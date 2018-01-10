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Автопром Машиностроение

Продажи автомобилей Lada в 2017 году выросли на 17%

ТОЛЬЯТТИ. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2017 г. в РФ продано 311,6 тыс. автомобилей Lada, что на 17% больше, чем годом ранее, сообщил пресс-центр АвтоВАЗа.

В декабре 2017 г. в России продано 32,6 тыс. автомобилей Lada, что превышает прошлогодние показатели на 17,9% и является лучшим результатом продаж за месяц за последние три года.

По собственной оценке компании, рост продаж опережает рост автомобильного рынка страны в 2017 году. Доля Lada на российском рынке легковых и легких коммерческих автомобилей составляет 19,5%, в сегменте только легковых автомобилей - 20,5%.

Как сообщает автопроизводитель, четыре модели Lada входят в десятку лучших по продажам в России. Lada Granta заняла 2 место - в 2017 г. продано 93,7 тыс. автомобилей, что составляет 6,8% прироста. Lada Vesta с результатом в 77,3 тыс. автомобилей на 40,1% превысила результаты 2016 года. В том числе было реализовано 5,5 тыс. автомобилей Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross. Lada Largus - в 2017 году продан 41,7 тыс. автомобиль. По темпам роста в 2017 г. лидером стала Lada XRAY - реализовано 33,3 тыс. автомобилей, что на 67% больше прошлогоднего результата.

С использованием государственных программ поддержки рынка (утилизация, трейд-ин, "Первый автомобиль", "Семейный автомобиль" и др.) было продано 45% автомобилей. Фирменной программой автокредитования Lada Finance воспользовались 38% покупателей.

Корпоративным клиентам реализовано 42,8 тыс. автомобиля, что на 32% превосходит результат годичной давности.

Розничные продажи Lada на зарубежных рынках (в 30 странах) выросли на 31% - до 24 тыс. автомобилей.

В 2017 г. открылось 17 новых автоцентров Lada. Как сообщает АвтоВАЗ, дилерская сеть Lada является крупнейшей в России и включает 300 центров продаж и сервисного обслуживания. За прошедший год более половины из них начали ребрендинг в стиле новых корпоративных стандартов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 12:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

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Alex Vo 22 сентября 2014 23:50 Lada Granta сохранила статус самого продаваемого в регионе автомобиля

В процентах все выглядит очень хорошо.

Алексей 25 августа 2014 13:33 На ММАС-2014 АвтоВАЗ проведет круглый стол по развитию российского автопрома

На мой взгляд, им нужно целенаправленно заняться Бережливым производством-сокращать потери и стоимость авто. Кто как не Андерсен должен это знать. А не увеличивать выплаты ТОПам. Пусть почитают: Майк Ротер. Тойота ката.

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