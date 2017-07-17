Областной минтранс и "Яндекс.Такси" подписали соглашение о сотрудничестве

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области и сервис "Яндекс.Такси" объявили о партнерстве, сообщает департамент информполитики администрации губернатора.
В рамках соглашения о сотрудничестве стороны будут заниматься развитием в регионе цивилизованного рынка такси и способствовать росту прозрачности оказания услуг таксомоторных перевозок.
"Яндекс.Такси" и облминтранс также будут взаимодействовать при проверке наличия у таксистов разрешений на перевозку. "Яндекс.Такси" будет в автоматическом режиме получать соответствующую информацию из реестра разрешений.
Кроме того, водители пройдут обучение в самарском консультационном центре "Яндекс.Такси". В ходе курса преподаватели расскажут о возможностях сервиса и о требованиях клиентов к качеству обслуживания. Это поможет подготовить водителей к наплыву туристов во время чемпионата мира по футболу FIFA 2018тм.
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html