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В регионе планируется создать межвузовский центр по подготовке кадров для цифровой экономики

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 1 октября, в Самарском университете прошла очередная экспертная сессия проектного офиса цифрового развития Самарской области, который был создан в сентябре по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Мероприятие было посвящено подготовке кадров для цифровой экономики. Участие в нем приняли профильные проректоры ведущих вузов региона, представители органов исполнительной власти и IТ-компаний.

Открыл экспертную сессию президент Самарского университета Виктор Сойфер, который в своем выступлении отметил особую важность подготовки высококвалифицированных кадров для развития цифровой экономики региона.

В рамках экспертной сессии обсуждались вопросы трансформации высшего образования и необходимые условия подготовки кадров для цифровой экономики с целью ее выхода на новый уровень развития.

По итогам сессии решили проработать возможность создания межвузовского центра компетенций, сформировать методологию его работы. Задачами центра должны стать подготовка и переподготовка кадров, в том числе преподавателей, способных готовить необходимых специалистов для развития цифровой экономики.

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AlexOptimist AlexOptimist 07 ноября 2014 06:12 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Неужели в СМАРТСе все так трагически печально???

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