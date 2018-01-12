Продажи автомобилей Datsun в 2017 году выросли на 31%

В 2017 г. на российском рынке было продано 24,5 тыс. автомобилей Datsun, что на 31% превысило прошлогодний результат. Об этом сообщила пресс-служба Nissan Россия.

Напомним, АвтоВАЗ запустил производство Datsun on-DO 14 июля 2014 года. Хэтчбек Datsun mi-DO вазовского производства появился в продаже в начале 2015 года.

В сентябре Datsun on-DO вошел в топ-20 самых продаваемых легковых автомобилей в России, а по итогам года модель вошла в число 25 самых популярных автомобилей у россиян, заняв 24 место с результатом 19,7 тыс. единиц.

В течение 2017 г. Datsun в рамках специальной программы "Datsun для бизнеса", ориентированной на корпоративных клиентов, расширил портфель клиентов в области каршеринга и такси.

В сентябре 2017 г. стартовало производство Datsun on-DO и Datsun mi-DO с новым 16-клапанным двигателем объемом 1,6 л в комплектации с механической коробкой передач. Динамические характеристики и экономичность автомобилей в версии с новым двигателем были существенно улучшены.

В рамках государственной программы обновления автопарка было продано более 12 тыс. автомобилей Datsun в трейд-ин и по программе утилизации.

Доля продаж по программе Datsun Finance в 2017 г. составила более 27%. C момента запуска в России было продано более 86 тыс. автомобилей Datsun.

"Мы видим, что в течение всего 2017 года Datsun демонстрировал положительный тренд, который дал в итоге +31% роста по сравнению с результатами продаж в 2016 году и увеличение доли рынка до 1,5%. Datsun развивается в России, растет узнаваемость бренда, и мы много работаем над тем, чтобы автомобили и все, что связано с владением, было не только удобным, качественным и надежным, но и увлекательным", - отметил глава Nissan и Datsun в России Андрей Акифьев.