Что связывает Юрия Гагарина с пивоварением?

Завтра, 12 апреля, во всем мире отмечают День авиации и космонавтики. В честь этого события компания "Балтика" рассказывает о том, как открывали для себя мир пивоварения те, кто в прямом смысле слова раздвинул границы человеческих возможностей.
Компанию "Балтика", часть Carlsberg Group, и космос связывают не только высокие технологии и полная автоматизация процессов. В 1962 г. первый человек в космосе — Юрий Гагарин — посетил завод Carlsberg в Копенгагене, а в 2013 г. на производстве "Балтика" в Санкт-Петербурге первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова приняла участие в варке юбилейного сорта пива.
Визит Юрия Гагарина в Копенгаген состоялся 7 сентября 1962 г., вскоре после его успешного полета в космос. В государственных архивах России есть письмо заместителя председателя Общества сотрудничества между Данией и СССР А. Йенсена об организации поездки в Данию космонавта Ю. А. Гагарина. Цитата из письма гласит: "… Мы хотим подчеркнуть, что блестящим успехом визита Юрия Гагарина мы обязаны прежде всего его личным качествам, его личному обаянию, его умным выступлениям в прессе, по радио, телевидению… Люди говорили: Гагарин самый лучший посол, какого мог направить Советский Союз".
Программа визита в столицу Дании включала в себя посещение именитым гостем пивоваренного завода Carlsberg. И это не случайно: Фонд Carlsberg оказывает поддержку фундаментальным исследованиям, в частности, по астрофизике и космологии, начиная с 1908 г., когда компания профинансировала работу астронома датского происхождения Джона Дрейера.
Юрий Алексеевич и его супруга проехали через знаменитые Слоновьи ворота пивоварни, посетили
производственные цеха и музей Carlsberg. Здесь космонавт оставил запись в книге посетителей, указав в графе "род занятий" лаконичное "космонавт", и попробовал пиво в специально построенном к визиту баре "Спутник". Сегодня сотрудники компании и тысячи туристов, которые хотят узнать, как варят, пожалуй, лучшее пиво в мире и, наверное, единственное, в честь которого назван "космический" минерал, проходят через те же ворота.
Дело в том, что в 1971 г. группа исследователей изучила образцы метеорита Agpalilik, обнаруженного в Гренландии, и открыла неизвестный в те времена минерал (редкий сплав хрома и азота). Главный инженер проекта Ван Бухвальд предложил назвать его Carlsbergite, чтобы подчеркнуть роль Фонда Carlsberg, оказавшего финансовую поддержку исследованиям. Сегодня этот кусочек метеорита можно увидеть перед Геологическим музеем в Копенгагене.
Впрочем, чтобы пройти путем космонавтов по пивоваренному производству, не обязательно ехать в Данию. Можно посетить завод компании "Балтика" в Самаре. Бесплатные экскурсии проводятся по предварительной записи для всех совершеннолетних желающих.
Последние комментарии
Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.
А цена какая будет?
И что дальше?
Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.
Раз уж «Балтика» прогнулась, то для меньших брендов уж точно ничего хорошего это не предвещает. Да и небольшие личные пивоварни такими темпами либо перейдут под нелегальные, либо будут закупать эти стеклянные бутылки втридорога, откуда у них будет свое производство стекла? Товар как был пивом, так и остался тем же самым пивом, правда, теперь дороже. Эдак на половину стоимости. Но это еще не все. Как уже отметили в статье, в глубинке у нас, скорее всего, начнет процветать бизнес «дешевого пойла», самогончики там всякие и другие алкогольные напитки с относительно большим градусом. Так и заменим пиво, которое как бы депутаты не хотели, но производится под контролем качества, по стандартам, на какую-то левую муть. Отличная вообще идея – начать переписывать правила для работающего бизнеса в не самое легкое время. Вместо того чтобы поощрять рынки, которые поддерживают регионы (и другие отрасли), у нас, наоборот, ради каких-то идеологических принципов, только хуже делают. Вот кому эти идеологии нужны будут, когда люди работу потеряют, или станут получать меньше? Все это усугубляется тем фактом, что вся эта идеология держится на каких-то неведанных источниках и прочей ерунде, а полноценные исследования, которые уже не раз проводились, наоборот проигнорированы. Как и текущие ГОСТы и стандарты качества, которые непонятно зачем вообще выдавались, раз не отвечают требованиям депутатов. Переписывание истории, товарищи.