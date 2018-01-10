Продажи автомобилей Lada в 2017 году выросли на 17%

В 2017 г. в РФ продано 311,6 тыс. автомобилей Lada, что на 17% больше, чем годом ранее, сообщил пресс-центр АвтоВАЗа.
В декабре 2017 г. в России продано 32,6 тыс. автомобилей Lada, что превышает прошлогодние показатели на 17,9% и является лучшим результатом продаж за месяц за последние три года.
По собственной оценке компании, рост продаж опережает рост автомобильного рынка страны в 2017 году. Доля Lada на российском рынке легковых и легких коммерческих автомобилей составляет 19,5%, в сегменте только легковых автомобилей - 20,5%.
Как сообщает автопроизводитель, четыре модели Lada входят в десятку лучших по продажам в России. Lada Granta заняла 2 место - в 2017 г. продано 93,7 тыс. автомобилей, что составляет 6,8% прироста. Lada Vesta с результатом в 77,3 тыс. автомобилей на 40,1% превысила результаты 2016 года. В том числе было реализовано 5,5 тыс. автомобилей Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross. Lada Largus - в 2017 году продан 41,7 тыс. автомобиль. По темпам роста в 2017 г. лидером стала Lada XRAY - реализовано 33,3 тыс. автомобилей, что на 67% больше прошлогоднего результата.
С использованием государственных программ поддержки рынка (утилизация, трейд-ин, "Первый автомобиль", "Семейный автомобиль" и др.) было продано 45% автомобилей. Фирменной программой автокредитования Lada Finance воспользовались 38% покупателей.
Корпоративным клиентам реализовано 42,8 тыс. автомобиля, что на 32% превосходит результат годичной давности.
Розничные продажи Lada на зарубежных рынках (в 30 странах) выросли на 31% - до 24 тыс. автомобилей.
В 2017 г. открылось 17 новых автоцентров Lada. Как сообщает АвтоВАЗ, дилерская сеть Lada является крупнейшей в России и включает 300 центров продаж и сервисного обслуживания. За прошедший год более половины из них начали ребрендинг в стиле новых корпоративных стандартов.
Последние комментарии
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.
На мой взгляд, им нужно целенаправленно заняться Бережливым производством-сокращать потери и стоимость авто. Кто как не Андерсен должен это знать. А не увеличивать выплаты ТОПам. Пусть почитают: Майк Ротер. Тойота ката.