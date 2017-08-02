Компания "Маяк" может вернуть землю на стрелке реки Самары

ООО "Маяк" добилось отмены решения судов, признавших договор купли-продажи земли на стрелке реки Самары незаконным, сообщается в постановлении кассационной инстанции.
Напомним, договор купли-продажи в отношении земельного участка площадью 4,3 тыс. кв. м в Самарском районе был признан незаконным. Участок перешел в частную собственность постановлением министерства имущественных отношений в 2013 году. "Маяк" собирался использовать эту территорию для производственных нужд, однако арбитраж признал сделку недействительной.
Основанием для подачи иска послужило отсутствие градостроительного обоснования на использование земли, также спорный участок ранее уже был предоставлен в бессрочное пользование ФБУ "Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей".
1 августа Арбитражный суд Поволжского округа вернул дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
Последние комментарии
Надеюсь с обременением)
Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.
нам нужен дублёр Заводского шоссе вдоль реки Самара
Дык, он не для коммерции купил. А в родовую усадьбу переделает и всё. Собственник же. Или просто с землёй сравняет ))))
Уберите уже его из города насовсем.