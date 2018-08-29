АвтоВАЗ представил концепт новой "Нивы"

В среду, 29 августа, в рамках Московского международного автосалона MIAS-2018 АвтоВАЗ презентовал представителям ведущих российских и мировых СМИ рекордное в истории бренда количество новых серийных автомобилей, а также продемонстрировал концептуальное видение нового внедорожника, который воплотит в себе фирменную дизайн-концепцию.

В Москве были продемонстрированы новое семейство Granta, Vesta Cross, XRAY Cross и флагман семейства Vesta - Vesta Sport.

Также внимания публики удостоился концептуальный внедорожник Lada 4×4 Vision.

Директор по дизайну Lada Стив Маттин заявил, что развитие бренда и продуктового портфеля не останавливается.

"Мы готовим будущее Lada. С 4×4 Vision мы демонстрируем потенциал уникального, выразительного, смелого и энергичного дизайна в новом внедорожнике, черпая вдохновение в легендарном Lada 4×4", - заявил Маттин.

Президент ПАО "АвтоВАЗ" Ив Каракатзанис в своем выступлении на открытии стенда Lada особо отметил, что яркие новинки, изменения бренда и лидерство Lada на российском рынке обеспечивают стабильность на заводах АвтоВАЗа в Тольятти и Ижевске.

"Мы будем и дальше развивать наши производственные площадки, адаптировать и интегрировать лучшие международные технологии и процессы, развивать социальную политику. Сделаем все, чтобы поставить предприятия АвтоВАЗа в один ряд с лучшими заводами Альянса по всему миру", - завил Каракатзанис.

Напомним, MIAS-2018 в "Крокус-Экспо" отрывается для широкой публики 31 августа и проработает до 9 сентября с 10:00 до 20:00.

Lada Vesta Cross

Lada XRAY Cross

Lada Vesta Sport