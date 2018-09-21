Аренда однушки в Самаре обходится в 21,7% среднего дохода семьи

Эксперты портала недвижимости Domofond.ru проанализировали, как соотносится стоимость аренды жилья и средний доход населения в 150 городах России. Эти данные сопоставили с информацией сервиса "Авито Работа", что позволило определить города с самой доступной арендой жилья.

В рейтинге "засветилось" четыре города Самарской области. Наиболее доступная аренда однокомнатных квартир, по мнению авторов исследования — в Новокуйбышевске. Он занимает 28-ю строчку рейтинга. При средней зарплате в 31,3 тыс. руб. и доходе семьи из двух человек в 62,6 тыс. руб. аренда однушки в среднем обойдется в 9,7 тыс. руб. в месяц, что составляет 15,5% дохода.

Сызрань занимает 66-ю строчку рейтинга. Средняя зарплата здесь, по данным исследования — 24,3 тыс. руб., средний доход семьи — 28,6 тыс., аренда однокомнатной квартиры — 8,7 тыс. руб. в месяц, то есть 17,9%.

81-ю строчку рейтинга занимает Тольятти. Здесь средняя зарплата составляет 27,7 тыс. руб., доход семьи — 55,5 тыс. рублей. Аренда однокомнатной квартиры в месяц обойдется в 10,6 тыс. руб. — 19,2% от дохода семьи.

Самара занимает в рейтинге 117-е место. По данным исследования, средняя зарплата здесь составляет 33,2 тыс. руб., доход семьи — 66,4 тыс. рублей. Аренда однокомнатной квартиры обойдется в 14,4 тыс. руб., что составляет 21,7% дохода домохозяйства.

Всего, по данным исследования, наиболее доступна аренда однокомнатных квартир в Кургане. В этом городе семья потратит в среднем 13,8% от своего дохода на аренду такого жилья. Уровень дохода семьи в Кургане при этом - 58,9 тыс. руб. в месяц. В топ-10 вошли города, где семьи потратят менее 15% дохода в месяц на аренду однокомнатной квартиры: Елец, Новочебоксарск, Владивосток, Октябрьский, Бийск, Великий Новгород, Рыбинск и Камышин. Свою позицию в списке удержал Стерлитамак: как и годом ранее, город занимает третью строку.

Самую значительную долю своего дохода тратят на аренду жители Москвы. Семья из двух работающих человек в столице отдает за аренду однушки чуть больше 34% своего совместного заработка. В нижней части рейтинга также находятся три города-спутника Москвы: Одинцово, Красногорск и Химки. Доходы семей, проживающих в этих городах, незначительно отличаются от показателя Москвы, а стоимость аренды ниже в среднем на 8 тыс. рублей. В этих городах семьи из двух работающих взрослых платят за аренду всего 26-27% своего заработка — существенно меньше москвичей, но значительно больше остальных россиян.

"В среднем российские семьи потратят на аренду однокомнатной квартиры около 19% своего заработка", — говорится в исследовании.