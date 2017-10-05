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ИТ Транспорт и связь

Бизнес Самарской области нашел новые ресурсы для развития

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Новокуйбышевске и Сызрани состоялись бизнес-завтраки для корпоративных клиентов компании "МегаФон". Гости узнали о легких и экономичных способах решения насущных проблем малого и среднего бизнеса — в частности, получили действенный инструмент для привлечения новых клиентов.

Фото: предоставлено ПАО "МегаФон"

Гостиничный бизнес, ЖКХ, пекарни, автошколы, магазины, торгующие стройматериалами или спецодеждой, небольшие производственные предприятия — столь различны сферы деятельности клиентов МегаФона. Но у оператора есть универсальные телеком-решения, подходящие любому бизнесу. Именно о них шла речь на встречах, прошедших в малых городах Самарской области.

Сызранские и новокуйбышевские предприниматели рассказали, с какими задачами им приходится сейчас сталкиваться. Это, прежде всего, необходимость сокращения текущих расходов и рекламных бюджетов, нехватка инструментов для работы с действующими клиентами, что отражается на выручке. Представители МегаФона предложили в качестве решения несколько услуг — "Виртуальную АТС", "8-800" и "МегаФон. Таргет".

Первый из этих сервисов помогает экономить на оборудовании связи для офисной телефонии. Вместо дорогостоящих офисных АТС фирма использует виртуальную, работающую на основе мобильной сети МегаФона. Нанимать ИТ-специалиста в такой ситуации не нужно, тянуть во все уголки офиса провода — тоже. Даже переезд в другое помещение не отразится на работе офиса. Сотрудники всегда будут на связи, а операционные затраты уменьшатся.

Услуга "8-800" помогает решить проблему коммуникаций с клиентами. Единый "красивый" номер отлично запоминается. Сервис удобен и как временное решение для организации "горячей линии" во время рекламной кампании, и как постоянный вариант для повышения эффективности службы продаж. Спрос на услугу постоянно растет. С начала 2017 года, ее используют на 78% клиентов больше, чем ранее.

Самый большой интерес у гостей вызвала услуга "МегаФон. Таргет", резко набравшая популярность у бизнеса — за 9 месяцев 2017 года количество ее пользователей в Самарской области выросло на 97%. Привлекать новых клиентов устаревшими методами (например, раздачей листовок, которые обычно тут же выбрасываются) уже не получается, а наружная или ТВ-реклама требует крупных вложений. В такой ситуации выходом становятся инновационные телеком-сервисы. "МегаФон. Таргет" позволяет делать "точечные" рассылки тем категориям клиентов, на которые рассчитывает предприниматель. Выборку можно делать по возрасту, полу, местонахождению, интересам, проявляющимся в запросах в интернете, и другим критериям. Результат — рекламное сообщение приходит только к "нужным" людям, готовым купить товар или услугу. Удобство и эффективность такого бизнес-инструмента некоторые клиенты МегаФона оценили сразу, решив подключить этот сервис.

"Я долгое время являлся клиентом МегаФона как физическое лицо. Теперь буду сотрудничать с компанией по корпоративному договору. Растет бизнес, база клиентов, с которой нужно работать, не пропуская никого из потока. Нашёл для себя решения, которые помогут мне это сделать. Самое главное: они не требуют больших вложений на внедрение и поддержку", — делится руководитель ИП в Сызрани Дмитрий Исаев.

"Впервые довелось побывать на мероприятии такого формата от компании МегаФон, остался очень доволен. Получил ответы на все интересующие вопросы. Интересные услуги презентовали грамотно и в доступной форме, предлагая готовые решения для разных сфер бизнеса", — комментирует директор ООО "Торговый Дом Алтын" Рафик Алюшев.

"Мы предлагаем бизнесу готовые решения финансовых, управленческих, стратегических вопросов, прежде требовавших больших затрат средств, времени и сил. Достаточно одного обращения к нам — и при минимальных бюджетах можно будет находить новых клиентов, автоматизировать бизнес-процессы, экономить за счет новых высокотехнологичных сервисов, а значит, развиваться", — комментирует директор по развитию корпоративного бизнеса Поволжского филиала компании "МегаФон" Екатерина Соломонова.

Гид потребителя

Последние комментарии

Иван Крюков 07 января 2017 16:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Artem Artem 20 декабря 2016 12:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

AlexOptimist AlexOptimist 12 ноября 2014 08:22 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!

Наталья 08 ноября 2014 13:18 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если продажа здания состоится, то сотрудники уже точно не получат долги по зарплате. Приходящие (тем не менее) от Заказчиков деньги уходят на оплату кредитов СМАРТСа, в офшоры, или еще, Бог знает, куда, только не на налоги, зарплату, в ФСС, и др.. Неужели ВЛАСТЯМ, Следственному комитету, ОРГАНАМ не интересно? Будет ли предел жадности у "Мажоритарного акционера ОАО "Гипросвязь"? Спросила—самой смешно стало

AlexOptimist AlexOptimist 07 ноября 2014 06:12 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Неужели в СМАРТСе все так трагически печально???

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