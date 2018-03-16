В преддверии выборов в Самару прибыли наблюдатели ОБСЕ

В Самаре работает миссия по наблюдению за выборами президента Российской Федерации, которые пройдут 18 марта 2018 года. В пятницу члены миссии — представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Стив Янг и Мария Хэркенхофф рассказали журналистам о том, как строится их работа в Самарской области, о своих планах и ощущениях от пребывания в России.

Комиссия ОБСЕ в составе Стива Янга и Марии Хэркенхофф прибыла в Самарскую область 14 февраля по приглашению российских властей для того, чтобы следить за подготовкой к выборам. Они являются долгосрочными наблюдателями: за месяц успели посетить 15 территориальных избирательных комиссий и провести около сотни встреч с представителями партий, руководством облизбиркома, независимыми экспертами и сотрудниками администраций Самары и Самарской области.

"От ОБСЕ я побывал в 15 странах. Это моя первая миссия в Россию, — говорит американец Стив Янг. — И это единственная страна, в которой я увидел камеры как на избирательных участках, так и в территориальных избирательных комиссиях. Мы увидели, как организована подготовка наблюдателей, как нам сказали, в день выборов на участках этот институт будет представлен 3,5 тыс. человек. Это меня очень впечатлило. Я это воспринимаю как гарантию прозрачности выборов".

"Мы переговорили со многими наблюдателями — не только с независимыми, но и теми, кто представляет конкретных кандидатов, — говорит Мария Хэркенхофф, приехавшая в Самару из Германии. — Это было очень важно для нас, чтобы понять их настроения, и как в целом организованы выборы".

Сегодня, 16 марта, в Самару прибыли еще 14 иностранных представителей ОБСЕ, которые будут работать непосредственно на избирательных участках в ближайшее воскресенье. Но до этого им предстоит познакомиться с областью, чтобы в день выборов успеть посетить максимум пунктов голосования и избирательных комиссий и пообщаться с их членами и независимыми наблюдателями.

Сейчас члены миссии не могут назвать ни одного недочета или тем более нарушения, которое бы могло попасть в их поле зрения в ходе подготовки к выборам. "В России сейчас работает 30 долгосрочных и около 200 краткосрочных команд наблюдателей. Вся информация от них централизованно собирается в нашем штабе в Москве. Сейчас я не могу говорить о каких-либо нарушениях, потому что наши отчеты должны быть основаны в первую очередь на фактах, а не только на мнениях каких-то людей. Поэтому нам необходимо собрать больше данных", — говорит Стив Янг, уточняя, что задача ОБСЕ заключается исключительно в наблюдении за процессом выборов.

Завершив миссию, 14 краткосрочных наблюдателей ОБСЕ должны уехать в Москву во вторник, 20 марта. Стив Янг и Марии Хэркенхофф покинут Самару 24 марта.