"Валео" инвестирует в завод в Тольятти около 17 млн евро

В администрации Тольятти 6 апреля состоялся официальный прием делегации Посольства Франции в России.

Как сообщает мэрия, в рамках встречи был подписан Протокол о намерениях между Группой "Валео" в России и администрацией Тольятти.

"Французские компании уже представлены в Тольятти. Компания "Валео", бесспорно, один из самых крупных французских представителей, она разрабатывает системы для автомобилей не только сегодняшнего дня, но и для будущего",  — отметила посол Франции Сильви Берманн.

В рамках протокола о намерениях компания планирует запуск новых проектов в Тольятти. Группа "Валео" в России  это многопрофильная организация, обслуживающая нужды производителей автомобилей и независимых игроков вторичного рынка в вопросах автоаксессуаров для легковых авто и коммерческого транспорта.

По оценкам экспертов инвестиции в тольяттинский завод "Валео" составят порядка 17 млн евро.