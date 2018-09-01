"Ростех" и альянс Renault‐Nissan намерены получить 100% акций АвтоВАЗа

Совместное предприятие "Ростеха" и Renault — Alliance Rostec Auto B.V. — намерено довести свою долю в капитале АвтоВАЗа до 100% в результате оферты и принудительного выкупа акций, после чего возможен делистинг акций компании, пишет "Интерфакс" со ссылкой на старшего вице-президента группы Renault и руководителя региона Евразия Николя Мора.
Он напомнил, что акционеры АвтоВАЗа проводят процедуру рекапитализации компании по плану, согласованному между Renault и "Ростехом". "Как вы помните, в конце 2016 г. была проведена допэмиссия по открытой подписке, в этом году мы провели допэмиссию по закрытой подписке и сейчас направили обязательное предложение по выкупу акций, по итогам которого более 95% акций должно быть консолидировано. И как только мы увидим, что этот порог достигнут — результаты будут готовы 10 сентября, — тогда мы можем запустить финальный процесс, который позволит нашему СП Rostec Auto B.V. довести свою долю до 100%", — сказал топ-менеджер.
"Возможно", — сказал он, отвечая на вопрос, планируется ли делистинг акций АвтоВАЗа.
По его словам, сроки проведения squeeze-out пока не определены. "Необходимо пройти ряд регуляторных процедур Центробанка, поэтому я не могу назвать точную дату. Это займет несколько месяцев. Но пока точных сроков у нас нет", — отметил Мор.
Также пока не называется сумма, которая понадобится для выкупа акций: "Это зависит от оценки стоимости акций, которая должна быть проведена в соответствии с регуляторными процедурами", — сказал он.
Комментируя цену обязательного предложения, которая была установлена на уровне 12,4 рубля за обыкновенную акцию, 12,2 рубля — за привилегированную акцию, Мор указал, что в случае с принудительным выкупом она может отличаться. "И для того, чтобы установить цену для принудительного выкупа, мы должны следовать правилам ЦБ. Плюс, государство защищает права миноритариев, поэтому мы должны быть уверены в том, что все делаем правильно", — добавил топ-менеджер.
В мае 2018 г. председатель совета директоров АвтоВАЗа Сергей Скворцов оценивал, что оферта, выставленная миноритарным акционерам автопроизводителя, принесет мажоритарию, направившему предложение о выкупе, 8-10% акций компании.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.