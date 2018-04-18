ФАС завела дело на АвтоВАЗ из-за координации цен дилеров на ТО

ФАС России завершила проверку деятельности ПАО "АвтоВАЗ", в результате которой выявила признаки координации экономической деятельности его уполномоченных дилеров по проведению техобслуживания автомобилей, сообщает пресс-служба ведомства.
Они усматриваются в информационных письмах в адрес руководителей предприятий дилерской сети с указанием расчета стоимости технического обслуживания и финального прайса, размещенных на дилерском портале.
Часть дилеров руководствовалась в своей деятельности этими ценами, что, по мнению ФАС России, могло привести к установлению и поддержанию цен на оказание услуг по техническому обслуживанию транспортных средств.
В связи с этим ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ПАО "АвтоВАЗ" по признакам нарушения ч. 5 ст. 11 Закона о защите конкуренции.
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я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.