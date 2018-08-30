ЕАБР профинансирует строительство совместного предприятия АвтоВАЗа и "АЗИИ АВТО"

Евразийский Банк Развития (ЕАБР) и АО "АЗИЯ АВТО Казахстан" достигли договоренности о финансировании строительства автопроизводства полного цикла, осуществляемого в Усть-Каменогорске в партнерстве с ПАО "АвтоВАЗ".
Как сообщает пресс-центр АвтоВАЗа, соответствующее соглашение было подписано сторонами в рамках Московского международного автомобильного салона 30 августа 2018 года.
Заместитель председателя правления, статс-секретарь Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрей Крайний и председатель совета директоров группы компаний "БИПЭК АВТО - АЗИЯ АВТО" Анатолий Балушкин подписали соглашение о финансировании проекта в присутствии президента ПАО "АвтоВАЗ" Ива Каракатзаниса.
ЕАБР обеспечит финансирование проекта в части поставки технологического оборудования цехов сварки и окраски автомобильного кузова. Условия соглашения предусматривают инвестиционное кредитование в объеме 4 млрд руб. сроком 10 лет.
Ввод в эксплуатацию уже первой очереди строящихся мощностей позволит ежегодно выпускать 60 тысяч автомобилей в режиме полного цикла и приступить к созданию технопарка по производству автокомпонентов. Углубление технологического передела обеспечит повышение уровня локализации выпускаемых автомобилей до 50%. При этом доля автокомпонентов, производимых на территории Евразийского союза, приблизится к отметке 90%.
Технологическим партнером и миноритарным акционером проекта выступает альянс Renault-Nissan-Mitsubishi в лице АвтоВАЗа, который является держателем блокирующего пакета акций совместного предприятия (25% + одна акция). 75% акций АО "АЗИЯ АВТО Казахстан" принадлежит основному инвестору в лице группы компаний "БИПЭК АВТО - АЗИЯ АВТО".
Ключевым рынком сбыта продукции будущего производственного комплекса станет Казахстан с возможностью осуществлять экспорт в страны Евразийского союза и Центральной Азии под контролем АвтоВАЗа. Новые мощности станут крупнейшим производством в истории машиностроительной отрасли Казахстана и наиболее масштабным проектом российско-казахстанской промышленной кооперации.
На текущем этапе холдингом "БИПЭК АВТО - АЗИЯ АВТО" инвестировано в проект $67,1 млн собственных средств. 4 июля текущего года на производственной площадке будущего предприятия стартовало строительство корпусов цехов сварки и окраски.
Заместитель председателя правления, статс-секретарь Евразийского банка развития Андрей Крайний:
- Принятию решения предшествовала серия длительных переговоров. Что не удивительно - это наиболее масштабный российско-казахстанский проект в промышленном секторе. На сроках сказалась и турбулентность в экономике наших стран, не обошедшая стороной автомобильный рынок. Но сегодня мы рады констатировать завершение подготовительного этапа и готовность к началу финансирования совместного проекта БИПЭК АВТО - АЗИЯ АВТО и АвтоВАЗа. Две крупнейших отраслеобразующих компании в автоиндустрии России и Казахстана объединились для создания высокотехнологичного производства, ориентированного на рынки стран ЕАЭС. Новые мощности позволят развить уже налаженные межстрановые цепочки добавленной стоимости и создать новые. Уверен, что проект займет особое место в портфеле Евразийского банка развития и станет образцовым с точки зрения достигнутого интеграционного эффекта.
Председатель совета директоров группы компаний "БИПЭК АВТО - АЗИЯ АВТО" Анатолий Балушкин:
- Лидерство Lada на рынке Евразийского союза позволяет планомерно наращивать наше производственное сотрудничество с АвтоВАЗом. В минувшем году освоен выпуск полной линейки бренда в Усть-Каменогорске. Как результат продажи Lada в Казахстане показали 70%-й рост с начала 2018 года. Параллельно мы вступили в решающую фазу строительства мощностей полного цикла: в июле начато возведение цехов сварки и окраски. Поставщиками технологического оборудования для этих мощностей станут производители с мировым именем. Технологии Индустрии 4.0, которыми они владеют, впервые будут взяты на вооружение в отечественном машиностроении - их внедрение поднимет производительность в казахстанском автопроме на новый уровень. Роботизированные системы окраски, базирующиеся на инструментах big data и интернета вещей, позволят создать уникальное для Казахстана производство. Производство, действующее на основе высоких стандартов альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Наш проект стал естественным результатом евразийской интеграции. Поэтому сотрудничество с финансовым институтом, призванным содействовать кооперации в рамках ЕАЭС, - закономерное решение. Участие столь сильного партнера, как Евразийский банк развития, ускорит реализацию проекта и придаст ему дополнительную устойчивость.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.