Система видеонаблюдения "Ростелекома" обеспечила стопроцентную онлайн-трансляцию в период досрочного ЕГЭ-2018

Система видеонаблюдения "Ростелекома" обеспечила 100% онлайн-трансляцию и отработала без сбоев на досрочном периоде проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ-2018) и полностью готова к работе в основной период. Для проведения досрочного ЕГЭ было задействовано в общей сумме за все дни экзаменов 19 485 камер. Всего за досрочный период система видеонаблюдения осуществила 228 542 часов трансляций с видеокамер, что в два раза больше чем в предыдущем году.

Видеотрансляция сигнала в течение всего этого периода велась на портал www.smotriege.ru. С каждым годом его функциональность дорабатывается: в 2018 году на уровне субъектов Российской Федерации появился доступ к расширенной статистике и возможности назначения заданий кураторами ситуационных центров в отношении онлайн-наблюдателей.

Благодаря порталу мониторинг за проведением государственной аттестации осуществляли онлайн-наблюдатели, всего на smotriege.ru было зарегистрировано более 5 тысяч пользователей.

Для обеспечения полноценной поддержки пользователей портала "Ростелеком" предоставил интеллектуальный номер в коде 8-800. Количество звонков в 2018 году сопоставимо с количество звонком в 2017 году.

"Ростелеком" организует видеонаблюдение при проведении ЕГЭ уже пять лет. За это время компания существенно улучшила сервис, сделала его максимально удобным для наблюдателей. Во время проведения досрочного ЕГЭ в этом году система видеонаблюдения функционировала в штатном режиме, что подтверждает ее полную готовность к основному периоду ЕГЭ", — заявил при подведении итогов досрочного периода ЕГЭ вице-президент ПАО "Ростелеком" Артемий Прокопенко.

Специалисты "Ростелекома" в дни проведения государственной итоговой аттестации осуществляли мониторинг функционирования ПО, техническую поддержку портала и его защиту от DDOS-атак. На досрочный период проведения экзаменов DDOS-атаки не были зафиксированы.

Экзамены досрочного периода прошли с 21 марта по 11 апреля в 84 субъектах РФ, было задействовано 245 пунктов проведения экзаменов, подготовлено более тысячи аудиторий. Контроль за ходом ЕГЭ осуществляли более тысячи федеральных общественных наблюдателей, около 400 онлайн-наблюдателей, 18 федеральных экспертов.

Количество участников досрочного периода ЕГЭ-2018 составило более 23 тысячи человек. Сдавать госэкзамены в основной период будут порядка 724 тысяч человек.

При проведении ЕГЭ в этом году более 25 тысяч аудиторий будут транслироваться в режиме онлайн на портал www.smotriege.ru. Для этих целей будет выделен центр обработки данных, расположенный в Москве.

Общее время проведения трансляции составит 30 дней в период трансляции с 21 марта по 15 сентября, в оставшееся время портал будет работать в режиме отображения архивных данных. Одновременно с порталом смогут работать не менее 15 тысяч пользователей.

В работе над проектом принимают участие более 5 тысяч сотрудников компании, организовано 2 тысяч мобильных бригад.