Решение ФАС по делу Газпрома и СВГК устояло в апелляции

Решение Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) по делу о нарушении конкуренции властями Самарской области и Газпромом устояло в апелляционной инстанции.

Напомним, в декабре 2016 г. Федеральная антимонопольная служба возбудила административное дело по заявлению ООО "Средневолжская газовая компания" (СВГК). Компания посчитала незаконным соглашение между властями региона и входящими в структуру Газпрома компаниями, действующее с 2010 года.

В частности, соглашение предусматривает строительство дублирующего источника газоснабжения для ТЭЦ ВАЗа, являющегося крупнейшим потребителем в регионе. ФАС посчитала, что эти работы могут привести к устранению с рынка газоснабжения ООО "СВГК", к сетям которого в настоящее время подключен этот объект.

"Соглашение между органами исполнительной власти и ПАО "Газпром" предусматривало строительство дублирующих объектов газоснабжения к уже подключенным абонентам, то есть перевод абонентов от "независимых" газораспределительных организаций к газораспределительным организациям, входящим в группу ПАО "Газпром", - заявляли в пресс-службе ФАС России.

В мае 2017 г. антимонопольная служба признала губернатора Самарской области, региональное минэнерго, ПАО "Газпром" и ООО "Газпром межрегионгаз" нарушившими закон "О защите конкуренции" и выдала им предписание об устранении выявленных нарушений в течение трех месяцев.

Однако все стороны конфликта (за исключением СВГК) посчитали решение и предписание ФАС незаконным и для его обжалования обратились в Арбитражный суд Москвы. Все заявления были объединены судом в одно производство, в рамках которого суд в ноябре прошлого года отказал сразу всем заявителям в удовлетворении их требований.

Суд пришел к выводу, что заключение и реализация соглашения между региональными властями и структурами ПАО "Газпром" "не обусловлены какими-либо объективными причинами и не имеют под собой технической, экономической или иной необходимости", а их единственная реальная цель - "устранение СВГК с рынка оказания услуг по транспортировке газа на территории Ставропольского района и Тольятти".

Это решение оставил в силе Девятый арбитражный апелляционный суд.