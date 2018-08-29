"Манго Телеком" добавила к виртуальной АТС видеозвонки

"Манго Телеком", один из ведущих российских провайдеров облачных коммуникаций для бизнеса, объявил о доступности на всех основных платформах обновленной версии корпоративного мессенджера MANGO TALKER. В мессенджере появились видеозвонки и видеоконференции.
MANGO TALKER был представлен летом прошлого года как приложение для настольных компьютеров Windows и macOS, а также мобильных устройств iOS и Android, которое позволяет обмениваться персональными и групповыми текстовыми сообщениями и файлами в защищенной среде, а также совершать звонки, используя телефонные номера, подключенные к облачной АТС MANGO OFFICE.
MANGO TALKER со старта показал хорошую динамику по установкам, инсталляции быстро достигли уровня 20% от общего количества активных пользователей виртуальных АТС. "Манго Телеком" развивала MANGO TALKER и его технологическую инфраструктуру, совершенствуя продукт день за днем, последовательно готовя его к поддержке видеосвязи. Мессенджер ориентирован на пользователей из коммерческого сектора, поэтому требования к производительности, надежности и безопасности — основные. Перед разработчиками ставилась задача сделать видеозвонки максимально качественными — вне зависимости от доступной пользователям скорости интернет-соединения, используемых устройств, расстояний между абонентами и их количества.
Эти характеристики наиболее востребованы при обращении к профессиональным инструментам совместной работы, поэтому MANGO TALKER поддерживает видеозвонки один-на-один, но что важнее — он прекрасно подходит и для коллективных обсуждений в проектных группах, и для проведения крупных совещаний, объединяя в единую среду коммуникаций рабочие места, переговорные комнаты, сотрудников, находящихся в дороге, и внешних участников таких конференций, которые подключаются по специально генерируемой ссылке-приглашению, через браузер. Максимальное количество участников видеоконференции — 36, при этом количество одновременно происходящих конференций "Манго Телеком" не ограничивает.
Возможность подключения к групповому видеозвонку собеседников сделана более удобной за счет синхронизируемых через "облако" адресных книг виртуальной АТС, а сами видеозвонки и видеоконференции будут доступны также с видео высокой четкости.
Видеоконференции активно включаются в рабочие процессы в компаниях по всему миру. Прежде всего потому, что в отличие от традиционных голосовых конференц-колов, такой формат обладает значительно более сильным потенциалом для максимального вовлечения всех участников в работу над обсуждаемыми вопросами. Вклад каждого менеджера в обсуждение становится заметным, а посторонние дела, которые могли отвлекать во время обычной телефонной конференции, отступают на второй план. Кроме того, для налаживания продуктивного и предметного полилога сервис "Манго Телеком" предполагает одновременную с видеосвязью возможность делиться файлами и отправлять текстовые комментарии, а также выводить изображение с экрана — для проведения удаленных презентаций или демонстрации других материалов.
Последние комментарии
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.
Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!
Если продажа здания состоится, то сотрудники уже точно не получат долги по зарплате. Приходящие (тем не менее) от Заказчиков деньги уходят на оплату кредитов СМАРТСа, в офшоры, или еще, Бог знает, куда, только не на налоги, зарплату, в ФСС, и др.. Неужели ВЛАСТЯМ, Следственному комитету, ОРГАНАМ не интересно? Будет ли предел жадности у "Мажоритарного акционера ОАО "Гипросвязь"? Спросила—самой смешно стало
Неужели в СМАРТСе все так трагически печально???