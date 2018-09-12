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Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

Аналитики "Открытие Брокер": "Недвижимость теряет в цене"

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Начало осени для рынка недвижимости традиционно характеризуется повышенным спросом покупателей. В этом деловом сезоне тренд сохранится, но активность участников рынка недвижимости не будет чрезмерно заметной, — считают в региональном филиале инвестиционной компании "Открытие Брокер".

По данным популярного ресурса по размещению объявлений Avito.ru, сегодня в Самарской области на продажу выставлено чуть более 25 тыс. квартир на вторичном рынке и в новостройках. Скорей всего, их владельцам придется пересмотреть ценовую политику или ввести дополнительные преференции для клиентов, ведь спрос на жилье за последнее время снизился, и связано это в том числе с оттоком покупателей, приобретавших жилую недвижимость с инвестиционной целью, то есть для сдачи в аренду. Причина проста: рост тарифов на коммунальные услуги, снижение платежеспособности населения и, как следствие, сокращение доходов от аренды квартир делают жилье менее привлекательным для вложения денежных средств.

С 1 июля 2019 года вступают в силу поправки в 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве…", которые подразумевают переход от долевого строительства к проектному. Гарантии дольщиков окажутся выше, так как фактически риски недостроя будут переложены на банки, кредитующие проекты. Эти изменения также внесут коррективы в отношения продавцов и покупателей недвижимости. По мнению Ирины Афанасьевой, директора филиала "Открытие Брокер" в Самаре, девелоперам станет невыгодно продавать объекты на слишком ранней стадии строительства по низким ценам, и "первичка" станет менее интересной для покупки.

"На горизонте года-двух рынок продолжит стагнировать из-за вялого инвестиционного спроса — с начала кризиса цены на недвижимость в реальном выражении обвалились на четверть и останутся на текущих уровнях, — комментирует Ирина Афанасьева. — В долгосрочной же перспективе очевидно, что такое жесткое регулирование в последующие 3-5 лет приведет к уходу с рынка большого количества мелких девелоперов и консолидации рынка. Российских девелоперов, имеющих жилые объекты в активной стадии строительства, сейчас не более 4 тысяч. Ожидается, что полное вступление в силу законодательных нововведений через некоторое время сократит их численность на 30-40%. Небольшие игроки будут продавать свои проекты более крупным или объединятся. Скорее всего, роста себестоимости в среднем по рынку стоит ждать не ранее чем через 1-2 года".

Гид потребителя

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Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.

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нам нужен дублёр Заводского шоссе вдоль реки Самара

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Дык, он не для коммерции купил. А в родовую усадьбу переделает и всё. Собственник же. Или просто с землёй сравняет ))))

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Уберите уже его из города насовсем.

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