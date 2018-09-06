Проектный офис цифрового развития провел первую экспертную сессию

В среду, 5 сентября, в департаменте информационных технологий и связи Самарской области проектный офис цифрового развития провел свою первую экспертную сессию "О возможности создания цифровой платформы и цифровых сервисов дополнительного образования".

Напомним, проектный офис цифрового развития, созданный по инициативе главы региона Дмитрия Азарова и по предложениям президента Самарского университета Виктора Сойфера, начал свою работу 1 сентября.

На мероприятии присутствовали эксперты в области высшего и дополнительного образования, цифровых технологий, представители органов законодательной и исполнительной власти.

"Обсуждение вопросов создания цифровых платформ и цифровых сервисов обязательно нужно начинать именно со сферы образования, сосредоточить фокус своего внимания именно на образовательных цифровых проектах, тем самым способствуя повышению инвестиционной привлекательности нашего региона", — подчеркнул замруководителя департамента - руководитель управления региональной информатизации Денис Шевченко, открывая сессию.

Одна из главных составляющих создания цифровых проектов — это реализация принципов равного доступа обучающихся к современным цифровым образовательным сервисам вне зависимости от места их проживания. На это в своем выступлении обратила внимание депутат Самарской губернской думы Татьяна Бодрова.

Представители разных сфер образования единогласно сошлись во мнении, что дефицит IT-специалистов с каждым годом растет. На сегодняшний день он составляет порядка 5 тыс. человек. Как отмечается в релизе, перед системой образования сейчас стоят важные, сложные задачи и, в первую очередь, увеличение количества детей, занимающихся техническим творчеством и научной деятельностью. Сейчас это примерно 15% от всех обучающихся в Самарской области. И, несмотря на это, самарский регион в числе лидеров по данному показателю.

"Чтобы решить данный вопрос, необходимо с дошкольной, школьной скамьи формировать у детей интересы для поступления на IT-специальности", — заметил Дмитрий Пашков, проректор по информатизации Самарского университета.

В ходе обсуждения участники пришли к выводу, что в области необходимо создание единого регионального центра всех уровней образования, который бы стал единым окном как для абитуриентов, так и для бизнеса.

"Все будущие цифровые проекты для дополнительного образования будут разрабатываться при непосредственной поддержке проектного офиса", — резюмировал директор проектного офиса цифрового развития Дмитрий Камынин.

В дальнейших планах проектного офиса — регулярное проведение экспертных сессий по цифровизации высшего образования, сельского хозяйства, промышленности, по итогам которых и на основании консультаций с экспертами и будут формироваться проекты.