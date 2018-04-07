GM-АвтоВАЗ временно приостановил производство Chevrolet Niva из-за нехватки комплектующих.

GM-АвтоВАЗ временно приостановил производство внедорожников Chevrolet Niva из-за нехватки комплектующих, пишет riafan.ru.

В компании уточнили, что проблема возникла в связи с задержкой поставок компонентов для производства автомобилей одним из партнеров. При этом в пресс-службе GM-АвтоВАЗ подчеркнули, что в настоящее время отгрузки внедорожников дилерам происходят в штатном режиме.

"О том, как данная ситуация отразится на выполнении годового производственного плана, говорить преждевременно", — подчеркнули в компании.