В регионе планируется создать межвузовский центр по подготовке кадров для цифровой экономики

В понедельник, 1 октября, в Самарском университете прошла очередная экспертная сессия проектного офиса цифрового развития Самарской области, который был создан в сентябре по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
Мероприятие было посвящено подготовке кадров для цифровой экономики. Участие в нем приняли профильные проректоры ведущих вузов региона, представители органов исполнительной власти и IТ-компаний.
Открыл экспертную сессию президент Самарского университета Виктор Сойфер, который в своем выступлении отметил особую важность подготовки высококвалифицированных кадров для развития цифровой экономики региона.
В рамках экспертной сессии обсуждались вопросы трансформации высшего образования и необходимые условия подготовки кадров для цифровой экономики с целью ее выхода на новый уровень развития.
По итогам сессии решили проработать возможность создания межвузовского центра компетенций, сформировать методологию его работы. Задачами центра должны стать подготовка и переподготовка кадров, в том числе преподавателей, способных готовить необходимых специалистов для развития цифровой экономики.
Последние комментарии
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.
Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!
Если продажа здания состоится, то сотрудники уже точно не получат долги по зарплате. Приходящие (тем не менее) от Заказчиков деньги уходят на оплату кредитов СМАРТСа, в офшоры, или еще, Бог знает, куда, только не на налоги, зарплату, в ФСС, и др.. Неужели ВЛАСТЯМ, Следственному комитету, ОРГАНАМ не интересно? Будет ли предел жадности у "Мажоритарного акционера ОАО "Гипросвязь"? Спросила—самой смешно стало
Неужели в СМАРТСе все так трагически печально???