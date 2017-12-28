GM-АвтоВАЗ с 1 января повышает цены и гарантию на Chevrolet Niva

С 1 января GM-АвтоВАЗ повысит розничные цены на автомобили Chevrolet Niva во всех комплектациях на 10 тыс. руб., сообщил сайт предприятия.
Рекомендованные розничные цены на все комплектации Chevrolet Niva:
- L - 608 тыс. руб.;
- LC - 651 тыс. руб.;
- GL - 691 тыс. руб.;
- LE - 695 тыс. руб.;
- LE "Камуфляж" - 705 тыс. руб.;
- GLC - 740,5 тыс. руб.;
- LE+ - 753,5 тыс. руб.;
- LE+ "Камуфляж" - 763,5 тыс. руб.;
- GLC Special Edition, SE - 770,9 тыс. рублей.
Вместе с тем гарантийный пробег на автомобили Chevrolet Niva увеличивается до 50 тыс. километров. Таким образом, гарантийные обязательства автопроизводителя составят два года или 50 тыс. км (в зависимости от того, что наступит ранее).
Последние комментарии
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.
На мой взгляд, им нужно целенаправленно заняться Бережливым производством-сокращать потери и стоимость авто. Кто как не Андерсен должен это знать. А не увеличивать выплаты ТОПам. Пусть почитают: Майк Ротер. Тойота ката.