Профильный комитет губдумы отклонил поправки, сохраняющие ограничения по продаже алкоголя

Комитет по промышленности, предпринимательству и торговле Самарской губернской думы отклонил поправки, сохраняющие ограничения по продаже алкоголя.

Поправки в закон "О мерах по ограничению потребления алкогольной продукции" на заседании комитета депутаты в очередной раз рассмотрели 17 октября.

Напомним, парламентарии предлагают привести региональный закон в соответствие с федеральными нормами и отменить действующие в области дополнительные ограничения по времени продажи алкоголя. Кроме того, в законопроекте предлагается запретить розничную продажу алкоголя в торговых точках на первых этажах домов только в том случае, если вход для покупателей организован со стороны дворов.

Предлагается также исключить из закона нормы, касающиеся слабоалкогольной продукции и слабоалкогольной тонизирующей продукции и дополнительные ограничения для предприятий общепита.

Профильный комитет губдумы дважды рассматривал законопроект и рекомендовал его к принятию в двух чтениях, однако на сентябрьском заседании думы он был исключен из повестки дня для более детальной проработки вопроса отмены норм и ограничений по времени и датам.

На заседании комитета рассмотрели поступившие поправки. Некоторые депутаты и представители ГУ МВД по Самарской области предлагали сохранить действующие ограничения. Однако эти предложения были отклонены.

"Самарская область находится на 10 месте в ПФО по легальной продаже алкоголя, наш показатель в 2,5 раза ниже, чем в Нижнем Новгороде или Татарстане. Но это не значит, что мы пьем меньше всех, это значит, что высок уровень нелегальной продажи, и дополнительные ограничения этому способствуют. Как следствие — растет количество отравлений алкоголем, а налоговые поступления в бюджет снижаются. Нужно легализовать рынок, а бороться за здоровый образ жизни нужно другими методами", — отметил председатель комитета Вячеслав Малеев.