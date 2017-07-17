Областной минтранс и "Яндекс.Такси" подписали соглашение о сотрудничестве

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области и сервис "Яндекс.Такси" объявили о партнерстве, сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

В рамках соглашения о сотрудничестве стороны будут заниматься развитием в регионе цивилизованного рынка такси и способствовать росту прозрачности оказания услуг таксомоторных перевозок.

"Яндекс.Такси" и облминтранс также будут взаимодействовать при проверке наличия у таксистов разрешений на перевозку. "Яндекс.Такси" будет в автоматическом режиме получать соответствующую информацию из реестра разрешений.

Кроме того, водители пройдут обучение в самарском консультационном центре "Яндекс.Такси". В ходе курса преподаватели расскажут о возможностях сервиса и о требованиях клиентов к качеству обслуживания. Это поможет подготовить водителей к наплыву туристов во время чемпионата мира по футболу FIFA 2018тм.