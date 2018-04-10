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Автопром Машиностроение

Продажи автомобилей Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross стартовали в Казахстане

АСТАНА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Казахстане 10 апреля 2018 года стартовали продажи Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross, сообщил пресс-центр АвтоВАЗа.

Выпуск автомобилей налажен на заводе ''АЗИЯ АВТО'' в  Усть-Каменогорске. Таким образом, АатоВАЗ в партнерстве с холдингом ''БИПЭК АВТО — АЗИЯ АВТО'' организовал в Казахстане производство и продажи полного модельного ряда Lada.

К заказу и покупке в 19 городах республики доступны Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross с двигателями 1.6 л (106 л. с.) и 1.8 л (122 л. с.). Предусмотрены как механическая коробка переключения передач, так и автоматизированная механическая трансмиссия.

Автомобили оснащены широким набором систем комфорта и безопасности, в их число входят кондиционер, система электронного контроля устойчивости, противобуксовочная система, система помощи при старте на подъеме, парктроник и аудиосистема с управлением на руле, USB и Bluetooth. Стоимость Lada Vesta SW в комплектации Comfort, 1,6л+МТ — от 4,4 млн тенге (около 775,5 тыс. руб.), Lada Vesta SW Cross в комплектации Luxe, 1,6л+МТ — от 5,1 млнтенге (около 895 тыс. рублей).

Презентацию новых моделей для журналистов в Алматы провели директор по экспорту ПАО ''АвтоВАЗ'' Макс Миссана и директор по дизайну Стив Маттин.

Как отмечают на АвтоВАЗе, Казахстан — наиболее емкий внешний рынок сбыта Lada. За минувшие 15 лет на территории республики реализовано 370 тыс. автомобилей марки. В 2017 году на долю Lada пришлось 49,8% совокупного сбыта авто местного производства. Четыре из пяти наиболее продаваемых в Казахстане моделей локальной сборки представлены автомобилями Lada.

Гид потребителя

Последние комментарии

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 12:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

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Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы

Alex Vo 22 сентября 2014 23:50 Lada Granta сохранила статус самого продаваемого в регионе автомобиля

В процентах все выглядит очень хорошо.

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