Маслозавод "Похвистневский" спустя шесть лет смог вернуть имущество в конкурсную массу

Находящееся в последней стадии банкротства ОАО "Маслозавод "Похвистневский" отстояло свои права на производственные помещения и земельный участок под ними в споре с одноименным ООО (ООО "Маслозавод "Похвистневский". - Прим. ред.).

Так, ООО "Маслозавод "Похвистневский", у которого указанные объекты недвижимости на протяжении нескольких лет находились в аренде, в марте было отказано в передаче кассационной жалобы на решение Арбитражного суда Приволожского округа для рассмотрения коллегией Верховного Суда РФ.

Напомним, основным владельцем ОАО "Маслозавод "Похвистневский" долгое время являлся гражданин Израиля Лангер Двир. В сентябре 2011 г. по инициативе налоговиков в компании ввели процедуру наблюдения, а в январе 2012 г. ее признали несостоятельной. В реестре кредиторов компании налоговая служба с требованиями в размере 5,3 млн руб., Россельхозбанк (3,6 млн) и ОАО "Самараэнерго" (4,3 тыс. рублей).

Тем временем в рамках судебного разбирательства выяснилось, что летом 2011 г. маслозавод продал свои недвижимые активы (земельный участок площадью 7,9 тыс. кв. м, административные, хозяйственные и производственные здания) члену совета директоров "Похвистневского", гражданину Израиля Йехонотану Шеваху, который передал их в аренду ООО "Маслозавод "Похвистневский".

По данным ИАС Seldon Basis, ООО "Маслозавод "Похвистневский" зарегистрировано по тому же адресу, что и одноименное ОАО - в городе Похвистнево на ул. Лермонтова, 17 - в апреле 2011 года. ООО специализируется на производстве молока (кроме сырого) и молочной продукции. Владельцем и руководителем общества является Аркадий Мосман. Примечательно, что он же в 2010-2012 гг., как сообщается в материалах ИАС Seldon Basis, был директором ОАО "Маслозавод "Похвистневский".

Весной 2012 г. конкурсный управляющий ОАО Наталья Тихонова подала заявление об оспаривании сделки. Судами первой и апелляционной инстанции были удовлетворены ее требования, в связи с чем Йехонотан Шевах был обязан вернуть в конкурсную массу ОАО "Маслозавод "Похвистневский" административные, хозяйственные и производственные здания, а также земельный участок площадью 7,9 тыс. кв. метров. Суд счел, что сделка была совершена за месяц до возбуждения дела о банкротстве, поэтому ее можно считать недействительной.

Однако в рамках разбирательств между ОАО и Йехонотаном Шевахом было установлено, что последний в июле 2011 г. передал спорные объекты недвижимости в аренду ООО "Маслозавод "Похвистневский".

"ООО "Маслозавод "Похвистневский" фактически владеет и пользуется земельным участком и расположенными на нем объектами недвижимости в целях производственной деятельности и чинит препятствия конкурсному управляющему ОАО "Маслозавод "Похвистневский" в доступе к объектам недвижимости и земельному участку", - сообщает в материалах КАД ВАС.

В связи с этим в октябре 2016 г. ОАО "Маслозавод "Похвистневский" обратилось в арбитраж с заявлением об истребовании спорного имущества к одноименному ООО. Суд первой инстанции требования акционерного общества удовлетворил, однако апелляция впоследствии отменила это решение, встав на сторону ООО. В декабре 2017 г. кассационная инстанция - Арбитражный суд Поволжского округа - отменила постановление апелляции и удовлетворила иск ОАО "Маслозавод "Похвистневский". Попытка ООО обжаловать это решение в Верховном Суде РФ не увенчалась успехом.

Тем временем банкротство ОАО "Маслозавод "Похвистневский" продолжается, и в декабре 2017 г. было принято решение о продлении срока конкурсного производства - в связи с необходимостью возврата спорных объектов недвижимости в конкурсную массу.