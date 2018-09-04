В сентябре GM-АвтоВАЗ увеличил скидки на покупку Chevrolet Niva

С 3 сентября GM-АвтоВАЗ продлевает действие спецпредложений и увеличивает возможную выгоду при покупке Chevrolet Niva.
Как сообщает сайт автопроизводителя, максимальная выгода достигается сложением действия программ "Трейд-ин" и "Скидка при покупке Chevrolet Niva в кредит":
- 64 тыс. руб. для комплектации L цвета "Жидкое серебро";
- 60 тыс. руб. для всех остальных комплектаций/цветов.
По-прежнему можно воспользоваться и одной из выбранных программ. В этом случае скидка составит:
- 30 тыс. руб. при сдаче автомобиля в трейд-ин официальному дилеру;
- 30 тыс. руб. при покупке автомобиля в кредит через банки-партнеры: ПАО "ВТБ", ПАО "Совкомбанк", ООО "Сетелем Банк".
Действие перечисленных спецпредложений распространяется на физические и юридические лица, приобретающие Chevrolet Niva в сентябре 2018 год.
Срок действия акции — до 30 сентября 2018 г. включительно.
В программе участвуют все официальные дилеры GM-АвтоВАЗ в Российской Федерации.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.