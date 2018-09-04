В сентябре GM-АвтоВАЗ увеличил скидки на покупку Chevrolet Niva

С 3 сентября GM-АвтоВАЗ продлевает действие спецпредложений и увеличивает возможную выгоду при покупке Chevrolet Niva.

Как сообщает сайт автопроизводителя, максимальная выгода достигается сложением действия программ "Трейд-ин" и "Скидка при покупке Chevrolet Niva в кредит":

64 тыс. руб. для комплектации L цвета "Жидкое серебро";

60 тыс. руб. для всех остальных комплектаций/цветов.

По-прежнему можно воспользоваться и одной из выбранных программ. В этом случае скидка составит:

30 тыс. руб. при сдаче автомобиля в трейд-ин официальному дилеру;

30 тыс. руб. при покупке автомобиля в кредит через банки-партнеры: ПАО "ВТБ", ПАО "Совкомбанк", ООО "Сетелем Банк".

Действие перечисленных спецпредложений распространяется на физические и юридические лица, приобретающие Chevrolet Niva в сентябре 2018 год.

Срок действия акции — до 30 сентября 2018 г. включительно.

В программе участвуют все официальные дилеры GM-АвтоВАЗ в Российской Федерации.