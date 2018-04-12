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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Молодым специалистам Сызранского НПЗ дали порулить нефтяной компанией

СЫЗРАНЬ. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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34 молодых специалиста Сызранского нефтеперерабатывающего завода на один день примерили на себя роль топ-менеджеров нефтяных компаний, приняв участие в деловой игре "Управление и развитие нефтяной компании". Игра представляет собой компьютерную модель экономической среды, в которой действуют крупные нефтегазовые концерны.

Молодых специалистов разделили на шесть команд — шесть вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК). В начале у каждой команды одинаковые исходные условия работы: мощности по добыче нефти, переработке и сбыту, возможности для транспортировки. Восемь академических часов за мониторами компьютеров — пять виртуальных лет деятельности компании. За это время необходимо было вывести свои предприятия на передовые рыночные позиции, скупая активы у конкурентов на аукционах, обеспечивая модернизацию производственных мощностей, продавая готовые нефтепродукты и учитывая при этом ситуацию на мировом финансовом рынке. В игре ВИНК, как и в реальной рыночной среде, нельзя заранее предугадать, чем закончится битва нефтяных гигантов — участники могут объединяться в коалиции, сотрудничать или противодействовать друг другу, доводить соперников до банкротства.

Команда, ставшая в итоге победителем игры, не только смогла достигнуть плановых показателей, но и значительно увеличила зарплату сотрудникам своей виртуальной компании.

В ходе игры все молодые специалисты Сызранского НПЗ показали, что они способны достойно выходить из самых непростых ситуаций, преодолевать сложности и вести достойную конкурентную борьбу, проявляя смекалку и сообразительность.

Деловая игра ВИНК, как один из самых действенных способов оценки потенциала молодых специалистов, проводится ежегодно в рамках программы обучения и повышения квалификации сотрудников предприятия. Работа с молодыми специалистами — один из приоритетов кадровой политики НК "Роснефть", направленной на развитие профессионально-технических, корпоративных, управленческих компетенций, выявление и развитие молодых специалистов с лидерским потенциалом.

Гид потребителя

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John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

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