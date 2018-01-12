Продажи автомобилей Datsun в 2017 году выросли на 31%

В 2017 г. на российском рынке было продано 24,5 тыс. автомобилей Datsun, что на 31% превысило прошлогодний результат. Об этом сообщила пресс-служба Nissan Россия.
Напомним, АвтоВАЗ запустил производство Datsun on-DO 14 июля 2014 года. Хэтчбек Datsun mi-DO вазовского производства появился в продаже в начале 2015 года.
В сентябре Datsun on-DO вошел в топ-20 самых продаваемых легковых автомобилей в России, а по итогам года модель вошла в число 25 самых популярных автомобилей у россиян, заняв 24 место с результатом 19,7 тыс. единиц.
В течение 2017 г. Datsun в рамках специальной программы "Datsun для бизнеса", ориентированной на корпоративных клиентов, расширил портфель клиентов в области каршеринга и такси.
В сентябре 2017 г. стартовало производство Datsun on-DO и Datsun mi-DO с новым 16-клапанным двигателем объемом 1,6 л в комплектации с механической коробкой передач. Динамические характеристики и экономичность автомобилей в версии с новым двигателем были существенно улучшены.
В рамках государственной программы обновления автопарка было продано более 12 тыс. автомобилей Datsun в трейд-ин и по программе утилизации.
Доля продаж по программе Datsun Finance в 2017 г. составила более 27%. C момента запуска в России было продано более 86 тыс. автомобилей Datsun.
"Мы видим, что в течение всего 2017 года Datsun демонстрировал положительный тренд, который дал в итоге +31% роста по сравнению с результатами продаж в 2016 году и увеличение доли рынка до 1,5%. Datsun развивается в России, растет узнаваемость бренда, и мы много работаем над тем, чтобы автомобили и все, что связано с владением, было не только удобным, качественным и надежным, но и увлекательным", - отметил глава Nissan и Datsun в России Андрей Акифьев.
Последние комментарии
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.
На мой взгляд, им нужно целенаправленно заняться Бережливым производством-сокращать потери и стоимость авто. Кто как не Андерсен должен это знать. А не увеличивать выплаты ТОПам. Пусть почитают: Майк Ротер. Тойота ката.