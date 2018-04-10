Свои знаменитые куличи Самарский БКК печет из муки "Зерна Жизни"

На Самарском БКК всегда особый запах, а на Пасхальной неделе к аромату караваев и булок примешалось что-то ванильно-фруктовое, шоколадное и сладкое. Испечь правильный кулич — целая наука, утверждают мастера, и она требует чистоты не только внешней, но и внутренней. Правильными должны быть ингредиенты, главный и которых, мука. Муку на БКК берут только у проверенных поставщиков, таких, например, как "Зерно Жизни" — чисто белую, без красителей и разрыхлителей.

Ну, а дальше уже секреты хлебопеков — любовь с которой готовится особая продукция. Поэтому не случайно в преддверии Пасхи, да и в Пасхальную неделю проданы тысячи куличей и куличиков от Самарского БКК из самарского "Зерна Жизни"