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ИТ Транспорт и связь

"Манго Телеком" добавила к виртуальной АТС видеозвонки

САМАРА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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"Манго Телеком", один из ведущих российских провайдеров облачных коммуникаций для бизнеса, объявил о доступности на всех основных платформах обновленной версии корпоративного мессенджера MANGO TALKER. В мессенджере появились видеозвонки и видеоконференции.

Фото: предоставлено "Манго Телеком"

MANGO TALKER был представлен летом прошлого года как приложение для настольных компьютеров Windows и macOS, а также мобильных устройств iOS и Android, которое позволяет обмениваться персональными и групповыми текстовыми сообщениями и файлами в защищенной среде, а также совершать звонки, используя телефонные номера, подключенные к облачной АТС MANGO OFFICE.

MANGO TALKER со старта показал хорошую динамику по установкам, инсталляции быстро достигли уровня 20% от общего количества активных пользователей виртуальных АТС. "Манго Телеком" развивала MANGO TALKER и его технологическую инфраструктуру, совершенствуя продукт день за днем, последовательно готовя его к поддержке видеосвязи. Мессенджер ориентирован на пользователей из коммерческого сектора, поэтому требования к производительности, надежности и безопасности — основные. Перед разработчиками ставилась задача сделать видеозвонки максимально качественными — вне зависимости от доступной пользователям скорости интернет-соединения, используемых устройств, расстояний между абонентами и их количества.

Эти характеристики наиболее востребованы при обращении к профессиональным инструментам совместной работы, поэтому MANGO TALKER поддерживает видеозвонки один-на-один, но что важнее — он прекрасно подходит и для коллективных обсуждений в проектных группах, и для проведения крупных совещаний, объединяя в единую среду коммуникаций рабочие места, переговорные комнаты, сотрудников, находящихся в дороге, и внешних участников таких конференций, которые подключаются по специально генерируемой ссылке-приглашению, через браузер. Максимальное количество участников видеоконференции — 36, при этом количество одновременно происходящих конференций "Манго Телеком" не ограничивает.

Возможность подключения к групповому видеозвонку собеседников сделана более удобной за счет синхронизируемых через "облако" адресных книг виртуальной АТС, а сами видеозвонки и видеоконференции будут доступны также с видео высокой четкости.

Видеоконференции активно включаются в рабочие процессы в компаниях по всему миру. Прежде всего потому, что в отличие от традиционных голосовых конференц-колов, такой формат обладает значительно более сильным потенциалом для максимального вовлечения всех участников в работу над обсуждаемыми вопросами. Вклад каждого менеджера в обсуждение становится заметным, а посторонние дела, которые могли отвлекать во время обычной телефонной конференции, отступают на второй план. Кроме того, для налаживания продуктивного и предметного полилога сервис "Манго Телеком" предполагает одновременную с видеосвязью возможность делиться файлами и отправлять текстовые комментарии, а также выводить изображение с экрана — для проведения удаленных презентаций или демонстрации других материалов.

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Иван Крюков 07 января 2017 16:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Artem Artem 20 декабря 2016 12:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

AlexOptimist AlexOptimist 12 ноября 2014 08:22 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!

Наталья 08 ноября 2014 13:18 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если продажа здания состоится, то сотрудники уже точно не получат долги по зарплате. Приходящие (тем не менее) от Заказчиков деньги уходят на оплату кредитов СМАРТСа, в офшоры, или еще, Бог знает, куда, только не на налоги, зарплату, в ФСС, и др.. Неужели ВЛАСТЯМ, Следственному комитету, ОРГАНАМ не интересно? Будет ли предел жадности у "Мажоритарного акционера ОАО "Гипросвязь"? Спросила—самой смешно стало

AlexOptimist AlexOptimist 07 ноября 2014 06:12 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Неужели в СМАРТСе все так трагически печально???

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