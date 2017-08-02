Компания "Маяк" может вернуть землю на стрелке реки Самары

ООО "Маяк" добилось отмены решения судов, признавших договор купли-продажи земли на стрелке реки Самары незаконным, сообщается в постановлении кассационной инстанции.

Напомним, договор купли-продажи в отношении земельного участка площадью 4,3 тыс. кв. м в Самарском районе был признан незаконным. Участок перешел в частную собственность постановлением министерства имущественных отношений в 2013 году. "Маяк" собирался использовать эту территорию для производственных нужд, однако арбитраж признал сделку недействительной.

Основанием для подачи иска послужило отсутствие градостроительного обоснования на использование земли, также спорный участок ранее уже был предоставлен в бессрочное пользование ФБУ "Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей".

1 августа Арбитражный суд Поволжского округа вернул дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.