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Пищевая промышленность АПК и пищепром

Свои знаменитые куличи Самарский БКК печет из муки "Зерна Жизни"

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фото: Фото предоставлено ГК СИНКО

На Самарском БКК всегда особый запах, а на Пасхальной неделе к аромату караваев и булок примешалось что-то ванильно-фруктовое, шоколадное и сладкое. Испечь правильный кулич — целая наука, утверждают мастера, и она требует чистоты не только внешней, но и внутренней. Правильными должны быть ингредиенты, главный и которых, мука. Муку  на БКК берут только у проверенных поставщиков, таких, например, как "Зерно Жизни" — чисто белую, без красителей и разрыхлителей.

Ну, а дальше уже секреты хлебопеков — любовь с которой готовится особая продукция. Поэтому не случайно в преддверии Пасхи, да и в Пасхальную неделю проданы тысячи куличей и куличиков от Самарского БКК из самарского "Зерна Жизни"

Гид потребителя

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Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.

Макс Кошкин 08 июля 2015 10:04 Ольга Гольчикова: "Если будет принят закон об ограничении продажи пива в ПЭТ-упаковке свыше 0,5 л - потери самарского филиала "Балтики" будут значительными"

Раз уж «Балтика» прогнулась, то для меньших брендов уж точно ничего хорошего это не предвещает. Да и небольшие личные пивоварни такими темпами либо перейдут под нелегальные, либо будут закупать эти стеклянные бутылки втридорога, откуда у них будет свое производство стекла? Товар как был пивом, так и остался тем же самым пивом, правда, теперь дороже. Эдак на половину стоимости. Но это еще не все. Как уже отметили в статье, в глубинке у нас, скорее всего, начнет процветать бизнес «дешевого пойла», самогончики там всякие и другие алкогольные напитки с относительно большим градусом. Так и заменим пиво, которое как бы депутаты не хотели, но производится под контролем качества, по стандартам, на какую-то левую муть. Отличная вообще идея – начать переписывать правила для работающего бизнеса в не самое легкое время. Вместо того чтобы поощрять рынки, которые поддерживают регионы (и другие отрасли), у нас, наоборот, ради каких-то идеологических принципов, только хуже делают. Вот кому эти идеологии нужны будут, когда люди работу потеряют, или станут получать меньше? Все это усугубляется тем фактом, что вся эта идеология держится на каких-то неведанных источниках и прочей ерунде, а полноценные исследования, которые уже не раз проводились, наоборот проигнорированы. Как и текущие ГОСТы и стандарты качества, которые непонятно зачем вообще выдавались, раз не отвечают требованиям депутатов. Переписывание истории, товарищи.

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