"Балтика" снизила выбросы углерода и сократила энергопотребление

Пивоваренная компания "Балтика", часть Carlsberg Group, опубликовала отчет об устойчивом развитии за 2017 год, в котором отражены результаты в реализации программы устойчивого развития Группы "Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего". В числе лидеров по снижению потребления энергоресурсов "Балтики" — пивоварня "Балтика-Самара".
Программа "Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего" запущена Carlsberg Group в июне 2017 года и призвана внести вклад компании в решение глобальных вызовов и достижение Целей ООН в этой области. Она включает четыре стратегические цели, которые компания стремится достичь в долгосрочной перспективе, — НОЛЬ углеродного следа, НОЛЬ потери воды, НОЛЬ безответственного потребления и НОЛЬ несчастных случаев. Для каждой из них определены измеримые показатели до 2022 и 2030 годов.
Программа разработана с применением научного подхода и при участии мировых экспертов. Она сформирована на основе глобальных целей ООН по устойчивому развитию и рекомендаций Парижского соглашения по климату — приложить усилия, чтобы ограничить рост температуры не выше 1,5 градусов Цельсия. Отчет "Балтики" за 2017 год предоставляет информацию о результатах, которых добилась компания в течение этого периода, и прогрессе по отношению к сравнительной базе 2015 года.
"Балтика" многое сделала для снижения нагрузки на окружающую среду, продвижения ответственного потребления пива, улучшения охраны труда и безопасности. Но еще больше предстоит осуществить. Реализация программы "Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего" − это новый виток в нашей работе, который потребует от нас еще большей отдачи, вовлеченности, нестандартных решений для достижения лидирующих в отрасли целей в области устойчивого развития, − комментирует Яцек Пастушка, президент ООО "Пивоваренная компания "Балтика", исполнительный вице-президент Carlsberg Group по региону Восточная Европа. − В 2018 году мы сфокусируемся на разработке долгосрочных "дорожных карт", чтобы проложить четкий путь к достижению наших целей".
В 2017 году "Балтика" снизила удельные выбросы углерода на пивоварнях на 6% и потребление тепловой энергии на 9% по отношению к 2015 году, который компания определила, как сравнительную базу при постановке целей программы устойчивого развития.
4% от общего объема тепловой энергии, потребленной "Балтикой" в прошлом году, выработано из биогаза, который образуется на одном из этапов работы очистных сооружений сточных вод и служит альтернативным источником энергии, позволяющим экономить природный газ. Одной из первых пивоварен, начавших использовать этот "зеленый" вид топлива, стала "Балтика-Самара". Компания увеличит использование биогаза за счет строительства очистных сооружений на ряде заводов.
Один из целевых показателей программы устойчивого развития — на 30% снизить углеродный след готовой продукции. Для его достижения компания ведет работу по сокращению объема образования отходов и увеличению их переработки. В отчетном году "Балтика" продолжила проект по раздельному сбору отходов "Принеси пользу своему городу". На конец прошлого года проект охватил более 20 городов, где установлено 2 500 контейнеров, в том числе 330 — регионе "Урал-Поволжье" — в Набережных Челнах, Пензе и Екатеринбурге.
Компанией и ее партнерами передано на переработку более 55 000 тонн отходов, в том числе более 1500 тонн отходов ПЭТ-упаковки.
Полную версию отчета "Балтики" об устойчивом развитии можно найти здесь.
Последние комментарии
Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.
А цена какая будет?
И что дальше?
Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.
Раз уж «Балтика» прогнулась, то для меньших брендов уж точно ничего хорошего это не предвещает. Да и небольшие личные пивоварни такими темпами либо перейдут под нелегальные, либо будут закупать эти стеклянные бутылки втридорога, откуда у них будет свое производство стекла? Товар как был пивом, так и остался тем же самым пивом, правда, теперь дороже. Эдак на половину стоимости. Но это еще не все. Как уже отметили в статье, в глубинке у нас, скорее всего, начнет процветать бизнес «дешевого пойла», самогончики там всякие и другие алкогольные напитки с относительно большим градусом. Так и заменим пиво, которое как бы депутаты не хотели, но производится под контролем качества, по стандартам, на какую-то левую муть. Отличная вообще идея – начать переписывать правила для работающего бизнеса в не самое легкое время. Вместо того чтобы поощрять рынки, которые поддерживают регионы (и другие отрасли), у нас, наоборот, ради каких-то идеологических принципов, только хуже делают. Вот кому эти идеологии нужны будут, когда люди работу потеряют, или станут получать меньше? Все это усугубляется тем фактом, что вся эта идеология держится на каких-то неведанных источниках и прочей ерунде, а полноценные исследования, которые уже не раз проводились, наоборот проигнорированы. Как и текущие ГОСТы и стандарты качества, которые непонятно зачем вообще выдавались, раз не отвечают требованиям депутатов. Переписывание истории, товарищи.