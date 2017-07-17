В Москве состоится встреча Михаила Бабича с руководством АвтоВАЗа

В понедельник, 17 июля, в Москве полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич проведет рабочую встречу с президентом ПАО "АвтоВАЗ" Николя Мором и председателем совета директоров предприятия Сергеем Скворцовым, сообщает пресс-служба полпреда. Стороны обсудят перспективы развития завода и расширение взаимодействия с отечественными поставщиками.

Одной из основных задач для ПАО "АвтоВАЗ" в современных экономических условиях — максимальное использование возможностей российских поставщиков автокомпонентов для повышения уровня локализации автомобилей и сохранение компетенций по разработке новых моделей. В целях выполнения этой задачи создана совместная рабочая группа с участием представителей автогиганта, аппарата полномочного представителя, правительства Самарской области, регионального кластера автомобильной промышленности, предприятий-поставщиков автокомпонентов.

Результатом ее деятельности является разработанная "дорожная карта" по использованию потенциала предприятий Самарской области при локализации производства автомобилей, в которую вошли 62 поставщика.

Задача аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО — наладить эффективную систему взаимодействия между ПАО "АвтоВАЗ" и поставщиками.

На встрече в Москве планируется обсуждение результатов деятельности рабочей группы и дальнейших шагов по продолжению начатой работы.