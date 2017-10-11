Акселератор ФРИИ принимает заявки IT-стартапов в 14-й набор

До 18 октября Акселератор ФРИИ принимает заявки IT-стартапов в новый 14-й набор. За три месяца акселерации команды увеличивают выручку в несколько раз, открывают новые рынки, выстраивают маркетинг и продажи.

Акселератор ФРИИ - это программа ускоренного развития бизнеса для амбициозных основателей IT-стартапов, которые строят большую компанию. С 2013 г. акселератор прошли уже 370+ команд.

Около 30 команд из 700+ подавших заявку пройдут отбор в программу - эти команды получат 2,1 млн рублей (pre-seed) инвестиций от ФРИИ и три месяца при помощи пула экспертов будут работать над своим бизнесом в режиме 24/7 на площадке акселератора в Москве.

По итогам программы стартапы растут в несколько раз по выручке, выходят на новые рынки и привлекают следующие раунды инвестиций от ФРИИ (seed до 25 млн рублей и Раунд A до 324 млн рублей) и других инвесторов.

В акселерационную программу входят экспертиза 160+ бизнес-практиков, выделенный трекер и еженедельные трекшен-митинги, доступ к сообществу из 700+ предпринимателей и сети контактов инвесторов и корпоративных заказчиков.

Со стартапами акселератора общаются представители компаний "Сбербанк", Банк "Открытие", Samsung, Банк "Санкт-Петербург", "АК Барс" Банк, "Альфа Банк", "Ингосстрах", "ВСК", Bayer, Stada, TEVA, Х5 Retail Group, Media Markt, "Петрович", "Спортмастер", GS Group, "Газпром Нефть", Microsoft, "МТС", "Вымпелком", DI-Group, "Первый БИТ", Hearst Shkulev Digital, Tribuna Digital и других.

14-й Акселератор стартует 25 января 2018 года. Чтобы поучаствовать в отборе, до 18 октября 23:59 Мск нужно заполнить профиль стартапа на сайте ФРИИ и записаться на скайп с экспертом. Все команды получат обратную связь по сильным и слабым местам стартапа и смогут доработать продукт по итогам. Команды, которые заранее пройдут скайп, успеют усилить заявку и повысить шансы пройти отбор.

Подать заявку: edu.iidf.ru