В Москве состоится встреча Михаила Бабича с руководством АвтоВАЗа

В понедельник, 17 июля, в Москве полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич проведет рабочую встречу с президентом ПАО "АвтоВАЗ" Николя Мором и председателем совета директоров предприятия Сергеем Скворцовым, сообщает пресс-служба полпреда. Стороны обсудят перспективы развития завода и расширение взаимодействия с отечественными поставщиками.
Одной из основных задач для ПАО "АвтоВАЗ" в современных экономических условиях — максимальное использование возможностей российских поставщиков автокомпонентов для повышения уровня локализации автомобилей и сохранение компетенций по разработке новых моделей. В целях выполнения этой задачи создана совместная рабочая группа с участием представителей автогиганта, аппарата полномочного представителя, правительства Самарской области, регионального кластера автомобильной промышленности, предприятий-поставщиков автокомпонентов.
Результатом ее деятельности является разработанная "дорожная карта" по использованию потенциала предприятий Самарской области при локализации производства автомобилей, в которую вошли 62 поставщика.
Задача аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО — наладить эффективную систему взаимодействия между ПАО "АвтоВАЗ" и поставщиками.
На встрече в Москве планируется обсуждение результатов деятельности рабочей группы и дальнейших шагов по продолжению начатой работы.
Последние комментарии
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.
На мой взгляд, им нужно целенаправленно заняться Бережливым производством-сокращать потери и стоимость авто. Кто как не Андерсен должен это знать. А не увеличивать выплаты ТОПам. Пусть почитают: Майк Ротер. Тойота ката.