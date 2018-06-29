Самарский холдинг "АМАР ГРУПП" выходит на рынок арабских стран

Развитие несырьевого экспорта — одна из ключевых задач российской экономики. Самарский холдинг "АМАР ГРУПП" регистрирует торговую марку для экспорта в страны арабского мира. Какую пользу проект принесет местной экономике?

Президент страны Владимир Путин поставил задачу за 6 лет практически удвоить объем неэнергетического экспорта, доведя его до 250 миллиардов долларов. Самарская область входит в тройку лидеров по экспорту в ПФО. Традиционно среди вывозимых товаров преобладают минеральные продукты (60,3%), на продовольственные товары приходится лишь 5,8%. Исправить ситуацию готовы представители малого и среднего бизнеса. В их числе самарский производственно-торговый холдинг "АМАР ГРУПП". Компания занимается производством, переработкой и реализацией мяса птицы стандарта "Халяль".

"Наш бизнес начинался в 2009 году с маленького магазина около мечети", — рассказывает директор по развитию холдинга Николай Кислинский. Продукты из курицы, утки и индейки быстро стали популярными не только в Самарской области, но и за ее пределами. "Уже через 2 года поставки пошли в Татарстан и Башкирию. Потом нашей продукцией заинтересовались на Кавказе и в странах СНГ. Открылся филиал в Киргизии, начались поставки в Казахстан", — говорит Николай Кислинский.

Спросом пользуется весь ассортимент компании. Это продукты разделки птицы, а также полуфабрикаты. Есть и уникальный продукт — шаурма в бобинах — донеры, производимые по турецкой технологии, которые востребованы при изготовлении фастфуда в современных условиях с учётом всех санитарных норм и требований.

Секрет успеха компании — непрерывный контроль качества. "Мы отслеживаем всю производственную цепочку от выращивания и откорма птицы до попадания продукции на прилавок", — рассказал Кислинский. Забой и разделка птицы осуществляется строго вручную в соответствии с канонами ислама. Далее мясо направляется в современные цеха для переработки и упаковки.

Сегодня компания активно занимается расширением рынков сбыта. "В условиях экономических санкций Россия практически обеспечила себя мясными продуктами, поэтому многие производители ориентированы на поставки за рубеж. В этом смысле очень перспективны арабские и азиатские рынки", — пояснил Николай Кислинский.

Для успешного экспорта компания решила зарегистрировать единый всероссийский бренд Russian Chiсken, объединяющий средних и мелких производителей. "Сейчас мы оформляем разрешение на продажи в Саудовской Аравии. После этого предстоит получить доступ на рынки Катара, Кувейта, Бахрейна и других стран Персидского залива. Это очень длительная и дорогостоящая процедура. Поэтому мы и предлагаем партнерам объединиться", — говорит Кислинский. В дальнейшем возможно открытие в арабских странах собственных производств.

Существенную поддержку "АМАР ГРУПП" оказывает Российский экспортный центр. Специалисты РЭЦ не только консультируют бизнесменов, но и помогают ускорить получение документов. Компания плотно работает и с профильными министерствами областного правительства.

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