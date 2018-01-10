Продажи автомобилей Lada в 2017 году выросли на 17%

В 2017 г. в РФ продано 311,6 тыс. автомобилей Lada, что на 17% больше, чем годом ранее, сообщил пресс-центр АвтоВАЗа.

В декабре 2017 г. в России продано 32,6 тыс. автомобилей Lada, что превышает прошлогодние показатели на 17,9% и является лучшим результатом продаж за месяц за последние три года.

По собственной оценке компании, рост продаж опережает рост автомобильного рынка страны в 2017 году. Доля Lada на российском рынке легковых и легких коммерческих автомобилей составляет 19,5%, в сегменте только легковых автомобилей - 20,5%.

Как сообщает автопроизводитель, четыре модели Lada входят в десятку лучших по продажам в России. Lada Granta заняла 2 место - в 2017 г. продано 93,7 тыс. автомобилей, что составляет 6,8% прироста. Lada Vesta с результатом в 77,3 тыс. автомобилей на 40,1% превысила результаты 2016 года. В том числе было реализовано 5,5 тыс. автомобилей Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross. Lada Largus - в 2017 году продан 41,7 тыс. автомобиль. По темпам роста в 2017 г. лидером стала Lada XRAY - реализовано 33,3 тыс. автомобилей, что на 67% больше прошлогоднего результата.

С использованием государственных программ поддержки рынка (утилизация, трейд-ин, "Первый автомобиль", "Семейный автомобиль" и др.) было продано 45% автомобилей. Фирменной программой автокредитования Lada Finance воспользовались 38% покупателей.

Корпоративным клиентам реализовано 42,8 тыс. автомобиля, что на 32% превосходит результат годичной давности.

Розничные продажи Lada на зарубежных рынках (в 30 странах) выросли на 31% - до 24 тыс. автомобилей.

В 2017 г. открылось 17 новых автоцентров Lada. Как сообщает АвтоВАЗ, дилерская сеть Lada является крупнейшей в России и включает 300 центров продаж и сервисного обслуживания. За прошедший год более половины из них начали ребрендинг в стиле новых корпоративных стандартов.