим пятилитровую канистру с жидкостью, рядом с которой находится небольшой карман для перевозки мелких предметов.

Два источника света интегрированы в боковые панели багажного отделения под сдвижной шторкой. В случае необходимости можно воспользоваться 12-вольтовой розеткой, находящейся на боковой панели, расположенной справа.

Рулевая колонка регулируется по высоте и вылету, кресло водителя оборудовано регулировкой по высоте и поясничной поддержкой. Подогрев передних сидений впервые снабжен трехступенчатой системой управления нагревом, климат-контроль следит за поддержанием заданной температуры, обогрев ветрового стекла помогает быстро и удобно передвигаться в зимнее время, а датчики дождя и освещенности надежно и оперативно реагируют на смену погодных условий при вождении.

Бортовой компьютер Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW позволяет отследить расход топлива, определить время, среднюю скорость движения и другие показатели. На руле расположены кнопки управления мультимедиа системой и круиз-контролем.

В отделке дверных панелей и обивке сидений использованы яркие оранжевые цветовые акценты. Для любителей спокойных решений в интерьере предусмотрена отделка серого цвета.

Между передними сиденьями Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW расположена высокая консоль. Она служит не только в качестве подлокотника для водителя и впереди сидящего пассажира, но и предоставляет дополнительное место для хранения. В задней части консоли расположена 12-вольтовая розетка, USB порт и кнопки подогрева задних сидений. Последняя функция на автомобилях Марки появилась впервые.