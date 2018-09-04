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Автопром Машиностроение

Старт производства Lada Largus CNG намечен на начало 2019 года

ТОЛЬЯТТИ. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Старт производства Lada Largus CNG намечен на начало 2019 г., сообщила пресс-служба технопарка "Жигулевская долина".

Фото: пресс-служба технопарка "Жигулевская долина"

Генеральный директор ООО "АТС АВТО" (компания-резидент технопарка) Алексей Сучков в беседе с журналистами на Московском международном автосалоне рассказал о том, что сейчас переведенный на метан Lada Largus, над которым работают специалисты компании, проходит финальные испытания и готовится к процедуре сертификации.

По словам Сучкова, старт производства второй серийной модели на метане от бренда Lada намечен на начало 2019 года. Производство Ларгуса будет налажено на производственных мощностях ГК "АТС" в Тольятти, где сейчас выпускается Lada Vesta CNG - продукт компании "АТС АВТО".

Метановый Ларгус будет оснащаться 106-сильным мотором и механической трансмиссией. О количестве комплектаций будет объявлено непосредственно на старте продаж.

Что касается третьей модели Lada, планируемой к серийному переводу на метан, то это Гранта. Информации об этом автомобиле пока нет. Также Алексей Сучков добавил, что проекта Lada Vesta CNG в кузове универсал пока не существует.

Гид потребителя

Последние комментарии

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

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Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

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В процентах все выглядит очень хорошо.

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