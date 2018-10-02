ГК "Кристалл-Лефортово" обвиняет самарских акционеров "Родника" в выводе активов

Московская ГК "Кристалл-Лефортово" вывела в публичную плоскость конфликт с самарскими акционерами ООО СК "Родник", специализирующимся на производстве и продаже алкогольной продукции.

Сейчас на рассмотрении Арбитражного суда Самарской области находится заявление СК "Родник" о собственном банкротстве. Информацию о намерении обратиться в арбитраж с соответствующим требованием комбинат опубликовал на Федресурсе еще в июне 2018 г., объясняя "наличием у него признаков банкротства".

Однако в ГК "Кристалл-Лефортово" считают, что банкротство "Родника" провоцируют представители собственника 51% доли в нем — АО "Актив". Целью их, по мнению "Кристалл-Лефортово", является "вывод с завода активов в интересах контролирующего акционера в ущерб кредиторам СК "Родник" и последующее контролируемое преднамеренное банкротство" предприятия.

Отметим, в опубликованных ГК "Кристалл-Лефортово" документах и письмах сообщается, что переговоры относительно покупки доли в СК "Родник" велись Павлом Сметаной с Александром Милеевым (депутат Самарской губернской думы, которого СМИ и прежде связывали с "Родником" — прим. ВН). Более того, в одном из своих обращений в налоговую службу Павел Сметана называет Милеева "бенефициаром" ООО СК "Родник" и АО "Актив".

Напомним, в 2014–2016 гг. производство на "Роднике" простаивало в связи с возбужденными на его представителей уголовными делами (были прекращены в 2015 г.) и лишением комбината лицензии на производство, хранение и поставку алкогольной продукции.

Восстановить лицензию удалось лишь в 2016 г. после смены руководства. Должность гендиректора комбината тогда занял Павел Сметана. Работа на заводе была восстановлена.

Но в 2018 г. выяснилось, что ГК "Кристалл-Лефортово" намерена приостановить производство на "Роднике" из-за финансовых проблем, связанных с банкротством дистрибьюторской компании "Статус Групп" и последующей подачей ОФК-Банком к аффилированным с ГК "Кристалл-Лефортово", в том числе СК "Родник", компаниям требований о досрочном истребовании кредитов.

"Коммерческие банки после подачи судебных исков ОФК Банком закрыли лимиты кредитования для компаний "Кристалл-Лефортово", что привело к необходимости погашать оборотные кредиты без возможности получения новых", — поясняют в "Кристалл-Лефортово", добавляя при этом, что намеревались попытаться решить проблемы на "Роднике" без процедуры банкротства, но с полным сокращением персонала и последующей консолидацией денежных средств для расчета с кредиторами, а также возвратом 49% долей предприятия контролирующему акционеру — то есть АО "Актив".

Однако, спустя некоторое время после этого вновь сменился генеральный директор завода — в конце марта текущего года эту должность занял экс-депутат гордумы Самары Вячеслав Дормидонтов. Как сообщали местные СМИ, узнав о планах "Кристалл-Лефортово", самарские акционеры решили вернуть управление заводом себе. Отмечалось также, что новое руководство намерено сохранить предприятие.

Однако той же весной в Арбитражный суд Самарской области поступило первое заявление о признании СК "Родник" банкротом — от ООО "Стекольная компания "Гелиос", потом второе — от ООО "Промышленные технологии". Оба они не закончились признанием комбината несостоятельным. Однако в рамках разбирательства по спору с ООО "Промышленные технологии" с заявлением о признании себя несостоятельным обратился сам "Родник". Пока решение по его требованию не принято.

Что же касается смены руководства СК "Родник", случившегося в марте, то этот процесс в ГК "Кристалл-Лефортово" называют "захватом", а также утверждают, что ему предшествовала "блокировка деятельности завода" и сообщают, что это делалось якобы для "вывода с завода активов" и перехода "к контролируемому преднамеренному банкротству".

На середину марта 2018 г. оборотные активы СК Родник, пригодные для консолидации денежных средств в интересах неаффилированных "Актив" или "Кристалл-Лефортово" кредиторов составляли более 1,5 млрд руб., утверждают в московской ГК.

При этом в "Кристалл-Лефортово" обвиняют Вячеслава Дормидонтова и "контролирующего акционера" в том, что они не сделали ничего для получения "Родником" акцизных марок, сделав невозможной деятельность комбината, добровольно сдали лицензию на производство алкоголя, прекратили исполнение обязательств перед кредиторами общества.

Кроме того, в информации "Кристалл-Лефортово" указывается, что Павел Сметана был готов внести 1 млрд руб. для увеличения уставного капитала "Родника", однако новое руководство завода якобы саботировало проведение необходимого для этого собрания участников общества и таким образом препятствовало "докапитализации предприятия силами всех или только одного совладельца". Также представители "Кристалл-Лефортово" обвинили нового руководителя СК "Родник" в формировании "технической" кредиторской задолженности для "контролируемого" банкротства.

"Это означает, что миноритарный акционер вынужден предъявлять встречные требования, чтобы совместно с другими неаффилированными кредиторами СК "Родник" препятствовать получению контроля АО "Актив" за процедурой банкротства; оспаривать сделки, имевшие целью ущерб кредиторам СК "Родник", — заявляют в "Кристалл-Лефортово" и добавляют, что общая сумма требований таких кредиторов в четвертом квартале 2018 г. составит более 4 млрд руб., а впоследствии может превысить 5-6 млрд рублей.

Генеральный директор СК "Родник" Вячеслав Дормидонтов комментировать претензии ГК "Кристалл-Лефортово" не стал, лишь подтвердил факт того, что в настоящее время комбинат "Родник" не функционирует. Александру Милееву дозвониться не удалось — его телефон был отключен.