16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Профильный комитет губдумы отклонил поправки, сохраняющие ограничения по продаже алкоголя Профильный комитет губдумы одобрил поправки в бюджет Самарской области Инвесторы смогут получить землю в "Жигулевской долине-2" без проведения торгов За нарушение правил парковки на платных стоянках области планируют штрафовать Правила торговли алкоголем на территории региона останутся без изменений до сентября

Законотворчество Экономическая политика

Профильный комитет губдумы отклонил поправки, сохраняющие ограничения по продаже алкоголя

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 38
Версия для печати

Комитет по промышленности, предпринимательству и торговле Самарской губернской думы отклонил поправки, сохраняющие ограничения по продаже алкоголя.

Поправки в закон "О мерах по ограничению потребления алкогольной продукции" на заседании комитета   депутаты в очередной раз рассмотрели 17 октября.

Напомним, парламентарии предлагают привести региональный закон в соответствие с федеральными нормами и отменить действующие в области дополнительные ограничения по времени продажи алкоголя. Кроме того, в законопроекте предлагается запретить розничную продажу алкоголя в торговых точках на первых этажах домов только в том случае, если вход для покупателей организован со стороны дворов.

Предлагается также исключить из закона нормы, касающиеся слабоалкогольной продукции и слабоалкогольной тонизирующей продукции и дополнительные ограничения для предприятий общепита.

Профильный комитет губдумы дважды рассматривал законопроект и рекомендовал его к принятию в двух чтениях, однако на сентябрьском заседании думы он был исключен из повестки дня для более детальной проработки вопроса отмены норм и ограничений по времени и датам.

На заседании комитета рассмотрели поступившие поправки. Некоторые депутаты и представители ГУ МВД по Самарской области предлагали сохранить действующие ограничения. Однако эти предложения были отклонены.

"Самарская область находится на 10 месте в ПФО по легальной продаже алкоголя, наш показатель в 2,5 раза ниже, чем в Нижнем Новгороде или Татарстане. Но это не значит, что мы пьем меньше всех, это значит, что высок уровень нелегальной продажи, и дополнительные ограничения этому способствуют. Как следствие — растет количество отравлений алкоголем, а налоговые поступления в бюджет снижаются. Нужно легализовать рынок, а бороться за здоровый образ жизни нужно другими методами", — отметил председатель комитета Вячеслав Малеев.

Гид потребителя

Последние комментарии

Константин Валерьевич 22 сентября 2017 11:16 Снятие ограничений по продаже алкоголя рассмотрят в Самарской губдуме 26 сентября

КЛОУНы,уже не знают,чем заняться...за что только такие зарплаты полуют???

Сергей Лапшин 29 ноября 2016 07:10 Налог на водный транспорт может вырасти на 50-194%

Ракитин,Киселев-вы в пустыне живете? А САМАРЧАНЕ выросли на Волге.И катер для них не роскошь,а отдых на природе с семьей.Убавьте свои зарплаты и откаты за голосование-сумма получится внушительнее,правда в бюджет все равно не попадет.И такой вопрос без обсуждения народом вы принимать не в праве.Оренбурскую область в пример привели еще Сахару назовите.

Клавдия Латышева 23 июня 2015 02:58 В Самаре увеличат расстояние между точками продажи спиртного и соцобъектами до 100 метров

И сократите пожалуйста их количество. А то в каждом жилом доме горилки.пленные напитки, аптеки.магниты и пятерлчки

Евгений Сапунов 17 апреля 2015 05:59 Доходы облбюджета-2015 могут увеличиться на 2,55 млрд рублей

а могут и НЕ увеличиться...

Папа Римский 04 декабря 2014 14:13 Общественная комиссия губдумы поддержала запрет на строительство на месте сожженных домов

Неумные—или хуже? У нас же так весь город пожарищами зиять годами будет!!! Или кто-то наивно думает, что муниципалитет, "задрав штаны", сразу бросится благоустраивать пепелища???

Фото на сайте

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Заседание координационного совета по кадровой политике при губернаторе Самарской области

Заседание координационного совета по кадровой политике при губернаторе Самарской области

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5