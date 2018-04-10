Продажи автомобилей Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross стартовали в Казахстане

В Казахстане 10 апреля 2018 года стартовали продажи Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross, сообщил пресс-центр АвтоВАЗа.

Выпуск автомобилей налажен на заводе ''АЗИЯ АВТО'' в Усть-Каменогорске. Таким образом, АатоВАЗ в партнерстве с холдингом ''БИПЭК АВТО — АЗИЯ АВТО'' организовал в Казахстане производство и продажи полного модельного ряда Lada.

К заказу и покупке в 19 городах республики доступны Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross с двигателями 1.6 л (106 л. с.) и 1.8 л (122 л. с.). Предусмотрены как механическая коробка переключения передач, так и автоматизированная механическая трансмиссия.

Автомобили оснащены широким набором систем комфорта и безопасности, в их число входят кондиционер, система электронного контроля устойчивости, противобуксовочная система, система помощи при старте на подъеме, парктроник и аудиосистема с управлением на руле, USB и Bluetooth. Стоимость Lada Vesta SW в комплектации Comfort, 1,6л+МТ — от 4,4 млн тенге (около 775,5 тыс. руб.), Lada Vesta SW Cross в комплектации Luxe, 1,6л+МТ — от 5,1 млнтенге (около 895 тыс. рублей).

Презентацию новых моделей для журналистов в Алматы провели директор по экспорту ПАО ''АвтоВАЗ'' Макс Миссана и директор по дизайну Стив Маттин.

Как отмечают на АвтоВАЗе, Казахстан — наиболее емкий внешний рынок сбыта Lada. За минувшие 15 лет на территории республики реализовано 370 тыс. автомобилей марки. В 2017 году на долю Lada пришлось 49,8% совокупного сбыта авто местного производства. Четыре из пяти наиболее продаваемых в Казахстане моделей локальной сборки представлены автомобилями Lada.