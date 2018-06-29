Самарский холдинг "АМАР ГРУПП" выходит на рынок арабских стран

Развитие несырьевого экспорта — одна из ключевых задач российской экономики. Самарский холдинг "АМАР ГРУПП" регистрирует торговую марку для экспорта в страны арабского мира. Какую пользу проект принесет местной экономике?
Президент страны Владимир Путин поставил задачу за 6 лет практически удвоить объем неэнергетического экспорта, доведя его до 250 миллиардов долларов. Самарская область входит в тройку лидеров по экспорту в ПФО. Традиционно среди вывозимых товаров преобладают минеральные продукты (60,3%), на продовольственные товары приходится лишь 5,8%. Исправить ситуацию готовы представители малого и среднего бизнеса. В их числе самарский производственно-торговый холдинг "АМАР ГРУПП". Компания занимается производством, переработкой и реализацией мяса птицы стандарта "Халяль".
"Наш бизнес начинался в 2009 году с маленького магазина около мечети", — рассказывает директор по развитию холдинга Николай Кислинский. Продукты из курицы, утки и индейки быстро стали популярными не только в Самарской области, но и за ее пределами. "Уже через 2 года поставки пошли в Татарстан и Башкирию. Потом нашей продукцией заинтересовались на Кавказе и в странах СНГ. Открылся филиал в Киргизии, начались поставки в Казахстан", — говорит Николай Кислинский.
Спросом пользуется весь ассортимент компании. Это продукты разделки птицы, а также полуфабрикаты. Есть и уникальный продукт — шаурма в бобинах — донеры, производимые по турецкой технологии, которые востребованы при изготовлении фастфуда в современных условиях с учётом всех санитарных норм и требований.
Секрет успеха компании — непрерывный контроль качества. "Мы отслеживаем всю производственную цепочку от выращивания и откорма птицы до попадания продукции на прилавок", — рассказал Кислинский. Забой и разделка птицы осуществляется строго вручную в соответствии с канонами ислама. Далее мясо направляется в современные цеха для переработки и упаковки.
Сегодня компания активно занимается расширением рынков сбыта. "В условиях экономических санкций Россия практически обеспечила себя мясными продуктами, поэтому многие производители ориентированы на поставки за рубеж. В этом смысле очень перспективны арабские и азиатские рынки", — пояснил Николай Кислинский.
Для успешного экспорта компания решила зарегистрировать единый всероссийский бренд Russian Chiсken, объединяющий средних и мелких производителей. "Сейчас мы оформляем разрешение на продажи в Саудовской Аравии. После этого предстоит получить доступ на рынки Катара, Кувейта, Бахрейна и других стран Персидского залива. Это очень длительная и дорогостоящая процедура. Поэтому мы и предлагаем партнерам объединиться", — говорит Кислинский. В дальнейшем возможно открытие в арабских странах собственных производств.
Существенную поддержку "АМАР ГРУПП" оказывает Российский экспортный центр. Специалисты РЭЦ не только консультируют бизнесменов, но и помогают ускорить получение документов. Компания плотно работает и с профильными министерствами областного правительства.
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Последние комментарии
Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.
А цена какая будет?
И что дальше?
Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.
Раз уж «Балтика» прогнулась, то для меньших брендов уж точно ничего хорошего это не предвещает. Да и небольшие личные пивоварни такими темпами либо перейдут под нелегальные, либо будут закупать эти стеклянные бутылки втридорога, откуда у них будет свое производство стекла? Товар как был пивом, так и остался тем же самым пивом, правда, теперь дороже. Эдак на половину стоимости. Но это еще не все. Как уже отметили в статье, в глубинке у нас, скорее всего, начнет процветать бизнес «дешевого пойла», самогончики там всякие и другие алкогольные напитки с относительно большим градусом. Так и заменим пиво, которое как бы депутаты не хотели, но производится под контролем качества, по стандартам, на какую-то левую муть. Отличная вообще идея – начать переписывать правила для работающего бизнеса в не самое легкое время. Вместо того чтобы поощрять рынки, которые поддерживают регионы (и другие отрасли), у нас, наоборот, ради каких-то идеологических принципов, только хуже делают. Вот кому эти идеологии нужны будут, когда люди работу потеряют, или станут получать меньше? Все это усугубляется тем фактом, что вся эта идеология держится на каких-то неведанных источниках и прочей ерунде, а полноценные исследования, которые уже не раз проводились, наоборот проигнорированы. Как и текущие ГОСТы и стандарты качества, которые непонятно зачем вообще выдавались, раз не отвечают требованиям депутатов. Переписывание истории, товарищи.