В Самаре открылось импортозамещающее производство зерновых сеялок

Компания "Евротехника" 1 августа приступила к серийному выпуску прицепных крупногабаритных широкозахватных сеялок Condor и Citan в рамках проекта по локализации производства сельскохозяйственной техники немецкой компании AmazonenWerke.
Об этом сообщил сайт Минпромторга РФ.
"Евротехника" инвестировала в новое производство 148,9 млн руб., из них 71 млн руб. выдал ФРП в качестве льготного займа под 5% годовых. Средства Фонда были направлены на приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию нового технологического и вспомогательного оборудования. На полную мощность завод планирует выйти в 2018 году.
Как говорится в сообщении, локализация производства сеялок Condor и Citan, предназначеных для сева зерновых сельскохозяйственных культур, позволит снизить зависимость России от импорта техники данного типа. Доля компании на российском рынке достигнет 6% в количественном и 14% в денежном выражении.
В перспективе компания планирует наращивать свое присутствие на рынке. Этому способствует ряд факторов, помимо высокого качества продукции и доступной цены: с одной стороны, парк сеялок российских аграриев укомплектован на 66% при высоких темпах выбытия техники, с другой стороны — растет спрос на высокопроизводительные машины при общем тренде на импортозамещение.
Последние комментарии
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Этот управляющий наверное только имущество продаёт,а про производство наверное забыл.
Это просто местный Кузьмич послал дормоедов на мужской половой член
Стабильными остались цены на мясную. молочную, хлебную продукцию. Так они подорожали раньше на 30- 50%.