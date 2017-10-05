Бизнес Самарской области нашел новые ресурсы для развития

В Новокуйбышевске и Сызрани состоялись бизнес-завтраки для корпоративных клиентов компании "МегаФон". Гости узнали о легких и экономичных способах решения насущных проблем малого и среднего бизнеса — в частности, получили действенный инструмент для привлечения новых клиентов.

Гостиничный бизнес, ЖКХ, пекарни, автошколы, магазины, торгующие стройматериалами или спецодеждой, небольшие производственные предприятия — столь различны сферы деятельности клиентов МегаФона. Но у оператора есть универсальные телеком-решения, подходящие любому бизнесу. Именно о них шла речь на встречах, прошедших в малых городах Самарской области.

Сызранские и новокуйбышевские предприниматели рассказали, с какими задачами им приходится сейчас сталкиваться. Это, прежде всего, необходимость сокращения текущих расходов и рекламных бюджетов, нехватка инструментов для работы с действующими клиентами, что отражается на выручке. Представители МегаФона предложили в качестве решения несколько услуг — "Виртуальную АТС", "8-800" и "МегаФон. Таргет".

Первый из этих сервисов помогает экономить на оборудовании связи для офисной телефонии. Вместо дорогостоящих офисных АТС фирма использует виртуальную, работающую на основе мобильной сети МегаФона. Нанимать ИТ-специалиста в такой ситуации не нужно, тянуть во все уголки офиса провода — тоже. Даже переезд в другое помещение не отразится на работе офиса. Сотрудники всегда будут на связи, а операционные затраты уменьшатся.

Услуга "8-800" помогает решить проблему коммуникаций с клиентами. Единый "красивый" номер отлично запоминается. Сервис удобен и как временное решение для организации "горячей линии" во время рекламной кампании, и как постоянный вариант для повышения эффективности службы продаж. Спрос на услугу постоянно растет. С начала 2017 года, ее используют на 78% клиентов больше, чем ранее.

Самый большой интерес у гостей вызвала услуга "МегаФон. Таргет", резко набравшая популярность у бизнеса — за 9 месяцев 2017 года количество ее пользователей в Самарской области выросло на 97%. Привлекать новых клиентов устаревшими методами (например, раздачей листовок, которые обычно тут же выбрасываются) уже не получается, а наружная или ТВ-реклама требует крупных вложений. В такой ситуации выходом становятся инновационные телеком-сервисы. "МегаФон. Таргет" позволяет делать "точечные" рассылки тем категориям клиентов, на которые рассчитывает предприниматель. Выборку можно делать по возрасту, полу, местонахождению, интересам, проявляющимся в запросах в интернете, и другим критериям. Результат — рекламное сообщение приходит только к "нужным" людям, готовым купить товар или услугу. Удобство и эффективность такого бизнес-инструмента некоторые клиенты МегаФона оценили сразу, решив подключить этот сервис.

"Я долгое время являлся клиентом МегаФона как физическое лицо. Теперь буду сотрудничать с компанией по корпоративному договору. Растет бизнес, база клиентов, с которой нужно работать, не пропуская никого из потока. Нашёл для себя решения, которые помогут мне это сделать. Самое главное: они не требуют больших вложений на внедрение и поддержку", — делится руководитель ИП в Сызрани Дмитрий Исаев.

"Впервые довелось побывать на мероприятии такого формата от компании МегаФон, остался очень доволен. Получил ответы на все интересующие вопросы. Интересные услуги презентовали грамотно и в доступной форме, предлагая готовые решения для разных сфер бизнеса", — комментирует директор ООО "Торговый Дом Алтын" Рафик Алюшев.

"Мы предлагаем бизнесу готовые решения финансовых, управленческих, стратегических вопросов, прежде требовавших больших затрат средств, времени и сил. Достаточно одного обращения к нам — и при минимальных бюджетах можно будет находить новых клиентов, автоматизировать бизнес-процессы, экономить за счет новых высокотехнологичных сервисов, а значит, развиваться", — комментирует директор по развитию корпоративного бизнеса Поволжского филиала компании "МегаФон" Екатерина Соломонова.