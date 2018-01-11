Поставщиком осветительных блоков для модулей "ЭРА-ГЛОНАСС" на АвтоВАЗ стала "Росэлектроника"

Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации "Ростех" приступил к поставкам осветительных блоков автомобильных модулей системы "ЭРА-ГЛОНАСС" в интересах АвтоВАЗа.

Об этом сообщил сайт холдинга.

В настоящее время холдинг ежемесячно выпускает около 15 тыс. изделий для автозавода. Поставщиком аппаратуры выступает АО "Рязанский радиозавод" (в структуре холдинга входит в Концерн "Созвездие").

Блоки БОС-80 и БОС-90, представляющие собой центральный плафон освещения с кнопкой экстренного вызова, используются в новейших моделях отечественного автогиганта - Lada Vesta, Lada Vesta SW/SW Cross и Lada XRAY.

В ближайшее время АвтоВАЗ намерен внедрить систему экстренного оповещения и на других своих моделях, говорится в сообщении.