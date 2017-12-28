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ИТ Транспорт и связь

Ростелеком запускает услугу аренды антивирусных продуктов ESET

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ростелеком на платформе партнерской экосистемы реализовал для корпоративных клиентов компании возможность аренды антивирусных решений ESET. Антивирусные решений ESET на платформе Ростелекома разработаны специально для разных видов бизнеса - для малого, среднего и крупного. Клиентам и партнерам Ростелекома доступны корпоративные продукты с возможностью выбора количества защищаемых узлов и ежемесячной оплатой вместо высокого разового платежа.

На базе платформы Ростелекома доступны подписки на следующие версии бизнес-продуктов ESET NOD32:

  • специальное антивирусное решение для небольшой компьютерной сети ESET NOD32 Small Business Pack;
  • бизнес-решение для централизованной антивирусной защиты ESET NOD32 Antivirus Business Edition;
  • комплексное решение для оперативного детектирования всех типов угроз ESET NOD32 Smart Security Business Edition;
  • продукты для защиты почтовых серверов ESET Mail Security для Microsoft Exchange Server, Linux / BSD / Solaris, IBM Lotus Domino или Kerio;
  • продукты для защиты файловых серверов ESET File Security для Microsoft Windows Server или Linux / BSD / Solaris.

Запуск совместного проекта с ESET стал частью партнерской экосистемы Ростелекома, задача которой - в расширении спектра цифровых услуг и сервисов, а также обеспечении их безопасности. Платформа партнерской экосистемы - это технологическая платформа, на которой партнеры Ростелекома могут размещать свои облачные программные продукты и предлагать их корпоративным и государственным клиентам. Платформа партнерской экосистемы позволяет автоматизировать, ускорить и упростить подключение цифровых партнерских сервисов в инфраструктуру оператора, который может сразу предложить их клиенту. Новое решение актуально как для действующих клиентов компании, так и для новых.

"Сотрудничество с ПАО "Ростелеком" позволит нам максимально упростить способ приобретения и лицензирования наших продуктов для корпоративных пользователей, - комментирует Алексей Косиченко, директор департамента развития ESET Russia. - Новая услуга доступна для компаний любого масштаба. Для корпоративных пользователей разработан гибкий функционал заказа ключей с возможностью изменять необходимое количество защищаемых устройств и рабочих станций".

"Запуск антивирусных продуктов ESET на облачной платформе Ростелекома стал новым этапом развития партнерской экосистемы компании. Партнерская экосистема позволяет Ростелекому предлагать клиентам не только собственные решения, но и продукт от других ведущих игроков рынка. Развитие экосистемы выгодно всем участникам рынка: клиент получает большой выбор услуг "под ключ", партнеры - новые каналы реализации продуктов, а оператор - расширение спектра оказываемых услуг", - комментирует Антон Салов, директор продуктового офиса "Партнерские облачные услуги" ПАО "Ростелеком".

Гид потребителя

Последние комментарии

Иван Крюков 07 января 2017 16:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Artem Artem 20 декабря 2016 12:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

AlexOptimist AlexOptimist 12 ноября 2014 08:22 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!

Наталья 08 ноября 2014 13:18 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если продажа здания состоится, то сотрудники уже точно не получат долги по зарплате. Приходящие (тем не менее) от Заказчиков деньги уходят на оплату кредитов СМАРТСа, в офшоры, или еще, Бог знает, куда, только не на налоги, зарплату, в ФСС, и др.. Неужели ВЛАСТЯМ, Следственному комитету, ОРГАНАМ не интересно? Будет ли предел жадности у "Мажоритарного акционера ОАО "Гипросвязь"? Спросила—самой смешно стало

AlexOptimist AlexOptimist 07 ноября 2014 06:12 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Неужели в СМАРТСе все так трагически печально???

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