В Тольятти стартовало производство Lada Granta liftback

В Тольятти стартовал выпуск лифтбеков Lada Granta Liftback (LB) после переноса производства из Ижевска, сообщил пресс-центр АвтоВАЗа.

Данное решение позволило предприятию значительно оптимизировать производственные процессы за счет дозагрузки мощностей линии Kalina/Granta на тольяттинской площадке, при этом завод ''Lada Ижевск'' сфокусирован на выпуске семейства Lada Vesta.

С производственной площадки ''Lada Ижевск'' было перенесено более 500 единиц сварочного оборудования и оснастки. Параллельно шли подготовка и обучение специалистов в Тольятти для работы во вторую смену на линии Kalina/Granta. В связи с расширением производства были привлечены дополнительные сотрудники из Индустриального парка АвтоВАЗа, а также из других подразделений компании.

Как сообщает АвтоВАЗ, продажи Lada Granta LB не приостанавливались - предварительно был произведен необходимый запас этой модели для дилерской сети.