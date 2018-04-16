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Новым президентом АвтоВАЗа станет Ив Каракатзанис

ТОЛЬЯТТИ. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 июня должность президента ПАО "АвтоВАЗ" займет Ив Каракатзанис. Основной акционер АвтоВАЗа Alliance Rostec Auto BV объявил об этом 16 апреля.

Новым президентом АвтоВАЗа станет Ив Каракатзанис Новым президентом АвтоВАЗа станет Ив Каракатзанис
Фото: francuskie.pl

Николя Мор сосредоточится на исполнении обязанностей старшего вице-президента Renault и руководителя региона Евразия, а также заместителя председателя совета директоров АвтоВАЗа (избран 2 апреля 2018 года). В этих функциях Мор продолжит контролировать финансовое оздоровление АвтоВАЗа и выполнение среднесрочного плана развития компании, сообщает пресс-служба Renault Россия.

Ив Каракатзанис сейчас является генеральным директором Renault в Румынии, где отвечает за всю коммерческую и производственную деятельность. Он также занимает должность президента и генерального директора Automobile Dacia SA.

Свою карьеру в Renault Каракатзанис начал в 1992 году. До приезда в Румынию он в разные годы занимал позиции индустриального вице-президента региона Евразия и вице-президента по цепочке поставок.

"АвтоВАЗ продолжает реализацию своего плана развития, добился повышения продаж и значительно улучшил свои финансовые результаты в 2017 году, — заявил Сергей Скворцов, председатель совета директоров компании. — Я хотел бы искренне поблагодарить Николя Мора за его вклад в результаты компании. Несмотря на некоторые сохраняющиеся риски, АвтоВАЗ уверенно выполняет план финансового оздоровления. С приходом Ива Каракатзаниса мы планируем продолжить развивать продажи Lada в России и за рубежом, оптимизировать затраты как на уровне компании, так и в сотрудничестве с поставщиками, а также обновлять модельную линейку — все эти действия обеспечат выполнение среднесрочного плана развития".

"АвтоВАЗ играет стратегически важную роль в выполнении плана Groupe Renault "Drive the Future", — заявил Николя Мор. — Вместе с Ивом Каракатзанисом мы продолжим выполнение согласованной стратегии развития и реализацию краткосрочных задач. Мы с оптимизмом смотрим на развитие российского автомобильного рынка в долгосрочной перспективе и видим АвтоВАЗ как лидера российской автомобильной индустрии".

Гид потребителя

Последние комментарии

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 12:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

Папа Римский 28 марта 2015 06:22 Рассматривается возможность создать на базе Lada Largus санитарный автомобиль

Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы

Alex Vo 22 сентября 2014 23:50 Lada Granta сохранила статус самого продаваемого в регионе автомобиля

В процентах все выглядит очень хорошо.

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