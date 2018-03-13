Маслозавод "Похвистневский" спустя шесть лет смог вернуть имущество в конкурсную массу

Находящееся в последней стадии банкротства ОАО "Маслозавод "Похвистневский" отстояло свои права на производственные помещения и земельный участок под ними в споре с одноименным ООО (ООО "Маслозавод "Похвистневский". - Прим. ред.).
Так, ООО "Маслозавод "Похвистневский", у которого указанные объекты недвижимости на протяжении нескольких лет находились в аренде, в марте было отказано в передаче кассационной жалобы на решение Арбитражного суда Приволожского округа для рассмотрения коллегией Верховного Суда РФ.
Напомним, основным владельцем ОАО "Маслозавод "Похвистневский" долгое время являлся гражданин Израиля Лангер Двир. В сентябре 2011 г. по инициативе налоговиков в компании ввели процедуру наблюдения, а в январе 2012 г. ее признали несостоятельной. В реестре кредиторов компании налоговая служба с требованиями в размере 5,3 млн руб., Россельхозбанк (3,6 млн) и ОАО "Самараэнерго" (4,3 тыс. рублей).
Тем временем в рамках судебного разбирательства выяснилось, что летом 2011 г. маслозавод продал свои недвижимые активы (земельный участок площадью 7,9 тыс. кв. м, административные, хозяйственные и производственные здания) члену совета директоров "Похвистневского", гражданину Израиля Йехонотану Шеваху, который передал их в аренду ООО "Маслозавод "Похвистневский".
По данным ИАС Seldon Basis, ООО "Маслозавод "Похвистневский" зарегистрировано по тому же адресу, что и одноименное ОАО - в городе Похвистнево на ул. Лермонтова, 17 - в апреле 2011 года. ООО специализируется на производстве молока (кроме сырого) и молочной продукции. Владельцем и руководителем общества является Аркадий Мосман. Примечательно, что он же в 2010-2012 гг., как сообщается в материалах ИАС Seldon Basis, был директором ОАО "Маслозавод "Похвистневский".
Весной 2012 г. конкурсный управляющий ОАО Наталья Тихонова подала заявление об оспаривании сделки. Судами первой и апелляционной инстанции были удовлетворены ее требования, в связи с чем Йехонотан Шевах был обязан вернуть в конкурсную массу ОАО "Маслозавод "Похвистневский" административные, хозяйственные и производственные здания, а также земельный участок площадью 7,9 тыс. кв. метров. Суд счел, что сделка была совершена за месяц до возбуждения дела о банкротстве, поэтому ее можно считать недействительной.
Однако в рамках разбирательств между ОАО и Йехонотаном Шевахом было установлено, что последний в июле 2011 г. передал спорные объекты недвижимости в аренду ООО "Маслозавод "Похвистневский".
"ООО "Маслозавод "Похвистневский" фактически владеет и пользуется земельным участком и расположенными на нем объектами недвижимости в целях производственной деятельности и чинит препятствия конкурсному управляющему ОАО "Маслозавод "Похвистневский" в доступе к объектам недвижимости и земельному участку", - сообщает в материалах КАД ВАС.
В связи с этим в октябре 2016 г. ОАО "Маслозавод "Похвистневский" обратилось в арбитраж с заявлением об истребовании спорного имущества к одноименному ООО. Суд первой инстанции требования акционерного общества удовлетворил, однако апелляция впоследствии отменила это решение, встав на сторону ООО. В декабре 2017 г. кассационная инстанция - Арбитражный суд Поволжского округа - отменила постановление апелляции и удовлетворила иск ОАО "Маслозавод "Похвистневский". Попытка ООО обжаловать это решение в Верховном Суде РФ не увенчалась успехом.
Тем временем банкротство ОАО "Маслозавод "Похвистневский" продолжается, и в декабре 2017 г. было принято решение о продлении срока конкурсного производства - в связи с необходимостью возврата спорных объектов недвижимости в конкурсную массу.
Последние комментарии
Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.
А цена какая будет?
И что дальше?
Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.
Раз уж «Балтика» прогнулась, то для меньших брендов уж точно ничего хорошего это не предвещает. Да и небольшие личные пивоварни такими темпами либо перейдут под нелегальные, либо будут закупать эти стеклянные бутылки втридорога, откуда у них будет свое производство стекла? Товар как был пивом, так и остался тем же самым пивом, правда, теперь дороже. Эдак на половину стоимости. Но это еще не все. Как уже отметили в статье, в глубинке у нас, скорее всего, начнет процветать бизнес «дешевого пойла», самогончики там всякие и другие алкогольные напитки с относительно большим градусом. Так и заменим пиво, которое как бы депутаты не хотели, но производится под контролем качества, по стандартам, на какую-то левую муть. Отличная вообще идея – начать переписывать правила для работающего бизнеса в не самое легкое время. Вместо того чтобы поощрять рынки, которые поддерживают регионы (и другие отрасли), у нас, наоборот, ради каких-то идеологических принципов, только хуже делают. Вот кому эти идеологии нужны будут, когда люди работу потеряют, или станут получать меньше? Все это усугубляется тем фактом, что вся эта идеология держится на каких-то неведанных источниках и прочей ерунде, а полноценные исследования, которые уже не раз проводились, наоборот проигнорированы. Как и текущие ГОСТы и стандарты качества, которые непонятно зачем вообще выдавались, раз не отвечают требованиям депутатов. Переписывание истории, товарищи.