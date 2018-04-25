АвтоВАЗ с 1 мая поднимет цены на автомобили из-за скачка курса рубля

АвтоВАЗ с 1 мая планирует поднять рекомендуемые розничные цены на все свои автомобили на 1-2%, пишут "Ведомости" со ссылкой на топ-менеджеров двух крупных дилерских компаний.
Представитель АвтоВАЗа это подтвердил и объяснил, что повышение цен связано с недавними курсовыми колебаниями.
Как изменятся цены конкретных моделей — пока неизвестно. По данным сайта Lada, автомобили самой популярной модели, Vesta, стоят минимум 569,9 тыс. руб., Granta (вторая по популярности модель) — минимум 399,9 тыс. рублей. Таким образом, если цена вырастет на 2%, базовые версии подорожают на 8000-11 000 рублей.
Это будет второе с начала года повышение рекомендуемых розничных цен на автомобили Lada — в январе они выросли в среднем на 2-3%. В 2017 г. повышений тоже было два: в январе в среднем на 2% (не на все модели), а в сентябре — на 2% (только на Vesta).
"Мы не прогнозируем падения спроса, поскольку изменения в цене незначительные и сохраняют ценовые преимущества Lada на рынке", — комментирует представитель АвтоВАЗа.
Повышение цен на 1-2% увеличит рентабельность, а на спросе вряд ли отразится, соглашаются дилеры: рост невелик, да и произойдет одновременно с повышением цен на автомобили других марок. Например, c 16 апреля в среднем на 3,8% подняла цены Renault (контролирует АвтоВАЗ). Предыдущее повышение у этой марки прошло также в январе — в среднем на 2%.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.