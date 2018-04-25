АвтоВАЗ с 1 мая поднимет цены на автомобили из-за скачка курса рубля

АвтоВАЗ с 1 мая планирует поднять рекомендуемые розничные цены на все свои автомобили на 1-2%, пишут "Ведомости" со ссылкой на топ-менеджеров двух крупных дилерских компаний.

Представитель АвтоВАЗа это подтвердил и объяснил, что повышение цен связано с недавними курсовыми колебаниями.

Как изменятся цены конкретных моделей — пока неизвестно. По данным сайта Lada, автомобили самой популярной модели, Vesta, стоят минимум 569,9 тыс. руб., Granta (вторая по популярности модель) — минимум 399,9 тыс. рублей. Таким образом, если цена вырастет на 2%, базовые версии подорожают на 8000-11 000 рублей.

Это будет второе с начала года повышение рекомендуемых розничных цен на автомобили Lada — в январе они выросли в среднем на 2-3%. В 2017 г. повышений тоже было два: в январе в среднем на 2% (не на все модели), а в сентябре — на 2% (только на Vesta).

"Мы не прогнозируем падения спроса, поскольку изменения в цене незначительные и сохраняют ценовые преимущества Lada на рынке", — комментирует представитель АвтоВАЗа.

Повышение цен на 1-2% увеличит рентабельность, а на спросе вряд ли отразится, соглашаются дилеры: рост невелик, да и произойдет одновременно с повышением цен на автомобили других марок. Например, c 16 апреля в среднем на 3,8% подняла цены Renault (контролирует АвтоВАЗ). Предыдущее повышение у этой марки прошло также в январе — в среднем на 2%.