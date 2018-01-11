Поставщиком осветительных блоков для модулей "ЭРА-ГЛОНАСС" на АвтоВАЗ стала "Росэлектроника"

Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации "Ростех" приступил к поставкам осветительных блоков автомобильных модулей системы "ЭРА-ГЛОНАСС" в интересах АвтоВАЗа.
Об этом сообщил сайт холдинга.
В настоящее время холдинг ежемесячно выпускает около 15 тыс. изделий для автозавода. Поставщиком аппаратуры выступает АО "Рязанский радиозавод" (в структуре холдинга входит в Концерн "Созвездие").
Блоки БОС-80 и БОС-90, представляющие собой центральный плафон освещения с кнопкой экстренного вызова, используются в новейших моделях отечественного автогиганта - Lada Vesta, Lada Vesta SW/SW Cross и Lada XRAY.
В ближайшее время АвтоВАЗ намерен внедрить систему экстренного оповещения и на других своих моделях, говорится в сообщении.
Последние комментарии
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.
На мой взгляд, им нужно целенаправленно заняться Бережливым производством-сокращать потери и стоимость авто. Кто как не Андерсен должен это знать. А не увеличивать выплаты ТОПам. Пусть почитают: Майк Ротер. Тойота ката.