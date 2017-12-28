16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
АвтоВАЗ возобновит поставку Lada 4×4 в Турцию АвтоВАЗ повышает квалификацию своих сотрудников На Кубу прибыли первые 320 автомобилей Lada Vesta Конкурсный управляющий АвтоВАЗагрегата оспорила сделку завода с Новикомбанком на 487 млн рублей Инвестиционная программа АвтоВАЗа на период до 2020 года оценивается в 227 млрд рублей

Автопром Машиностроение

GM-АвтоВАЗ с 1 января повышает цены и гарантию на Chevrolet Niva

ТОЛЬЯТТИ. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 59
Версия для печати

С 1 января GM-АвтоВАЗ повысит розничные цены на автомобили Chevrolet Niva во всех комплектациях на 10 тыс. руб., сообщил сайт предприятия.

Рекомендованные розничные цены на все комплектации Chevrolet Niva:

  • L - 608 тыс. руб.;
  • LC - 651 тыс. руб.;
  • GL - 691 тыс. руб.;
  • LE - 695 тыс. руб.;
  • LE "Камуфляж" - 705 тыс. руб.;
  • GLC - 740,5 тыс. руб.;
  • LE+ - 753,5 тыс. руб.;
  • LE+ "Камуфляж" - 763,5 тыс. руб.;
  • GLC Special Edition, SE - 770,9 тыс. рублей.

Вместе с тем гарантийный пробег на автомобили Chevrolet Niva увеличивается до 50 тыс. километров. Таким образом, гарантийные обязательства автопроизводителя составят два года или 50 тыс. км (в зависимости от того, что наступит ранее).

Гид потребителя

Последние комментарии

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 12:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

Папа Римский 28 марта 2015 06:22 Рассматривается возможность создать на базе Lada Largus санитарный автомобиль

Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы

Alex Vo 22 сентября 2014 23:50 Lada Granta сохранила статус самого продаваемого в регионе автомобиля

В процентах все выглядит очень хорошо.

Алексей 25 августа 2014 13:33 На ММАС-2014 АвтоВАЗ проведет круглый стол по развитию российского автопрома

На мой взгляд, им нужно целенаправленно заняться Бережливым производством-сокращать потери и стоимость авто. Кто как не Андерсен должен это знать. А не увеличивать выплаты ТОПам. Пусть почитают: Майк Ротер. Тойота ката.

Фото на сайте

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню машиностроителя

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню машиностроителя

На АвтоВАЗе обсудили взаимодействие с предприятиями автокомпонентной отрасли

На АвтоВАЗе обсудили взаимодействие с предприятиями автокомпонентной отрасли

В ОЭЗ состоялся торжественный запуск предприятия "Атсумитек Тойота Цусе Рус"

В ОЭЗ состоялся торжественный запуск предприятия "Атсумитек Тойота Цусе Рус"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31