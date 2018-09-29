Alliance Rostec Auto BV увеличивает свою долю в акционерном капитале АвтоВАЗа

Alliance Rostec Auto BV ("ARA BV") увеличивает свою долю в акционерном капитале АвтоВАЗа после завершения обязательного предложения о выкупе акций, объявленного ARA BV в июле 2018 г., сообщает пресс-служба Renault Россия. Это применительно к акциям автогиганта, находившимся во владении миноритарных акционеров. Процедура была завершена 25 сентября.
Результаты процедуры следующие:
- выкуплено по тендеру 1 461 763 468 акций (1 332 828 757 обыкновенных акций и 128 934 711 привилегированных акций), что составляет 13,1% от всех акций АвтоВАЗа;
- ARA BV увеличили свою долю в акционерном капитале АвтоВАЗа с 83,5% до 96,6%;
- распределение акций в ARA BV: 66,2% — Renault, 33,8% — Ростех.
Обязательное предложение о выкупе акций последовало за проведением закрытой подписки на акции АвтоВАЗа в пользу ARA BV, которая завершилась в мае 2018 года. В результате у совместного предприятия Renault и ГК "Ростех" оказалось 83,5% всех акций АвтоВАЗа, что превышает порог владения в 75%, таким образом, в соответствии с российским законодательством автоматически сработало требование об объявлении обязательного предложения о выкупе акций для миноритарных акционеров АвтоВАЗа.
"Увеличение доли ARA BV в капитале АвтоВАЗа — логичное продолжение процесса рекапитализации, в рамках которой предприятие было очищено от долгов на сумму свыше 100 млрд рублей. Консолидация 100% акций ПАО Автоваз, которая может быть реализована в полном соответствии с законодательтвом, упростит и ускорит принятие необходимых корпоративных решений в рамках программы развития и модернизации завода. Это критически важно для эффективной работы на быстро меняющемся автомобильном рынке", — заявил председатель совета директоров АвтоВАЗа Сергей Скворцов.
"Поддержка мажоритарных акционеров позволяет АвтоВАЗу ускорить восстановление своей деятельности и реализацию среднесрочного плана", — отметил старший вице-президент Группы Renault, операционный директор региона Евразия и вице-председатель совета директоров АвтоВАЗа Николя Мор.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.