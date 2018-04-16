Новым президентом АвтоВАЗа станет Ив Каракатзанис

С 1 июня должность президента ПАО "АвтоВАЗ" займет Ив Каракатзанис. Основной акционер АвтоВАЗа Alliance Rostec Auto BV объявил об этом 16 апреля.

Николя Мор сосредоточится на исполнении обязанностей старшего вице-президента Renault и руководителя региона Евразия, а также заместителя председателя совета директоров АвтоВАЗа (избран 2 апреля 2018 года). В этих функциях Мор продолжит контролировать финансовое оздоровление АвтоВАЗа и выполнение среднесрочного плана развития компании, сообщает пресс-служба Renault Россия.

Ив Каракатзанис сейчас является генеральным директором Renault в Румынии, где отвечает за всю коммерческую и производственную деятельность. Он также занимает должность президента и генерального директора Automobile Dacia SA.

Свою карьеру в Renault Каракатзанис начал в 1992 году. До приезда в Румынию он в разные годы занимал позиции индустриального вице-президента региона Евразия и вице-президента по цепочке поставок.

"АвтоВАЗ продолжает реализацию своего плана развития, добился повышения продаж и значительно улучшил свои финансовые результаты в 2017 году, — заявил Сергей Скворцов, председатель совета директоров компании. — Я хотел бы искренне поблагодарить Николя Мора за его вклад в результаты компании. Несмотря на некоторые сохраняющиеся риски, АвтоВАЗ уверенно выполняет план финансового оздоровления. С приходом Ива Каракатзаниса мы планируем продолжить развивать продажи Lada в России и за рубежом, оптимизировать затраты как на уровне компании, так и в сотрудничестве с поставщиками, а также обновлять модельную линейку — все эти действия обеспечат выполнение среднесрочного плана развития".

"АвтоВАЗ играет стратегически важную роль в выполнении плана Groupe Renault "Drive the Future", — заявил Николя Мор. — Вместе с Ивом Каракатзанисом мы продолжим выполнение согласованной стратегии развития и реализацию краткосрочных задач. Мы с оптимизмом смотрим на развитие российского автомобильного рынка в долгосрочной перспективе и видим АвтоВАЗ как лидера российской автомобильной индустрии".