Объем продаж автомобилей Lada в I квартале вырос на 28,8%

В I квартале 2018 года в России было реализовано 79,1 тыс. автомобилей Lada, что на 28,8% выше аналогичного результата в прошлом году, сообщает пресс-центр АвтоВАЗа.

В марте было продано 30,7 тыс. автомобилей Lada - на 22,3% больше, чем в марте 2017 года.

Самой популярной моделью марки по итогам прошедшего месяца стала Lada Vesta: на рынке страны был реализован 9,2 тыс. машины (рост на 52,1%).

Серьезный рост показывают продажи Lada Largus: в марте 2018 года продано 3,6 тыс. пассажирских универсалов (+90,4%) и 1,3 фургонов (+54,5%).

Среди лидеров продаж - Lada Granta: за прошлый месяц было реализовано 8,4 автомобиля. Это на 7,2% больше в сравнении с мартом 2017 года.