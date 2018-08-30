ЕАБР профинансирует строительство совместного предприятия АвтоВАЗа и "АЗИИ АВТО"

Евразийский Банк Развития (ЕАБР) и АО "АЗИЯ АВТО Казахстан" достигли договоренности о финансировании строительства автопроизводства полного цикла, осуществляемого в Усть-Каменогорске в партнерстве с ПАО "АвтоВАЗ".

Как сообщает пресс-центр АвтоВАЗа, соответствующее соглашение было подписано сторонами в рамках Московского международного автомобильного салона 30 августа 2018 года.

Заместитель председателя правления, статс-секретарь Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрей Крайний и председатель совета директоров группы компаний "БИПЭК АВТО - АЗИЯ АВТО" Анатолий Балушкин подписали соглашение о финансировании проекта в присутствии президента ПАО "АвтоВАЗ" Ива Каракатзаниса.

ЕАБР обеспечит финансирование проекта в части поставки технологического оборудования цехов сварки и окраски автомобильного кузова. Условия соглашения предусматривают инвестиционное кредитование в объеме 4 млрд руб. сроком 10 лет.

Ввод в эксплуатацию уже первой очереди строящихся мощностей позволит ежегодно выпускать 60 тысяч автомобилей в режиме полного цикла и приступить к созданию технопарка по производству автокомпонентов. Углубление технологического передела обеспечит повышение уровня локализации выпускаемых автомобилей до 50%. При этом доля автокомпонентов, производимых на территории Евразийского союза, приблизится к отметке 90%.

Технологическим партнером и миноритарным акционером проекта выступает альянс Renault-Nissan-Mitsubishi в лице АвтоВАЗа, который является держателем блокирующего пакета акций совместного предприятия (25% + одна акция). 75% акций АО "АЗИЯ АВТО Казахстан" принадлежит основному инвестору в лице группы компаний "БИПЭК АВТО - АЗИЯ АВТО".

Ключевым рынком сбыта продукции будущего производственного комплекса станет Казахстан с возможностью осуществлять экспорт в страны Евразийского союза и Центральной Азии под контролем АвтоВАЗа. Новые мощности станут крупнейшим производством в истории машиностроительной отрасли Казахстана и наиболее масштабным проектом российско-казахстанской промышленной кооперации.

На текущем этапе холдингом "БИПЭК АВТО - АЗИЯ АВТО" инвестировано в проект $67,1 млн собственных средств. 4 июля текущего года на производственной площадке будущего предприятия стартовало строительство корпусов цехов сварки и окраски.

Заместитель председателя правления, статс-секретарь Евразийского банка развития Андрей Крайний:

- Принятию решения предшествовала серия длительных переговоров. Что не удивительно - это наиболее масштабный российско-казахстанский проект в промышленном секторе. На сроках сказалась и турбулентность в экономике наших стран, не обошедшая стороной автомобильный рынок. Но сегодня мы рады констатировать завершение подготовительного этапа и готовность к началу финансирования совместного проекта БИПЭК АВТО - АЗИЯ АВТО и АвтоВАЗа. Две крупнейших отраслеобразующих компании в автоиндустрии России и Казахстана объединились для создания высокотехнологичного производства, ориентированного на рынки стран ЕАЭС. Новые мощности позволят развить уже налаженные межстрановые цепочки добавленной стоимости и создать новые. Уверен, что проект займет особое место в портфеле Евразийского банка развития и станет образцовым с точки зрения достигнутого интеграционного эффекта.



Председатель совета директоров группы компаний "БИПЭК АВТО - АЗИЯ АВТО" Анатолий Балушкин:

- Лидерство Lada на рынке Евразийского союза позволяет планомерно наращивать наше производственное сотрудничество с АвтоВАЗом. В минувшем году освоен выпуск полной линейки бренда в Усть-Каменогорске. Как результат продажи Lada в Казахстане показали 70%-й рост с начала 2018 года. Параллельно мы вступили в решающую фазу строительства мощностей полного цикла: в июле начато возведение цехов сварки и окраски. Поставщиками технологического оборудования для этих мощностей станут производители с мировым именем. Технологии Индустрии 4.0, которыми они владеют, впервые будут взяты на вооружение в отечественном машиностроении - их внедрение поднимет производительность в казахстанском автопроме на новый уровень. Роботизированные системы окраски, базирующиеся на инструментах big data и интернета вещей, позволят создать уникальное для Казахстана производство. Производство, действующее на основе высоких стандартов альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Наш проект стал естественным результатом евразийской интеграции. Поэтому сотрудничество с финансовым институтом, призванным содействовать кооперации в рамках ЕАЭС, - закономерное решение. Участие столь сильного партнера, как Евразийский банк развития, ускорит реализацию проекта и придаст ему дополнительную устойчивость.