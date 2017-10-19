Профильный комитет губдумы отклонил поправки, сохраняющие ограничения по продаже алкоголя

Комитет по промышленности, предпринимательству и торговле Самарской губернской думы отклонил поправки, сохраняющие ограничения по продаже алкоголя.
Поправки в закон "О мерах по ограничению потребления алкогольной продукции" на заседании комитета депутаты в очередной раз рассмотрели 17 октября.
Напомним, парламентарии предлагают привести региональный закон в соответствие с федеральными нормами и отменить действующие в области дополнительные ограничения по времени продажи алкоголя. Кроме того, в законопроекте предлагается запретить розничную продажу алкоголя в торговых точках на первых этажах домов только в том случае, если вход для покупателей организован со стороны дворов.
Предлагается также исключить из закона нормы, касающиеся слабоалкогольной продукции и слабоалкогольной тонизирующей продукции и дополнительные ограничения для предприятий общепита.
Профильный комитет губдумы дважды рассматривал законопроект и рекомендовал его к принятию в двух чтениях, однако на сентябрьском заседании думы он был исключен из повестки дня для более детальной проработки вопроса отмены норм и ограничений по времени и датам.
На заседании комитета рассмотрели поступившие поправки. Некоторые депутаты и представители ГУ МВД по Самарской области предлагали сохранить действующие ограничения. Однако эти предложения были отклонены.
"Самарская область находится на 10 месте в ПФО по легальной продаже алкоголя, наш показатель в 2,5 раза ниже, чем в Нижнем Новгороде или Татарстане. Но это не значит, что мы пьем меньше всех, это значит, что высок уровень нелегальной продажи, и дополнительные ограничения этому способствуют. Как следствие — растет количество отравлений алкоголем, а налоговые поступления в бюджет снижаются. Нужно легализовать рынок, а бороться за здоровый образ жизни нужно другими методами", — отметил председатель комитета Вячеслав Малеев.
Последние комментарии
КЛОУНы,уже не знают,чем заняться...за что только такие зарплаты полуют???
Ракитин,Киселев-вы в пустыне живете? А САМАРЧАНЕ выросли на Волге.И катер для них не роскошь,а отдых на природе с семьей.Убавьте свои зарплаты и откаты за голосование-сумма получится внушительнее,правда в бюджет все равно не попадет.И такой вопрос без обсуждения народом вы принимать не в праве.Оренбурскую область в пример привели еще Сахару назовите.
И сократите пожалуйста их количество. А то в каждом жилом доме горилки.пленные напитки, аптеки.магниты и пятерлчки
а могут и НЕ увеличиться...
Неумные—или хуже? У нас же так весь город пожарищами зиять годами будет!!! Или кто-то наивно думает, что муниципалитет, "задрав штаны", сразу бросится благоустраивать пепелища???