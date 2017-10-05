Бизнес Самарской области нашел новые ресурсы для развития

В Новокуйбышевске и Сызрани состоялись бизнес-завтраки для корпоративных клиентов компании "МегаФон". Гости узнали о легких и экономичных способах решения насущных проблем малого и среднего бизнеса — в частности, получили действенный инструмент для привлечения новых клиентов.
Гостиничный бизнес, ЖКХ, пекарни, автошколы, магазины, торгующие стройматериалами или спецодеждой, небольшие производственные предприятия — столь различны сферы деятельности клиентов МегаФона. Но у оператора есть универсальные телеком-решения, подходящие любому бизнесу. Именно о них шла речь на встречах, прошедших в малых городах Самарской области.
Сызранские и новокуйбышевские предприниматели рассказали, с какими задачами им приходится сейчас сталкиваться. Это, прежде всего, необходимость сокращения текущих расходов и рекламных бюджетов, нехватка инструментов для работы с действующими клиентами, что отражается на выручке. Представители МегаФона предложили в качестве решения несколько услуг — "Виртуальную АТС", "8-800" и "МегаФон. Таргет".
Первый из этих сервисов помогает экономить на оборудовании связи для офисной телефонии. Вместо дорогостоящих офисных АТС фирма использует виртуальную, работающую на основе мобильной сети МегаФона. Нанимать ИТ-специалиста в такой ситуации не нужно, тянуть во все уголки офиса провода — тоже. Даже переезд в другое помещение не отразится на работе офиса. Сотрудники всегда будут на связи, а операционные затраты уменьшатся.
Услуга "8-800" помогает решить проблему коммуникаций с клиентами. Единый "красивый" номер отлично запоминается. Сервис удобен и как временное решение для организации "горячей линии" во время рекламной кампании, и как постоянный вариант для повышения эффективности службы продаж. Спрос на услугу постоянно растет. С начала 2017 года, ее используют на 78% клиентов больше, чем ранее.
Самый большой интерес у гостей вызвала услуга "МегаФон. Таргет", резко набравшая популярность у бизнеса — за 9 месяцев 2017 года количество ее пользователей в Самарской области выросло на 97%. Привлекать новых клиентов устаревшими методами (например, раздачей листовок, которые обычно тут же выбрасываются) уже не получается, а наружная или ТВ-реклама требует крупных вложений. В такой ситуации выходом становятся инновационные телеком-сервисы. "МегаФон. Таргет" позволяет делать "точечные" рассылки тем категориям клиентов, на которые рассчитывает предприниматель. Выборку можно делать по возрасту, полу, местонахождению, интересам, проявляющимся в запросах в интернете, и другим критериям. Результат — рекламное сообщение приходит только к "нужным" людям, готовым купить товар или услугу. Удобство и эффективность такого бизнес-инструмента некоторые клиенты МегаФона оценили сразу, решив подключить этот сервис.
"Я долгое время являлся клиентом МегаФона как физическое лицо. Теперь буду сотрудничать с компанией по корпоративному договору. Растет бизнес, база клиентов, с которой нужно работать, не пропуская никого из потока. Нашёл для себя решения, которые помогут мне это сделать. Самое главное: они не требуют больших вложений на внедрение и поддержку", — делится руководитель ИП в Сызрани Дмитрий Исаев.
"Впервые довелось побывать на мероприятии такого формата от компании МегаФон, остался очень доволен. Получил ответы на все интересующие вопросы. Интересные услуги презентовали грамотно и в доступной форме, предлагая готовые решения для разных сфер бизнеса", — комментирует директор ООО "Торговый Дом Алтын" Рафик Алюшев.
"Мы предлагаем бизнесу готовые решения финансовых, управленческих, стратегических вопросов, прежде требовавших больших затрат средств, времени и сил. Достаточно одного обращения к нам — и при минимальных бюджетах можно будет находить новых клиентов, автоматизировать бизнес-процессы, экономить за счет новых высокотехнологичных сервисов, а значит, развиваться", — комментирует директор по развитию корпоративного бизнеса Поволжского филиала компании "МегаФон" Екатерина Соломонова.
Последние комментарии
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.
Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!
Если продажа здания состоится, то сотрудники уже точно не получат долги по зарплате. Приходящие (тем не менее) от Заказчиков деньги уходят на оплату кредитов СМАРТСа, в офшоры, или еще, Бог знает, куда, только не на налоги, зарплату, в ФСС, и др.. Неужели ВЛАСТЯМ, Следственному комитету, ОРГАНАМ не интересно? Будет ли предел жадности у "Мажоритарного акционера ОАО "Гипросвязь"? Спросила—самой смешно стало
Неужели в СМАРТСе все так трагически печально???