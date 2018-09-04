Старт производства Lada Largus CNG намечен на начало 2019 года

Старт производства Lada Largus CNG намечен на начало 2019 г., сообщила пресс-служба технопарка "Жигулевская долина".

Генеральный директор ООО "АТС АВТО" (компания-резидент технопарка) Алексей Сучков в беседе с журналистами на Московском международном автосалоне рассказал о том, что сейчас переведенный на метан Lada Largus, над которым работают специалисты компании, проходит финальные испытания и готовится к процедуре сертификации.

По словам Сучкова, старт производства второй серийной модели на метане от бренда Lada намечен на начало 2019 года. Производство Ларгуса будет налажено на производственных мощностях ГК "АТС" в Тольятти, где сейчас выпускается Lada Vesta CNG - продукт компании "АТС АВТО".

Метановый Ларгус будет оснащаться 106-сильным мотором и механической трансмиссией. О количестве комплектаций будет объявлено непосредственно на старте продаж.

Что касается третьей модели Lada, планируемой к серийному переводу на метан, то это Гранта. Информации об этом автомобиле пока нет. Также Алексей Сучков добавил, что проекта Lada Vesta CNG в кузове универсал пока не существует.