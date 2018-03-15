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Автопром Машиностроение

В Тольятти стартовало производство Lada Granta liftback

ТОЛЬЯТТИ. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти стартовало производство Lada Granta liftback В Тольятти стартовало производство Lada Granta liftback
Фото: пресс-центр ПАО "АвтоВАЗ"

В Тольятти стартовал выпуск лифтбеков Lada Granta Liftback (LB) после переноса производства из Ижевска, сообщил пресс-центр АвтоВАЗа.

Данное решение позволило предприятию значительно оптимизировать производственные процессы за счет дозагрузки мощностей линии Kalina/Granta на тольяттинской площадке, при этом завод ''Lada Ижевск'' сфокусирован на выпуске семейства Lada Vesta.

С производственной площадки ''Lada Ижевск'' было перенесено более 500 единиц сварочного оборудования и оснастки. Параллельно шли подготовка и обучение специалистов в Тольятти для работы во вторую смену на линии Kalina/Granta. В связи с расширением производства были привлечены дополнительные сотрудники из Индустриального парка АвтоВАЗа, а также из других подразделений компании.

Как сообщает АвтоВАЗ, продажи Lada Granta LB не приостанавливались - предварительно был произведен необходимый запас этой модели для дилерской сети.

Комплекс по производству автомобилей на платформе Kalina был введен в эксплуатацию в 2004-2008 годах. В общей сложности здесь было выпущено более 1,5 миллиона автомобилей: Kalina первого и второго поколений, Granta, Datsun. Автомобили Lada, сходящие с этого конвейера, в последние семь лет входят в первую тройку самых продаваемых машин в России, а по итогам четырех лет они становились абсолютными бестселлерами отечественного рынка.

Гид потребителя

Последние комментарии

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 12:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

Папа Римский 28 марта 2015 06:22 Рассматривается возможность создать на базе Lada Largus санитарный автомобиль

Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы

Alex Vo 22 сентября 2014 23:50 Lada Granta сохранила статус самого продаваемого в регионе автомобиля

В процентах все выглядит очень хорошо.

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