АвтоВАЗ представил концепт новой "Нивы"

В среду, 29 августа, в рамках Московского международного автосалона MIAS-2018 АвтоВАЗ презентовал представителям ведущих российских и мировых СМИ рекордное в истории бренда количество новых серийных автомобилей, а также продемонстрировал концептуальное видение нового внедорожника, который воплотит в себе фирменную дизайн-концепцию.
В Москве были продемонстрированы новое семейство Granta, Vesta Cross, XRAY Cross и флагман семейства Vesta - Vesta Sport.
Также внимания публики удостоился концептуальный внедорожник Lada 4×4 Vision.
Директор по дизайну Lada Стив Маттин заявил, что развитие бренда и продуктового портфеля не останавливается.
"Мы готовим будущее Lada. С 4×4 Vision мы демонстрируем потенциал уникального, выразительного, смелого и энергичного дизайна в новом внедорожнике, черпая вдохновение в легендарном Lada 4×4", - заявил Маттин.
Президент ПАО "АвтоВАЗ" Ив Каракатзанис в своем выступлении на открытии стенда Lada особо отметил, что яркие новинки, изменения бренда и лидерство Lada на российском рынке обеспечивают стабильность на заводах АвтоВАЗа в Тольятти и Ижевске.
"Мы будем и дальше развивать наши производственные площадки, адаптировать и интегрировать лучшие международные технологии и процессы, развивать социальную политику. Сделаем все, чтобы поставить предприятия АвтоВАЗа в один ряд с лучшими заводами Альянса по всему миру", - завил Каракатзанис.
Напомним, MIAS-2018 в "Крокус-Экспо" отрывается для широкой публики 31 августа и проработает до 9 сентября с 10:00 до 20:00.
Lada Vesta Cross
Lada XRAY Cross
Lada Vesta Sport
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.