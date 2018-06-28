АвтоВАЗ с 1 июля повышает заработную плату работникам на 6,9%

С 1 июля 2018 г. сотрудникам ПАО "АвтоВАЗ" в Тольятти будут повышены тарифные ставки и оклады на 6,9%. Как сообщает пресс-центр предприятия, корректировки не коснутся высшего менеджмента компании.
Данное решение было принято после длительных переговоров на заседании Согласительной Комиссии между руководством предприятия и представителями первичной профсоюзной организации.
"После активных переговоров с профсоюзом компания приняла решение повысить заработную плату работников в Тольятти на 6,9%, несмотря на то, что чистый финансовый итог деятельности АвтоВАЗа в 2017 году был все еще в отрицательной зоне. Я уверен, что этот рост позитивно скажется на жизни нашего коллектива и семьях работников", — отметил президент ПАО "АвтоВАЗ" Ив Каракатзанис.
Председатель первичной профсоюзной организации АвтоВАЗа Сергей Зайцев подчеркнул:
"Мы находимся в постоянном взаимодействии с руководством компании и принимаем конкретные решения по всем актуальным вопросам. В ходе переговоров по повышению заработной платы, мы пришли к цифре 6,9%, что выше прогнозируемого уровня инфляции в 2018 году. Я благодарен руководству АвтоВАЗа за конструктивный диалог и данное решение. Мы продолжим укреплять нашу совместную работу по поддержке работников предприятия".
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.