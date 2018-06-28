АвтоВАЗ с 1 июля повышает заработную плату работникам на 6,9%

С 1 июля 2018 г. сотрудникам ПАО "АвтоВАЗ" в Тольятти будут повышены тарифные ставки и оклады на 6,9%. Как сообщает пресс-центр предприятия, корректировки не коснутся высшего менеджмента компании.

Данное решение было принято после длительных переговоров на заседании Согласительной Комиссии между руководством предприятия и представителями первичной профсоюзной организации.

"После активных переговоров с профсоюзом компания приняла решение повысить заработную плату работников в Тольятти на 6,9%, несмотря на то, что чистый финансовый итог деятельности АвтоВАЗа в 2017 году был все еще в отрицательной зоне. Я уверен, что этот рост позитивно скажется на жизни нашего коллектива и семьях работников", — отметил президент ПАО "АвтоВАЗ" Ив Каракатзанис.

Председатель первичной профсоюзной организации АвтоВАЗа Сергей Зайцев подчеркнул:

"Мы находимся в постоянном взаимодействии с руководством компании и принимаем конкретные решения по всем актуальным вопросам. В ходе переговоров по повышению заработной платы, мы пришли к цифре 6,9%, что выше прогнозируемого уровня инфляции в 2018 году. Я благодарен руководству АвтоВАЗа за конструктивный диалог и данное решение. Мы продолжим укреплять нашу совместную работу по поддержке работников предприятия".