Обновленные специалитеты "Балтики" покоряют Европу

Специальные сорта пива "Балтика" в новом визуальном исполнении заняли пьедестал престижного британского конкурса International Beer Challenge: серебро у портера "Балтика 6", две бронзы - у венского лагера "Балтика 4" и пшеничного пива "Балтика 8".
Дегустационный конкурс International Beer Challenge (IBC Tasting Awards) - одно из главных профессиональных событий среди пивоваров в мире. Ежегодно производители из более чем 30 стран присылают свое лучшее пиво на суд профессионального жюри, которое определяет победителей в 72 категориях. Выбирают сорта в ходе слепых панельных дегустаций 60 признанных мировых экспертов. Каждый образец оценивается по аромату, внешнему виду, вкусу и послевкусию.
Экспертное жюри конкурса высоко оценило четные сорта бренда "Балтика". Так, "Балтика 6" получила серебряную медаль в номинации "Стаут/портер", "Балтика 4" стала бронзовым лауреатом как специальное пиво (подкатегория "Ржаное пиво"), а "Балтика 8" была удостоена бронзовой награды в категории "Пшеничное пиво" (подкатегория "Hefeweiss\Hefewizen and Kristallweiss"). Новые медали пополнили список наград специалитетов от "Балтики" - всего у "четверки", "шестерки" и "восьмерки" 25 наград международных и национальных конкурсов.
Павел Еранкевич, старший директор по развитию стратегии и национальным брендам:
"Балтика 4", "Балтика 6" и "Балтика 8" - одни из самых именитых и титулованных сортов, которые знают и любят ценители пива. Медали International Beer Challenge в очередной раз подтвердили непревзойденное качество и прекрасный вкус наших специалитетов. Мы гордимся высокой оценкой, которую балтийские сорта получили от ведущих пивных экспертов, и готовы всегда предлагать потребителям только лучшее".
С 2018 года легендарные балтийские сорта можно приобрести в том числе в гипермаркетах и супермаркетах по всей России. Сорта продаются по привлекательной цене в крупных национальных торговых сетях "Лента", METRO "БИЛЛА", "Виктория", "АШАН", "Магнит", а также в некоторых магазинах разливного пива и бир-бутиках.
Сохраняя свой особенный характер, четные сорта "Балтики" с этого года выглядят по-новому: в центре композиции на бутылке - большая цифра, выполненная в цвете одного из драгоценных металлов. Она выделяет четные "балтийские" сорта среди аналогов и делает линейку специалитетов по-настоящему особенной. На ажурный ярлык в нижней части бутылки нанесена дополнительная информация о продукте - указаны название сорта и содержание алкоголя. Для фоновых рисунков и кольереток выбраны ключевые ингредиенты, которые определяют характер каждого из сортов. Для "Балтики 4" дизайнеры выбрали рожь, "Балтику 8" украшают пшеничные колосья, а на "Балтике 6" изображен цветок хмеля.
"Четверка", "шестерка" и "восьмерка" объединены в серию "Балтика Избранное" - каждый сорт сварен из высококачественных ингредиентов, обладает характерными качествами и предназначен для неспешного пития и наслаждения эксклюзивным вкусом.
Потребители, которые пробуют специалитеты от "Балтики", отмечают, что вкус премиальных сортов раскрывается по-разному в зависимости от ситуаций потребления. Например, сочетая "Балтику 6" с различными блюдами, можно распознать до шести оттенков вкуса: от солодовой сладости до кофейных и шоколадных ноток. Но одно остается неизменным: у специалитетов - богатая и сложная вкусовая палитра.
Компания использует подход всеобщего управления качеством - "от поля до бокала", тем самым гарантируя качество и безопасность своей продукции. Пиво варится в строгом соответствии с техническими регламентами, рецептами и стандартами, только из натуральных компонентов. В компании осуществляются все необходимые мероприятия по выполнению требований нормативных документов к материалам и сырью, пищевым продуктам, условиям производства, хранения, перевозок и реализации.
Качество сортов "Балтики" признано во всем мире - всего у брендов компании более 670 российских и международных наград профессиональных и потребительских конкурсов, среди них такие как International Beer Challenge, European Beer Star Awards, World Beer Awards, Brewing Industry International Awards, который считается "Оскаром" в области пивоварения, и многие другие.
Последние комментарии
Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.
А цена какая будет?
И что дальше?
Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.
Раз уж «Балтика» прогнулась, то для меньших брендов уж точно ничего хорошего это не предвещает. Да и небольшие личные пивоварни такими темпами либо перейдут под нелегальные, либо будут закупать эти стеклянные бутылки втридорога, откуда у них будет свое производство стекла? Товар как был пивом, так и остался тем же самым пивом, правда, теперь дороже. Эдак на половину стоимости. Но это еще не все. Как уже отметили в статье, в глубинке у нас, скорее всего, начнет процветать бизнес «дешевого пойла», самогончики там всякие и другие алкогольные напитки с относительно большим градусом. Так и заменим пиво, которое как бы депутаты не хотели, но производится под контролем качества, по стандартам, на какую-то левую муть. Отличная вообще идея – начать переписывать правила для работающего бизнеса в не самое легкое время. Вместо того чтобы поощрять рынки, которые поддерживают регионы (и другие отрасли), у нас, наоборот, ради каких-то идеологических принципов, только хуже делают. Вот кому эти идеологии нужны будут, когда люди работу потеряют, или станут получать меньше? Все это усугубляется тем фактом, что вся эта идеология держится на каких-то неведанных источниках и прочей ерунде, а полноценные исследования, которые уже не раз проводились, наоборот проигнорированы. Как и текущие ГОСТы и стандарты качества, которые непонятно зачем вообще выдавались, раз не отвечают требованиям депутатов. Переписывание истории, товарищи.