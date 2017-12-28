Ростелеком запускает услугу аренды антивирусных продуктов ESET

Ростелеком на платформе партнерской экосистемы реализовал для корпоративных клиентов компании возможность аренды антивирусных решений ESET. Антивирусные решений ESET на платформе Ростелекома разработаны специально для разных видов бизнеса - для малого, среднего и крупного. Клиентам и партнерам Ростелекома доступны корпоративные продукты с возможностью выбора количества защищаемых узлов и ежемесячной оплатой вместо высокого разового платежа.
На базе платформы Ростелекома доступны подписки на следующие версии бизнес-продуктов ESET NOD32:
- специальное антивирусное решение для небольшой компьютерной сети ESET NOD32 Small Business Pack;
- бизнес-решение для централизованной антивирусной защиты ESET NOD32 Antivirus Business Edition;
- комплексное решение для оперативного детектирования всех типов угроз ESET NOD32 Smart Security Business Edition;
- продукты для защиты почтовых серверов ESET Mail Security для Microsoft Exchange Server, Linux / BSD / Solaris, IBM Lotus Domino или Kerio;
- продукты для защиты файловых серверов ESET File Security для Microsoft Windows Server или Linux / BSD / Solaris.
Запуск совместного проекта с ESET стал частью партнерской экосистемы Ростелекома, задача которой - в расширении спектра цифровых услуг и сервисов, а также обеспечении их безопасности. Платформа партнерской экосистемы - это технологическая платформа, на которой партнеры Ростелекома могут размещать свои облачные программные продукты и предлагать их корпоративным и государственным клиентам. Платформа партнерской экосистемы позволяет автоматизировать, ускорить и упростить подключение цифровых партнерских сервисов в инфраструктуру оператора, который может сразу предложить их клиенту. Новое решение актуально как для действующих клиентов компании, так и для новых.
"Сотрудничество с ПАО "Ростелеком" позволит нам максимально упростить способ приобретения и лицензирования наших продуктов для корпоративных пользователей, - комментирует Алексей Косиченко, директор департамента развития ESET Russia. - Новая услуга доступна для компаний любого масштаба. Для корпоративных пользователей разработан гибкий функционал заказа ключей с возможностью изменять необходимое количество защищаемых устройств и рабочих станций".
"Запуск антивирусных продуктов ESET на облачной платформе Ростелекома стал новым этапом развития партнерской экосистемы компании. Партнерская экосистема позволяет Ростелекому предлагать клиентам не только собственные решения, но и продукт от других ведущих игроков рынка. Развитие экосистемы выгодно всем участникам рынка: клиент получает большой выбор услуг "под ключ", партнеры - новые каналы реализации продуктов, а оператор - расширение спектра оказываемых услуг", - комментирует Антон Салов, директор продуктового офиса "Партнерские облачные услуги" ПАО "Ростелеком".
Последние комментарии
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.
Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!
Если продажа здания состоится, то сотрудники уже точно не получат долги по зарплате. Приходящие (тем не менее) от Заказчиков деньги уходят на оплату кредитов СМАРТСа, в офшоры, или еще, Бог знает, куда, только не на налоги, зарплату, в ФСС, и др.. Неужели ВЛАСТЯМ, Следственному комитету, ОРГАНАМ не интересно? Будет ли предел жадности у "Мажоритарного акционера ОАО "Гипросвязь"? Спросила—самой смешно стало
Неужели в СМАРТСе все так трагически печально???