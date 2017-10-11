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ИТ Транспорт и связь

Акселератор ФРИИ принимает заявки IT-стартапов в 14-й набор

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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До 18 октября Акселератор ФРИИ принимает заявки IT-стартапов в новый 14-й набор. За три месяца акселерации команды увеличивают выручку в несколько раз, открывают новые рынки, выстраивают маркетинг и продажи.

Акселератор ФРИИ - это программа ускоренного развития бизнеса для амбициозных основателей IT-стартапов, которые строят большую компанию. С 2013 г. акселератор прошли уже 370+ команд.

Около 30 команд из 700+ подавших заявку пройдут отбор в программу - эти команды получат 2,1 млн рублей (pre-seed) инвестиций от ФРИИ и три месяца при помощи пула экспертов будут работать над своим бизнесом в режиме 24/7 на площадке акселератора в Москве.

По итогам программы стартапы растут в несколько раз по выручке, выходят на новые рынки и привлекают следующие раунды инвестиций от ФРИИ (seed до 25 млн рублей и Раунд A до 324 млн рублей) и других инвесторов.

В акселерационную программу входят экспертиза 160+ бизнес-практиков, выделенный трекер и еженедельные трекшен-митинги, доступ к сообществу из 700+ предпринимателей и сети контактов инвесторов и корпоративных заказчиков.

Со стартапами акселератора общаются представители компаний "Сбербанк", Банк "Открытие", Samsung, Банк "Санкт-Петербург", "АК Барс" Банк, "Альфа Банк", "Ингосстрах", "ВСК", Bayer, Stada, TEVA, Х5 Retail Group, Media Markt, "Петрович", "Спортмастер", GS Group, "Газпром Нефть", Microsoft, "МТС", "Вымпелком", DI-Group, "Первый БИТ", Hearst Shkulev Digital, Tribuna Digital и других.

14-й Акселератор стартует 25 января 2018 года. Чтобы поучаствовать в отборе, до 18 октября 23:59 Мск нужно заполнить профиль стартапа на сайте ФРИИ и записаться на скайп с экспертом. Все команды получат обратную связь по сильным и слабым местам стартапа и смогут доработать продукт по итогам. Команды, которые заранее пройдут скайп, успеют усилить заявку и повысить шансы пройти отбор.

Подать заявку: edu.iidf.ru

Гид потребителя

Последние комментарии

Иван Крюков 07 января 2017 16:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Artem Artem 20 декабря 2016 12:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

AlexOptimist AlexOptimist 12 ноября 2014 08:22 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!

Наталья 08 ноября 2014 13:18 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если продажа здания состоится, то сотрудники уже точно не получат долги по зарплате. Приходящие (тем не менее) от Заказчиков деньги уходят на оплату кредитов СМАРТСа, в офшоры, или еще, Бог знает, куда, только не на налоги, зарплату, в ФСС, и др.. Неужели ВЛАСТЯМ, Следственному комитету, ОРГАНАМ не интересно? Будет ли предел жадности у "Мажоритарного акционера ОАО "Гипросвязь"? Спросила—самой смешно стало

AlexOptimist AlexOptimist 07 ноября 2014 06:12 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Неужели в СМАРТСе все так трагически печально???

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