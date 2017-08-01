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Растениеводство АПК и пищепром

В Самаре открылось импортозамещающее производство зерновых сеялок

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания "Евротехника" 1 августа приступила к серийному выпуску прицепных крупногабаритных широкозахватных сеялок Condor и Citan в рамках проекта по локализации производства сельскохозяйственной техники немецкой компании AmazonenWerke.

Об этом сообщил сайт Минпромторга РФ.

"Евротехника" инвестировала в новое производство 148,9 млн руб., из них 71 млн руб. выдал ФРП в качестве льготного займа под 5% годовых. Средства Фонда были направлены на приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию нового технологического и вспомогательного оборудования. На полную мощность завод планирует выйти в 2018 году.

Как говорится в сообщении, локализация производства сеялок Condor и Citan, предназначеных для сева зерновых сельскохозяйственных культур, позволит снизить зависимость России от импорта техники данного типа. Доля компании на российском рынке достигнет 6% в количественном и 14% в денежном выражении.

В перспективе компания планирует наращивать свое присутствие на рынке. Этому способствует ряд факторов, помимо высокого качества продукции и доступной цены: с одной стороны, парк сеялок российских аграриев укомплектован на 66% при высоких темпах выбытия техники, с другой стороны — растет спрос на высокопроизводительные машины при общем тренде на импортозамещение.

Гид потребителя

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