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ИТ Транспорт и связь

Ростелеком запустил портал для видеонаблюдения за выборами президента РФ

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Ростелеком запустил портал нашвыбор2018.рф, с помощью которого жители из любых регионов России смогут наблюдать за ходом выборов с 23:00 17 марта по московскому времени. В отличие от выборов 2012 года, в этом году все избирательные участки, оборудованные системой видеонаблюдения, будут транслировать видео в режиме онлайн.

Фото: Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

На портале нашвыбор2018.рф пользователи из любого региона России смогут наблюдать за ходом выборов на любом избирательном участке, оснащенном средствами видеонаблюдения. Для просмотра видео на портале нашвыбор2018.рф пользователю не потребуется регистрация, достаточно выбрать нужный участок и открыть окошко трансляции изображения с помощью стандартного медиаплеера. Если гражданин захочет воспользоваться формой обратной связи, то ему нужно будет авторизоваться, используя учетную запись в ЕСИА. Работу портала в ходе выборов обеспечивает Ростелеком.

Трансляция и запись видеоизображения будут вестись непрерывно с момента открытия избирательных участков, то есть с 07:00 18 марта по местному времени и до завершения подсчета голосов и подписания соответствующих протоколов.

Для мониторинга системы видеонаблюдения Ростелеком разработал и запустил специальный служебный портал. С его помощью сотрудники УИК, ТИК и избирательных комиссий субъектов РФ смогут отслеживать работоспособность оборудования, а также воспользоваться дополнительным функционалом, например, возможностью просмотра одновременно до шести камер в период проведения трансляции.

Для обеспечения поддержки пользователей портала нашвыбор2018.рф Ростелеком предоставил интеллектуальный номер 8-800-301-00-55 "горячей линии", куда смогут обратиться представители УИК, ТИК и простые пользователи портала. Звонки на него будут бесплатными из любого региона России. Техническую поддержку звонков на этот номер будут осуществлять несколько центров обработки вызовов Ростелекома.

Для реализации проекта Ростелеком задействует собственную сетевую инфраструктуру по всей стране, будет организована работа мобильных бригад.

"Запуск портала - традиционно финальный значимый этап подготовки системы видеонаблюдения к выборам. Сейчас оба портала - общий и служебный - протестированы и готовы к работе. 18 марта все желающие смогут увидеть, как идет голосование в любом из участков, оборудованных системой", - комментирует готовность системы Артемий Прокопенко, вице-президент ПАО "Ростелеком".

ПАО "Ростелеком" было назначено правительством РФ единственным исполнителем по оказанию услуг по организации видеонаблюдения за ходом выборов президента РФ в марте 2018 года. В рамках проекта в 2018 году Ростелеком организовал видеонаблюдение на более чем 43 тысячах УИК (участковая избирательная комиссия) с периодом трансляции 51 час и на 2775 ТИК (территориальная избирательная комиссия) с максимальным периодом трансляции 72 часа.

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Иван Крюков 07 января 2017 16:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Artem Artem 20 декабря 2016 12:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

AlexOptimist AlexOptimist 12 ноября 2014 08:22 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!

Наталья 08 ноября 2014 13:18 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если продажа здания состоится, то сотрудники уже точно не получат долги по зарплате. Приходящие (тем не менее) от Заказчиков деньги уходят на оплату кредитов СМАРТСа, в офшоры, или еще, Бог знает, куда, только не на налоги, зарплату, в ФСС, и др.. Неужели ВЛАСТЯМ, Следственному комитету, ОРГАНАМ не интересно? Будет ли предел жадности у "Мажоритарного акционера ОАО "Гипросвязь"? Спросила—самой смешно стало

AlexOptimist AlexOptimist 07 ноября 2014 06:12 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Неужели в СМАРТСе все так трагически печально???

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