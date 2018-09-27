Пивоварня "Балтики" стала одним самых посещаемых промышленных предприятий области

Каждый год 27 сентября на планете отмечают Всемирный день туризма. Одним из трендов в мировой индустрии гостеприимства последних лет остается рост популярности промышленных туров, что демонстрирует и турпоток на пивоварни "Балтики". В Самаре филиал компании — пионер промышленного туризма и одно из самых посещаемых гостями промышленных предприятий.
Экскурсии на действующие предприятия привлекают посетителей возможностью больше узнать о процессе производства товаров повседневного спроса, лично оценить технологичность и уровень автоматизации — своими глазами увидеть, как рождаются те или иные товары.
"Балтика" одной из первых среди российских пивоваров оценила потенциал этого направления и с 1999 года развивает свой экскурсионный проект, используя лучшие международные практики Carlsberg Group. Предприятия компании ежегодно принимают более 30 000 человек, а в 2017 году в Петербурге встретили уже 700 000-го гостя.
В Самаре экскурсии на пивоварню "Балтики" были открыты с первых дней работы завода в 2003 году — возможность посещения была заложена еще на этапе его проектирования. На филиале создана экскурсионная галерея, которая позволяет знакомиться с производственным процессом, не нарушая санитарных норм пищевого предприятия.
Некоторые из гостей приезжают на "Балтику" из-за рубежа, включая посещение пивоварни в свою экскурсионную программу. Сегодня продукция компании экспортируется в более чем 75 стран мира — "Балтику" можно попробовать в любом уголке планеты от Северной Америки до Австралии. Поэтому многие стремятся лично познакомиться с производителем уже знакомого им российского пива. Интересно, что авторитетные британские СМИ включают "Балтику" в список продуктов, которые стоит попробовать болельщикам при посещении России — всё-таки пиво на родине футбола давно стало важным атрибутом боления за любимые клубы и спутником дружеских посиделок в баре.
Сегодня записаться на экскурсии на предприятия "Балтики" от Петербурга до Хабаровска можно всего в несколько кликов. Каждый посетитель имеет возможность увидеть изнутри пивоварню XXI века и совершить увлекательное путешествие в мир янтарного напитка под руководством профессионального гида, который расскажет обо всех этапах создания пива и проведет по лабиринтам с высокотехнологичным оборудованием.
Познакомиться с богатыми традициями напитка можно в музеях истории пивоварения на предприятиях "Балтики" в Петербурге, Ростове-на-Дону и Хабаровске. Здесь собраны уникальные экспонаты, коллекции атрибутики и архивные материалы об этапах развития этого искусства с древнейших времен до наших дней.
Денис Панарин, главный пивовар филиала "Балтика-Самара":
"Впервые я оказался на "Балтике" еще будучи студентом в составе экскурсионной группы. Меня поразили масштабы пивоварни, современное оборудование и безукоризненная чистота новых цехов. Наверное, тогда я принял решение прийти сюда работать. Надеюсь, сегодняшние гости нашей пивоварни, знакомясь с производством, не только узнают о технологии пивоварения и деталях производства, но и проникаются нашей искренней преданностью своему делу и культурой предприятия, заложенной еще основателем Carlsberg Group Якобом Якобсеном и нацеленной на совершенствование искусства пивоварения, чтобы делать, пожалуй, лучшее пиво в мире".
В Европе промышленный туризм прекрасно сочетается и дополняет традиционные гастрономические туры. Поэтому в конце экскурсий по производству на заводах "Балтики" проходит экспресс-курс по обучению основам дегустации. В итоге знание процесса пивоварения и традиций этого напитка прививает уважительное и более сознательное отношение к нему, воспитывая умеренность в потреблении и более ответственный подход к выбору.
Посещение экскурсий возможно по предварительной записи только для совершеннолетних граждан — возраст необходимо подтвердить на месте соответствующим документом.
Последние комментарии
Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.
А цена какая будет?
И что дальше?
Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.
Раз уж «Балтика» прогнулась, то для меньших брендов уж точно ничего хорошего это не предвещает. Да и небольшие личные пивоварни такими темпами либо перейдут под нелегальные, либо будут закупать эти стеклянные бутылки втридорога, откуда у них будет свое производство стекла? Товар как был пивом, так и остался тем же самым пивом, правда, теперь дороже. Эдак на половину стоимости. Но это еще не все. Как уже отметили в статье, в глубинке у нас, скорее всего, начнет процветать бизнес «дешевого пойла», самогончики там всякие и другие алкогольные напитки с относительно большим градусом. Так и заменим пиво, которое как бы депутаты не хотели, но производится под контролем качества, по стандартам, на какую-то левую муть. Отличная вообще идея – начать переписывать правила для работающего бизнеса в не самое легкое время. Вместо того чтобы поощрять рынки, которые поддерживают регионы (и другие отрасли), у нас, наоборот, ради каких-то идеологических принципов, только хуже делают. Вот кому эти идеологии нужны будут, когда люди работу потеряют, или станут получать меньше? Все это усугубляется тем фактом, что вся эта идеология держится на каких-то неведанных источниках и прочей ерунде, а полноценные исследования, которые уже не раз проводились, наоборот проигнорированы. Как и текущие ГОСТы и стандарты качества, которые непонятно зачем вообще выдавались, раз не отвечают требованиям депутатов. Переписывание истории, товарищи.