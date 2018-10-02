В регионе планируется создать межвузовский центр по подготовке кадров для цифровой экономики

В понедельник, 1 октября, в Самарском университете прошла очередная экспертная сессия проектного офиса цифрового развития Самарской области, который был создан в сентябре по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Мероприятие было посвящено подготовке кадров для цифровой экономики. Участие в нем приняли профильные проректоры ведущих вузов региона, представители органов исполнительной власти и IТ-компаний.

Открыл экспертную сессию президент Самарского университета Виктор Сойфер, который в своем выступлении отметил особую важность подготовки высококвалифицированных кадров для развития цифровой экономики региона.

В рамках экспертной сессии обсуждались вопросы трансформации высшего образования и необходимые условия подготовки кадров для цифровой экономики с целью ее выхода на новый уровень развития.

По итогам сессии решили проработать возможность создания межвузовского центра компетенций, сформировать методологию его работы. Задачами центра должны стать подготовка и переподготовка кадров, в том числе преподавателей, способных готовить необходимых специалистов для развития цифровой экономики.