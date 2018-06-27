В 2017 году Газпром в полном объеме выполнил свои обязательства по обеспечению надежного газоснабжения потребителей

О реализации программы газификации регионов России и поставках газа на внутренний рынок в ходе традиционной пресс-конференции 20 июня рассказал член правления, начальник департамента ПАО "Газпром", генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Кирилл Селезнев.

Объемы растут

Подводя итоги работы компании в 2017 году, Кирилл Селезнев отметил, что, как и в предыдущие годы, Газпром в полном объеме выполнил свои обязательства по обеспечению надежного газоснабжения всех категорий российских потребителей, в том числе социально значимых. При этом в 2017 году компания нарастила объемы реализации природного газа потребителям на 7% по сравнению с 2016-м - с 214,9 млрд кубометров до 229,9 млрд кубометров. Чистая выручка от продажи газа Группы "Газпром" на российском рынке также возросла и составила 875,7 млрд рублей (в 2016 году - 819,9 млрд).

"Увеличение объема поставки было вызвано в том числе ростом спроса на газ в связи с холодными погодными условиями. Надежное газоснабжение российских потребителей - главная задача Газпрома", - отметил Кирилл Селезнев.

По его словам, в 2017 году компания активно участвовала в реализации газа на биржевых торгах, причем география реализации биржевого газа была расширена, а общее число регионов поставки достигло 47 (в 2016 году - 45). "В 2017 году был достигнут максимально допустимый объем реализации газа на бирже. Установленный правительством РФ, он составил 17,5 млрд кубометров газа", - пояснил Кирилл Селезнев. При этом он отметил, что инструменты Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой биржи полностью устраивают компанию, однако при увеличении объемов и появлении региональных площадок Газпром также не отрицает возможности проведения торгов в регионах.

Отдать долги

Наибольшее количество вопросов журналистов вызвала программа газификации регионов. За 2017 год инвестиции ПАО "Газпром" в рамках этой программы составили 29,45 млрд рублей, был построен 121 газопровод общей протяженностью 1,8 тыс. км, в результате чего созданы условия для газификации 173 котельных и 51,8 тысяч домов и квартир. Сумма запланированных инвестиций на 2018 год составляет 36,7 млрд рублей для 66 регионов страны. Кирилл Селезнев отметил, что в целом в результате реализации программы Газпрома с 2005 по 2017 годы средний уровень газификации регионов России вырос с 53,3% до 68,1%, в том числе в городах с 60% до 71,4% и в сельской местности с 34,8% до 58,7%. В Самарской области этот показатель сегодня составляет 97,1%.

Кирилл Селезнев подчеркнул, что одно из главных препятствий для реализации программы газификации - это неисполнение администрациями регионов своих обязательств по подготовке потребителей к приему газа. Из 44 регионов - участников программы только 10 полностью выполняют свои обязательства, 14 существенно отстают от планов-графиков, а пять регионов вовсе не выполняют договоренности. Самарская область вошла в число территорий, реализующих планы-графики лишь с небольшим отставанием.

Одной из самых больных для газовиков тем остаются долги предприятий и населения за поставленный газ. Огромные суммы задолженности (на 1 мая объем долга составил 149,8 млрд рублей, из них 28,2 млрд - по ПФО) затрудняют как выполнение инвестиционных планов Газпрома, так и реализацию социальных программ. В Самарской области просроченная задолженность всех категорий потребителей за газ перед ООО "Газпром межрегионгаз Самара" после окончания отопительного сезона составляет 2,41 млрд рублей. Самыми крупными должниками являются промышленные предприятия Самарской области. Теплоснабжающие организации недоплатили за газ более 1,2 млрд рублей. Низкую платежную дисциплину демонстрируют также ряд управляющих компаний и ТСЖ губернии.

Для ликвидации задолженности Газпром заключает с регионами планы-графики по ее погашению. По итогам 2017 года Самарская область вошла в число лидеров по этому показателю: объемы исполнения плана-графика составили 86,1%.

Все для потребителя

В ходе пресс-конференции были затронуты проблемы обслуживания потребителей. Отвечая на вопросы журналистов, Кирилл Селезнев пояснил, что важной мерой по обеспечению безопасности потребителей является возврат госрегулирования эксплуатации внутридомового газового оборудования. "Это необходимая мера. Мы вынуждены констатировать, что сегодня порядок доступа коммерческих организаций на этот рынок серьезно упростился, что отрицательно сказывается на качестве услуг и на обеспечении безопасности", - пояснил Кирилл Селезнев, отметив, что вводить госрегулирование нужно с учетом существующих реалий рынка.

Серьезную работу Газпром ведет по упрощению процесса технологического присоединения к газовым сетям. В рамках этого направления в регионах внедряется механизм "единого окна", где можно получить всю документацию, технические условия, заключить договор на подключение и принять выполненную работу. Внедряются механизмы по выдаче техусловий и получению разрешений через Интернет, различные варианты внесения платы за подключение. "Все это, на наш взгляд, существенно сокращает сроки подключения потребителя к газу, делает этот процесс проще, быстрее, качественнее и дешевле", - подчеркнул Кирилл Селезнев.