ФАС завела дело на АвтоВАЗ из-за координации цен дилеров на ТО

ФАС России завершила проверку деятельности ПАО "АвтоВАЗ", в результате которой выявила признаки координации экономической деятельности его уполномоченных дилеров по проведению техобслуживания автомобилей, сообщает пресс-служба ведомства.

Они усматриваются в информационных письмах в адрес руководителей предприятий дилерской сети с указанием расчета стоимости технического обслуживания и финального прайса, размещенных на дилерском портале.

Часть дилеров руководствовалась в своей деятельности этими ценами, что, по мнению ФАС России, могло привести к установлению и поддержанию цен на оказание услуг по техническому обслуживанию транспортных средств.

В связи с этим ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ПАО "АвтоВАЗ" по признакам нарушения ч. 5 ст. 11 Закона о защите конкуренции.