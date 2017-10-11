Акселератор ФРИИ принимает заявки IT-стартапов в 14-й набор

До 18 октября Акселератор ФРИИ принимает заявки IT-стартапов в новый 14-й набор. За три месяца акселерации команды увеличивают выручку в несколько раз, открывают новые рынки, выстраивают маркетинг и продажи.
Акселератор ФРИИ - это программа ускоренного развития бизнеса для амбициозных основателей IT-стартапов, которые строят большую компанию. С 2013 г. акселератор прошли уже 370+ команд.
Около 30 команд из 700+ подавших заявку пройдут отбор в программу - эти команды получат 2,1 млн рублей (pre-seed) инвестиций от ФРИИ и три месяца при помощи пула экспертов будут работать над своим бизнесом в режиме 24/7 на площадке акселератора в Москве.
По итогам программы стартапы растут в несколько раз по выручке, выходят на новые рынки и привлекают следующие раунды инвестиций от ФРИИ (seed до 25 млн рублей и Раунд A до 324 млн рублей) и других инвесторов.
В акселерационную программу входят экспертиза 160+ бизнес-практиков, выделенный трекер и еженедельные трекшен-митинги, доступ к сообществу из 700+ предпринимателей и сети контактов инвесторов и корпоративных заказчиков.
Со стартапами акселератора общаются представители компаний "Сбербанк", Банк "Открытие", Samsung, Банк "Санкт-Петербург", "АК Барс" Банк, "Альфа Банк", "Ингосстрах", "ВСК", Bayer, Stada, TEVA, Х5 Retail Group, Media Markt, "Петрович", "Спортмастер", GS Group, "Газпром Нефть", Microsoft, "МТС", "Вымпелком", DI-Group, "Первый БИТ", Hearst Shkulev Digital, Tribuna Digital и других.
14-й Акселератор стартует 25 января 2018 года. Чтобы поучаствовать в отборе, до 18 октября 23:59 Мск нужно заполнить профиль стартапа на сайте ФРИИ и записаться на скайп с экспертом. Все команды получат обратную связь по сильным и слабым местам стартапа и смогут доработать продукт по итогам. Команды, которые заранее пройдут скайп, успеют усилить заявку и повысить шансы пройти отбор.
Подать заявку: edu.iidf.ru
Последние комментарии
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.
Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!
Если продажа здания состоится, то сотрудники уже точно не получат долги по зарплате. Приходящие (тем не менее) от Заказчиков деньги уходят на оплату кредитов СМАРТСа, в офшоры, или еще, Бог знает, куда, только не на налоги, зарплату, в ФСС, и др.. Неужели ВЛАСТЯМ, Следственному комитету, ОРГАНАМ не интересно? Будет ли предел жадности у "Мажоритарного акционера ОАО "Гипросвязь"? Спросила—самой смешно стало
Неужели в СМАРТСе все так трагически печально???