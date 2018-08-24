Компания "Русагро" зарегистрировала молочную фирму в Кошкинском районе

Группа компаний "Русагро" учредила компанию "Молочные продукты "Русагро" в Кошкинском районе Самарской области.

Как следует из данных системы Seldon Basis, дочерняя компания была внесена в ЕГРЮЛ 21 августа 2018 года. Основным видом ее деятельности станет производство сливочного и топленого масла, масляных паст, молочного жира, спредов, топленых сливочно-растительных смесей. В качестве одного из дополнительных видов деятельности указано разведение молочного крупного рогатого скота и производство сырого молока.

Директором компании является Станислав Шаламков. Уставный капитал ООО "Молочные продукты "Русагро" составляет 10 тыс. руб. и на 100% принадлежит ГК "Русагро".

Напомним, "Русагро" планирует реализовать на территории Самарской области ряд крупных инвестиционных проектов.