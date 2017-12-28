GM-АвтоВАЗ с 1 января повышает цены и гарантию на Chevrolet Niva

С 1 января GM-АвтоВАЗ повысит розничные цены на автомобили Chevrolet Niva во всех комплектациях на 10 тыс. руб., сообщил сайт предприятия.

Рекомендованные розничные цены на все комплектации Chevrolet Niva:

L - 608 тыс. руб.;

LC - 651 тыс. руб.;

GL - 691 тыс. руб.;

LE - 695 тыс. руб.;

LE "Камуфляж" - 705 тыс. руб.;

GLC - 740,5 тыс. руб.;

LE+ - 753,5 тыс. руб.;

LE+ "Камуфляж" - 763,5 тыс. руб.;

GLC Special Edition, SE - 770,9 тыс. рублей.

Вместе с тем гарантийный пробег на автомобили Chevrolet Niva увеличивается до 50 тыс. километров. Таким образом, гарантийные обязательства автопроизводителя составят два года или 50 тыс. км (в зависимости от того, что наступит ранее).