Пивоварня "Балтики" стала одним самых посещаемых промышленных предприятий области

Каждый год 27 сентября на планете отмечают Всемирный день туризма. Одним из трендов в мировой индустрии гостеприимства последних лет остается рост популярности промышленных туров, что демонстрирует и турпоток на пивоварни "Балтики". В Самаре филиал компании — пионер промышленного туризма и одно из самых посещаемых гостями промышленных предприятий.

Экскурсии на действующие предприятия привлекают посетителей возможностью больше узнать о процессе производства товаров повседневного спроса, лично оценить технологичность и уровень автоматизации — своими глазами увидеть, как рождаются те или иные товары.

"Балтика" одной из первых среди российских пивоваров оценила потенциал этого направления и с 1999 года развивает свой экскурсионный проект, используя лучшие международные практики Carlsberg Group. Предприятия компании ежегодно принимают более 30 000 человек, а в 2017 году в Петербурге встретили уже 700 000-го гостя.

В Самаре экскурсии на пивоварню "Балтики" были открыты с первых дней работы завода в 2003 году — возможность посещения была заложена еще на этапе его проектирования. На филиале создана экскурсионная галерея, которая позволяет знакомиться с производственным процессом, не нарушая санитарных норм пищевого предприятия.

Некоторые из гостей приезжают на "Балтику" из-за рубежа, включая посещение пивоварни в свою экскурсионную программу. Сегодня продукция компании экспортируется в более чем 75 стран мира — "Балтику" можно попробовать в любом уголке планеты от Северной Америки до Австралии. Поэтому многие стремятся лично познакомиться с производителем уже знакомого им российского пива. Интересно, что авторитетные британские СМИ включают "Балтику" в список продуктов, которые стоит попробовать болельщикам при посещении России — всё-таки пиво на родине футбола давно стало важным атрибутом боления за любимые клубы и спутником дружеских посиделок в баре.

Сегодня записаться на экскурсии на предприятия "Балтики" от Петербурга до Хабаровска можно всего в несколько кликов. Каждый посетитель имеет возможность увидеть изнутри пивоварню XXI века и совершить увлекательное путешествие в мир янтарного напитка под руководством профессионального гида, который расскажет обо всех этапах создания пива и проведет по лабиринтам с высокотехнологичным оборудованием.

Познакомиться с богатыми традициями напитка можно в музеях истории пивоварения на предприятиях "Балтики" в Петербурге, Ростове-на-Дону и Хабаровске. Здесь собраны уникальные экспонаты, коллекции атрибутики и архивные материалы об этапах развития этого искусства с древнейших времен до наших дней.

Денис Панарин, главный пивовар филиала "Балтика-Самара":

"Впервые я оказался на "Балтике" еще будучи студентом в составе экскурсионной группы. Меня поразили масштабы пивоварни, современное оборудование и безукоризненная чистота новых цехов. Наверное, тогда я принял решение прийти сюда работать. Надеюсь, сегодняшние гости нашей пивоварни, знакомясь с производством, не только узнают о технологии пивоварения и деталях производства, но и проникаются нашей искренней преданностью своему делу и культурой предприятия, заложенной еще основателем Carlsberg Group Якобом Якобсеном и нацеленной на совершенствование искусства пивоварения, чтобы делать, пожалуй, лучшее пиво в мире".

В Европе промышленный туризм прекрасно сочетается и дополняет традиционные гастрономические туры. Поэтому в конце экскурсий по производству на заводах "Балтики" проходит экспресс-курс по обучению основам дегустации. В итоге знание процесса пивоварения и традиций этого напитка прививает уважительное и более сознательное отношение к нему, воспитывая умеренность в потреблении и более ответственный подход к выбору.

Посещение экскурсий возможно по предварительной записи только для совершеннолетних граждан — возраст необходимо подтвердить на месте соответствующим документом.