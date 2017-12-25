Хлеб нуждается в защите

От мейнстрима не скрыться: культу "красивой еды" сегодня подвергся и такой, казалось бы, простой продукт, как хлеб. Небольшие булочные-кондитерские, хвастающие выпеканием хлеба буквально при вас, можно встретить на каждом шагу. Правда, любовь ко всему красивому и необычному может аукнуться серьезными проблемами.
Радужная картина
Понятие "крафтовый хлеб" активно пытаются привить жителям Самарской области. В последнее время наблюдается тренд развития небольших пекарен. Так, по данным каталога юридических лиц Actez, в области функционируют 187 производств хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения, из них превалирующее большинство находится в Самаре - 87. Однако реальные цифры разнятся с официальными источниками, и по факту малый бизнес по производству хлеба куда как шире.
Надо сказать, что бурному росту небольших предприятий отчасти могли поспособствовать действующие в России "надзорные каникулы" для малого и среднего бизнеса, которые фактически "связали руки" Роспотребнадзору. Надзорный орган еще год не сможет проводить плановые проверки в отношении предприятий малого и среднего бизнеса.
Что на самом деле
Тем временем возможности для проверок находят общественные организации. Получаемые ими результаты говорят о том, что на прилавках частных пекарен Самарской области, торгующих по большей части неупакованными хлебобулочными изделиями, можно без труда встретить продукцию с отклонениями от установленных ГОСТов и ТУ. Отсюда среди частых находок - черствый хлеб или продукция с нехарактерным запахом, внешними повреждениями и даже грязью.
Выходит, что хлеб, упакованный в герметичную упаковку, дает потребителю определенные гарантии безопасности и качества. Это и отсутствие разного рода загрязнений - от немытых рук водителя-экспедитора и продавца и до несоблюдения элементарных правил гигиены в частных пекарских бесконтрольных лавочках. А из-за стерильности продукта он и хранится гораздо дольше.
И именно на упаковке указана вся важная для потребителя информация об изделии: полный состав, сроки годности и реальная дата изготовления, данные о производителе, который берет на себя всю ответственность за вашу покупку. По "голому" хлебу все эти данные можно получить лишь со слов продавца, который для увеличения продаж может долго и много фантазировать, ведь ответственности - ноль.
Как быть с хлебобулочными изделиями, которые продаются без упаковки? "По правилам торговли и в соответствии с требованиями технического регламента, штучный товар должен продаваться в индивидуальной упаковке, - объяснил председатель областной общественной организации "Союз потребителей" Эльнур Гамбаров. - При этом закон не сообщает, должна ли быть упаковка герметичной. Однако на хлебе, как и на любом продукте, выпускающемся на территории России, должна присутствовать маркировка с информацией об изготовителе, дате изготовления, составе продукта, условиях хранения, сроке годности и особенностях приготовления и потребления этого продукта. Некоторые заводы фасуют хлеб в индивидуальную упаковку, где вся эта информация есть, а другие же реализуют товар в стеллажах, где хлеб лежит "кирпичами", в пакет его кладут уже продавцы, и необходимой информации на упаковке, конечно, нет. А это уже нарушение прав потребителей".
По словам Гамбарова, многие крупные сети стараются выйти из ситуации: клеят свои стикеры на хлеб, который продается, к примеру, на развес. Правда, на таких стикерах обычно нет информации о дате выработки - только дата маркировки (когда был распечатан стикер).
Ситуация с небольшими пекарнями еще плачевнее: названия и вес красуются лишь на ценниках - едва ли потребителю даже при большом желании удастся разобраться, что за хлеб он покупает.
Как быть?
Выходит, что потребитель не защищен? Мы спросили у общественников, куда обращаться в случае возникновения подозрений в нарушении при производстве и реализации неупакованных хлебобулочных изделий, а также узнали, как выбрать качественный продукт.
Конечно, если вы приобрели некачественный товар, в первую очередь можно обратиться в Роспотребнадзор, прокуратуру, суд или же в общественные организации по защите прав потребителей. Для верности можно написать претензию в саму компанию, продавшую вам некачественный хлеб.
Однако стоит иметь в виду: как правило, юридическое лицо, на которое зарегистрирована розничная торговая точка-пекарня, отличается от юридического лица-производителя, и поиск реального автора некачественного творения может стоить немалых усилий. Если вдруг вы увидели, что неупакованная продукция хранится или транспортируется в ненадлежащих санитарных условиях, то лучше всего зафиксировать это на фото или видео и вместе с этими материалами уже идти по инстанциям.
Ну а чтобы обезопасить себя при покупке хлеба, нужно просто-напросто выбирать качественный товар, соответствующий всем необходимым условиям, защищенный от негативных воздействий внешней среды и имеющий необходимую сопроводительную информацию.
Не берите хлеб у тех продавцов и производителей, в которых вы сомневаетесь. Проверить добросовестность компании можно, к примеру, на информационном сайте Роспотребнадзора в разделе "Продукция, не соответствующая обязательным требованиям" или на портале ФГИС "Единый Реестр Проверок".
Обращайте внимание на маркировку, в частности, сроки годности и состав. "Помимо муки, нормальными составляющими хлеба являются яйца, молоко, соль, отруби, специи, овощи, зерна, фрукты, ягоды и дрожжи (необходимые для придания выпечке пышности) или закваска", - сообщает Российская система качества.
Если же состав изделия не прописан, можно потребовать у продавца информационный лист и декларацию о соответствии на изделие. В этих документах, которые потребителю обязаны предъявить по запросу, можно увидеть полный состав продукта и обратить внимание на дополнительные добавки.
Последние комментарии
Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.
А цена какая будет?
И что дальше?
Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.
Раз уж «Балтика» прогнулась, то для меньших брендов уж точно ничего хорошего это не предвещает. Да и небольшие личные пивоварни такими темпами либо перейдут под нелегальные, либо будут закупать эти стеклянные бутылки втридорога, откуда у них будет свое производство стекла? Товар как был пивом, так и остался тем же самым пивом, правда, теперь дороже. Эдак на половину стоимости. Но это еще не все. Как уже отметили в статье, в глубинке у нас, скорее всего, начнет процветать бизнес «дешевого пойла», самогончики там всякие и другие алкогольные напитки с относительно большим градусом. Так и заменим пиво, которое как бы депутаты не хотели, но производится под контролем качества, по стандартам, на какую-то левую муть. Отличная вообще идея – начать переписывать правила для работающего бизнеса в не самое легкое время. Вместо того чтобы поощрять рынки, которые поддерживают регионы (и другие отрасли), у нас, наоборот, ради каких-то идеологических принципов, только хуже делают. Вот кому эти идеологии нужны будут, когда люди работу потеряют, или станут получать меньше? Все это усугубляется тем фактом, что вся эта идеология держится на каких-то неведанных источниках и прочей ерунде, а полноценные исследования, которые уже не раз проводились, наоборот проигнорированы. Как и текущие ГОСТы и стандарты качества, которые непонятно зачем вообще выдавались, раз не отвечают требованиям депутатов. Переписывание истории, товарищи.