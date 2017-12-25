Хлеб нуждается в защите

От мейнстрима не скрыться: культу "красивой еды" сегодня подвергся и такой, казалось бы, простой продукт, как хлеб. Небольшие булочные-кондитерские, хвастающие выпеканием хлеба буквально при вас, можно встретить на каждом шагу. Правда, любовь ко всему красивому и необычному может аукнуться серьезными проблемами.

Радужная картина

Понятие "крафтовый хлеб" активно пытаются привить жителям Самарской области. В последнее время наблюдается тренд развития небольших пекарен. Так, по данным каталога юридических лиц Actez, в области функционируют 187 производств хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения, из них превалирующее большинство находится в Самаре - 87. Однако реальные цифры разнятся с официальными источниками, и по факту малый бизнес по производству хлеба куда как шире.

Надо сказать, что бурному росту небольших предприятий отчасти могли поспособствовать действующие в России "надзорные каникулы" для малого и среднего бизнеса, которые фактически "связали руки" Роспотребнадзору. Надзорный орган еще год не сможет проводить плановые проверки в отношении предприятий малого и среднего бизнеса.

Что на самом деле

Тем временем возможности для проверок находят общественные организации. Получаемые ими результаты говорят о том, что на прилавках частных пекарен Самарской области, торгующих по большей части неупакованными хлебобулочными изделиями, можно без труда встретить продукцию с отклонениями от установленных ГОСТов и ТУ. Отсюда среди частых находок - черствый хлеб или продукция с нехарактерным запахом, внешними повреждениями и даже грязью.

Выходит, что хлеб, упакованный в герметичную упаковку, дает потребителю определенные гарантии безопасности и качества. Это и отсутствие разного рода загрязнений - от немытых рук водителя-экспедитора и продавца и до несоблюдения элементарных правил гигиены в частных пекарских бесконтрольных лавочках. А из-за стерильности продукта он и хранится гораздо дольше.

И именно на упаковке указана вся важная для потребителя информация об изделии: полный состав, сроки годности и реальная дата изготовления, данные о производителе, который берет на себя всю ответственность за вашу покупку. По "голому" хлебу все эти данные можно получить лишь со слов продавца, который для увеличения продаж может долго и много фантазировать, ведь ответственности - ноль.

Как быть с хлебобулочными изделиями, которые продаются без упаковки? "По правилам торговли и в соответствии с требованиями технического регламента, штучный товар должен продаваться в индивидуальной упаковке, - объяснил председатель областной общественной организации "Союз потребителей" Эльнур Гамбаров. - При этом закон не сообщает, должна ли быть упаковка герметичной. Однако на хлебе, как и на любом продукте, выпускающемся на территории России, должна присутствовать маркировка с информацией об изготовителе, дате изготовления, составе продукта, условиях хранения, сроке годности и особенностях приготовления и потребления этого продукта. Некоторые заводы фасуют хлеб в индивидуальную упаковку, где вся эта информация есть, а другие же реализуют товар в стеллажах, где хлеб лежит "кирпичами", в пакет его кладут уже продавцы, и необходимой информации на упаковке, конечно, нет. А это уже нарушение прав потребителей".

По словам Гамбарова, многие крупные сети стараются выйти из ситуации: клеят свои стикеры на хлеб, который продается, к примеру, на развес. Правда, на таких стикерах обычно нет информации о дате выработки - только дата маркировки (когда был распечатан стикер).

Ситуация с небольшими пекарнями еще плачевнее: названия и вес красуются лишь на ценниках - едва ли потребителю даже при большом желании удастся разобраться, что за хлеб он покупает.

Как быть?

Выходит, что потребитель не защищен? Мы спросили у общественников, куда обращаться в случае возникновения подозрений в нарушении при производстве и реализации неупакованных хлебобулочных изделий, а также узнали, как выбрать качественный продукт.

Конечно, если вы приобрели некачественный товар, в первую очередь можно обратиться в Роспотребнадзор, прокуратуру, суд или же в общественные организации по защите прав потребителей. Для верности можно написать претензию в саму компанию, продавшую вам некачественный хлеб.

Однако стоит иметь в виду: как правило, юридическое лицо, на которое зарегистрирована розничная торговая точка-пекарня, отличается от юридического лица-производителя, и поиск реального автора некачественного творения может стоить немалых усилий. Если вдруг вы увидели, что неупакованная продукция хранится или транспортируется в ненадлежащих санитарных условиях, то лучше всего зафиксировать это на фото или видео и вместе с этими материалами уже идти по инстанциям.

Ну а чтобы обезопасить себя при покупке хлеба, нужно просто-напросто выбирать качественный товар, соответствующий всем необходимым условиям, защищенный от негативных воздействий внешней среды и имеющий необходимую сопроводительную информацию.

Не берите хлеб у тех продавцов и производителей, в которых вы сомневаетесь. Проверить добросовестность компании можно, к примеру, на информационном сайте Роспотребнадзора в разделе "Продукция, не соответствующая обязательным требованиям" или на портале ФГИС "Единый Реестр Проверок".

Обращайте внимание на маркировку, в частности, сроки годности и состав. "Помимо муки, нормальными составляющими хлеба являются яйца, молоко, соль, отруби, специи, овощи, зерна, фрукты, ягоды и дрожжи (необходимые для придания выпечке пышности) или закваска", - сообщает Российская система качества.

Если же состав изделия не прописан, можно потребовать у продавца информационный лист и декларацию о соответствии на изделие. В этих документах, которые потребителю обязаны предъявить по запросу, можно увидеть полный состав продукта и обратить внимание на дополнительные добавки.