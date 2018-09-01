"Ростех" и альянс Renault‐Nissan намерены получить 100% акций АвтоВАЗа

Совместное предприятие "Ростеха" и Renault — Alliance Rostec Auto B.V. — намерено довести свою долю в капитале АвтоВАЗа до 100% в результате оферты и принудительного выкупа акций, после чего возможен делистинг акций компании, пишет "Интерфакс" со ссылкой на старшего вице-президента группы Renault и руководителя региона Евразия Николя Мора.

Он напомнил, что акционеры АвтоВАЗа проводят процедуру рекапитализации компании по плану, согласованному между Renault и "Ростехом". "Как вы помните, в конце 2016 г. была проведена допэмиссия по открытой подписке, в этом году мы провели допэмиссию по закрытой подписке и сейчас направили обязательное предложение по выкупу акций, по итогам которого более 95% акций должно быть консолидировано. И как только мы увидим, что этот порог достигнут — результаты будут готовы 10 сентября, — тогда мы можем запустить финальный процесс, который позволит нашему СП Rostec Auto B.V. довести свою долю до 100%", — сказал топ-менеджер.

"Возможно", — сказал он, отвечая на вопрос, планируется ли делистинг акций АвтоВАЗа.

По его словам, сроки проведения squeeze-out пока не определены. "Необходимо пройти ряд регуляторных процедур Центробанка, поэтому я не могу назвать точную дату. Это займет несколько месяцев. Но пока точных сроков у нас нет", — отметил Мор.

Также пока не называется сумма, которая понадобится для выкупа акций: "Это зависит от оценки стоимости акций, которая должна быть проведена в соответствии с регуляторными процедурами", — сказал он.

Комментируя цену обязательного предложения, которая была установлена на уровне 12,4 рубля за обыкновенную акцию, 12,2 рубля — за привилегированную акцию, Мор указал, что в случае с принудительным выкупом она может отличаться. "И для того, чтобы установить цену для принудительного выкупа, мы должны следовать правилам ЦБ. Плюс, государство защищает права миноритариев, поэтому мы должны быть уверены в том, что все делаем правильно", — добавил топ-менеджер.

В мае 2018 г. председатель совета директоров АвтоВАЗа Сергей Скворцов оценивал, что оферта, выставленная миноритарным акционерам автопроизводителя, принесет мажоритарию, направившему предложение о выкупе, 8-10% акций компании.