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ИТ Транспорт и связь

Проектный офис цифрового развития провел первую экспертную сессию

САМАРА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 5 сентября, в департаменте информационных технологий и связи Самарской области проектный офис цифрового развития провел свою первую экспертную сессию "О возможности создания цифровой платформы и цифровых сервисов дополнительного образования".

Напомним, проектный офис цифрового развития, созданный по инициативе главы региона Дмитрия Азарова и по предложениям президента Самарского университета Виктора Сойфера, начал свою работу 1 сентября.

На мероприятии присутствовали эксперты в области высшего и дополнительного образования, цифровых технологий, представители органов законодательной и исполнительной власти.

"Обсуждение вопросов создания цифровых платформ и цифровых сервисов обязательно нужно начинать именно со сферы образования, сосредоточить фокус своего внимания именно на образовательных цифровых проектах, тем самым способствуя повышению инвестиционной привлекательности нашего региона", — подчеркнул замруководителя департамента - руководитель управления региональной информатизации Денис Шевченко, открывая сессию.

Одна из главных составляющих создания цифровых проектов — это реализация принципов равного доступа обучающихся к современным цифровым образовательным сервисам вне зависимости от места их проживания. На это в своем выступлении обратила внимание депутат Самарской губернской думы Татьяна Бодрова.

Представители разных сфер образования единогласно сошлись во мнении, что дефицит IT-специалистов с каждым годом растет. На сегодняшний день он составляет порядка 5 тыс. человек. Как отмечается в релизе, перед системой образования сейчас стоят важные, сложные задачи и, в первую очередь, увеличение количества детей, занимающихся техническим творчеством и научной деятельностью. Сейчас это примерно 15% от всех обучающихся в Самарской области. И, несмотря на это, самарский регион в числе лидеров по данному показателю.

"Чтобы решить данный вопрос, необходимо с дошкольной, школьной скамьи формировать у детей интересы для поступления на IT-специальности", — заметил Дмитрий Пашков, проректор по информатизации Самарского университета.

В ходе обсуждения участники пришли к выводу, что в области необходимо создание единого регионального центра всех уровней образования, который бы стал единым окном как для абитуриентов, так и для бизнеса.

"Все будущие цифровые проекты для дополнительного образования будут разрабатываться при непосредственной поддержке проектного офиса", — резюмировал директор проектного офиса цифрового развития Дмитрий Камынин.

В дальнейших планах проектного офиса — регулярное проведение экспертных сессий по цифровизации высшего образования, сельского хозяйства, промышленности, по итогам которых и на основании консультаций с экспертами и будут формироваться проекты.

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Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

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Наталья 08 ноября 2014 13:18 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если продажа здания состоится, то сотрудники уже точно не получат долги по зарплате. Приходящие (тем не менее) от Заказчиков деньги уходят на оплату кредитов СМАРТСа, в офшоры, или еще, Бог знает, куда, только не на налоги, зарплату, в ФСС, и др.. Неужели ВЛАСТЯМ, Следственному комитету, ОРГАНАМ не интересно? Будет ли предел жадности у "Мажоритарного акционера ОАО "Гипросвязь"? Спросила—самой смешно стало

AlexOptimist AlexOptimist 07 ноября 2014 06:12 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Неужели в СМАРТСе все так трагически печально???

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