16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Пензенское УФАС вскрыло картельный сговор между компаниями самарского бизнесмена У "Арго Моторс" изъят еще один участок на Сорокиных Хуторах Резидент технопарка компания "ИННОВАТЕХСЕРВИС" разрабатывает ПО для управления группами роботов Более 15 различных станков плазменной резки разработала GR group-samara Резидент технопарка компания "ИнБио" начала выпуск уникальных лактосодержащих препаратов

Государство и Бизнес Экономическая политика

Областной минтранс и "Яндекс.Такси" подписали соглашение о сотрудничестве

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 124
Версия для печати

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области и сервис "Яндекс.Такси" объявили о партнерстве, сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

В рамках соглашения о сотрудничестве стороны будут заниматься развитием в регионе цивилизованного рынка такси и способствовать росту прозрачности оказания услуг таксомоторных перевозок.

"Яндекс.Такси" и облминтранс также будут взаимодействовать при проверке наличия у таксистов разрешений на перевозку. "Яндекс.Такси" будет в автоматическом режиме получать соответствующую информацию из реестра разрешений.

Кроме того, водители пройдут обучение в самарском консультационном центре "Яндекс.Такси". В ходе курса преподаватели расскажут о возможностях сервиса и о требованиях клиентов к качеству обслуживания. Это поможет подготовить водителей к наплыву туристов во время чемпионата мира по футболу FIFA 2018тм.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Thought Mind 30 августа 2014 13:25 Руководитель "Гарантийного фонда поддержки предпринимательства" Михаил Герасимов покинул свой пост

ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей

Владимир Сверкалов 03 февраля 2014 17:44 Возле застройки "Кошелев-проекта" может появиться индустриальный парк

Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html

Фото на сайте

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Нанотехнологический центр Самарской области представил свои разработки на «ИННОПРОМе»

Нанотехнологический центр Самарской области представил свои разработки на «ИННОПРОМе»

Технопарк "Жигулевская долина" продолжает представлять своих резидентов

Технопарк "Жигулевская долина" продолжает представлять своих резидентов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6