Новым президентом АвтоВАЗа станет Ив Каракатзанис

С 1 июня должность президента ПАО "АвтоВАЗ" займет Ив Каракатзанис. Основной акционер АвтоВАЗа Alliance Rostec Auto BV объявил об этом 16 апреля.
Николя Мор сосредоточится на исполнении обязанностей старшего вице-президента Renault и руководителя региона Евразия, а также заместителя председателя совета директоров АвтоВАЗа (избран 2 апреля 2018 года). В этих функциях Мор продолжит контролировать финансовое оздоровление АвтоВАЗа и выполнение среднесрочного плана развития компании, сообщает пресс-служба Renault Россия.
Ив Каракатзанис сейчас является генеральным директором Renault в Румынии, где отвечает за всю коммерческую и производственную деятельность. Он также занимает должность президента и генерального директора Automobile Dacia SA.
Свою карьеру в Renault Каракатзанис начал в 1992 году. До приезда в Румынию он в разные годы занимал позиции индустриального вице-президента региона Евразия и вице-президента по цепочке поставок.
"АвтоВАЗ продолжает реализацию своего плана развития, добился повышения продаж и значительно улучшил свои финансовые результаты в 2017 году, — заявил Сергей Скворцов, председатель совета директоров компании. — Я хотел бы искренне поблагодарить Николя Мора за его вклад в результаты компании. Несмотря на некоторые сохраняющиеся риски, АвтоВАЗ уверенно выполняет план финансового оздоровления. С приходом Ива Каракатзаниса мы планируем продолжить развивать продажи Lada в России и за рубежом, оптимизировать затраты как на уровне компании, так и в сотрудничестве с поставщиками, а также обновлять модельную линейку — все эти действия обеспечат выполнение среднесрочного плана развития".
"АвтоВАЗ играет стратегически важную роль в выполнении плана Groupe Renault "Drive the Future", — заявил Николя Мор. — Вместе с Ивом Каракатзанисом мы продолжим выполнение согласованной стратегии развития и реализацию краткосрочных задач. Мы с оптимизмом смотрим на развитие российского автомобильного рынка в долгосрочной перспективе и видим АвтоВАЗ как лидера российской автомобильной индустрии".
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.