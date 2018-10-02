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ГК "Кристалл-Лефортово" обвиняет самарских акционеров "Родника" в выводе активов

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Московская ГК "Кристалл-Лефортово" вывела в публичную плоскость конфликт с самарскими акционерами ООО СК "Родник", специализирующимся на производстве и продаже алкогольной продукции.

Фото: Владимир Котмишев

Сейчас на рассмотрении Арбитражного суда Самарской области находится заявление СК "Родник" о собственном банкротстве. Информацию о намерении обратиться в арбитраж с соответствующим требованием комбинат опубликовал на Федресурсе еще в июне 2018 г., объясняя "наличием у него признаков банкротства".

Однако в ГК "Кристалл-Лефортово" считают, что банкротство "Родника" провоцируют представители собственника 51% доли в нем — АО "Актив". Целью их, по мнению "Кристалл-Лефортово", является "вывод с завода активов в интересах контролирующего акционера в ущерб кредиторам СК "Родник" и последующее контролируемое преднамеренное банкротство" предприятия.

По данным ИАС Seldon Basis, 51% ООО СК "Родник" принадлежит АО "Актив", 49% — гендиректору ГК "Кристалл-Лефортово" Павлу Сметане. Правда, его доля находится в залоге у Любови Милеевой до полного расчета за нее.

Отметим, в опубликованных ГК "Кристалл-Лефортово" документах и письмах сообщается, что переговоры относительно покупки доли в СК "Родник" велись Павлом Сметаной с Александром Милеевым (депутат Самарской губернской думы, которого СМИ и прежде связывали с "Родником" — прим. ВН). Более того, в одном из своих обращений в налоговую службу Павел Сметана называет Милеева "бенефициаром" ООО СК "Родник" и АО "Актив".

Напомним, в 2014–2016 гг. производство на "Роднике" простаивало в связи с возбужденными на его представителей уголовными делами (были прекращены в 2015 г.) и лишением комбината лицензии на производство, хранение и поставку алкогольной продукции.

Восстановить лицензию удалось лишь в 2016 г. после смены руководства. Должность гендиректора комбината тогда занял Павел Сметана. Работа на заводе была восстановлена.

"Родник" не смог в суде оспорить отказ в выдаче лицензии "Родник" не смог в суде оспорить отказ в выдаче лицензии

Но в 2018 г. выяснилось, что ГК "Кристалл-Лефортово" намерена приостановить производство на "Роднике" из-за финансовых проблем, связанных с банкротством дистрибьюторской компании "Статус Групп" и последующей подачей ОФК-Банком к аффилированным с ГК "Кристалл-Лефортово", в том числе СК "Родник", компаниям требований о досрочном истребовании кредитов.

"Коммерческие банки после подачи судебных исков ОФК Банком закрыли лимиты кредитования для компаний "Кристалл-Лефортово", что привело к необходимости погашать оборотные кредиты без возможности получения новых", — поясняют в "Кристалл-Лефортово", добавляя при этом, что намеревались попытаться решить проблемы на "Роднике" без процедуры банкротства, но с полным сокращением персонала и последующей консолидацией денежных средств для расчета с кредиторами, а также возвратом 49% долей предприятия контролирующему акционеру — то есть АО "Актив".

Однако, спустя некоторое время после этого вновь сменился генеральный директор завода — в конце марта текущего года эту должность занял экс-депутат гордумы Самары Вячеслав Дормидонтов. Как сообщали местные СМИ, узнав о планах "Кристалл-Лефортово", самарские акционеры решили вернуть управление заводом себе. Отмечалось также, что новое руководство намерено сохранить предприятие.

Однако той же весной в Арбитражный суд Самарской области поступило первое заявление о признании СК "Родник" банкротом — от ООО "Стекольная компания "Гелиос", потом второе — от ООО "Промышленные технологии". Оба они не закончились признанием комбината несостоятельным. Однако в рамках разбирательства по спору с ООО "Промышленные технологии" с заявлением о признании себя несостоятельным обратился сам "Родник". Пока решение по его требованию не принято.

Что же касается смены руководства СК "Родник", случившегося в марте, то этот процесс в ГК "Кристалл-Лефортово" называют "захватом", а  также утверждают, что ему предшествовала "блокировка деятельности завода" и сообщают, что это делалось якобы для "вывода с завода активов" и перехода "к контролируемому преднамеренному банкротству".

На середину марта 2018 г. оборотные активы СК Родник, пригодные для консолидации денежных средств в интересах неаффилированных "Актив" или "Кристалл-Лефортово" кредиторов составляли более 1,5 млрд руб., утверждают в московской ГК.

При этом в "Кристалл-Лефортово" обвиняют Вячеслава Дормидонтова и "контролирующего акционера" в том, что они не сделали ничего для получения "Родником" акцизных марок, сделав невозможной деятельность комбината, добровольно сдали лицензию на производство алкоголя, прекратили исполнение обязательств перед кредиторами общества.

Кроме того, в информации "Кристалл-Лефортово" указывается, что Павел Сметана был готов внести 1 млрд руб. для увеличения уставного капитала "Родника", однако новое руководство завода якобы саботировало проведение необходимого для этого собрания участников общества и таким образом препятствовало "докапитализации предприятия силами всех или только одного совладельца". Также представители "Кристалл-Лефортово" обвинили нового руководителя СК "Родник" в формировании "технической" кредиторской задолженности для "контролируемого" банкротства.

"Это означает, что миноритарный акционер вынужден предъявлять встречные требования, чтобы совместно с другими неаффилированными кредиторами СК "Родник" препятствовать получению контроля АО "Актив" за процедурой банкротства; оспаривать сделки, имевшие целью ущерб кредиторам СК "Родник", — заявляют в "Кристалл-Лефортово" и добавляют, что общая сумма требований таких кредиторов в четвертом квартале 2018 г. составит более 4 млрд руб., а впоследствии может превысить 5-6 млрд рублей.

Генеральный директор СК "Родник" Вячеслав Дормидонтов комментировать претензии ГК "Кристалл-Лефортово" не стал, лишь подтвердил факт того, что в настоящее время комбинат "Родник" не функционирует. Александру Милееву дозвониться не удалось — его телефон был отключен.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.

Макс Кошкин 08 июля 2015 10:04 Ольга Гольчикова: "Если будет принят закон об ограничении продажи пива в ПЭТ-упаковке свыше 0,5 л - потери самарского филиала "Балтики" будут значительными"

Раз уж «Балтика» прогнулась, то для меньших брендов уж точно ничего хорошего это не предвещает. Да и небольшие личные пивоварни такими темпами либо перейдут под нелегальные, либо будут закупать эти стеклянные бутылки втридорога, откуда у них будет свое производство стекла? Товар как был пивом, так и остался тем же самым пивом, правда, теперь дороже. Эдак на половину стоимости. Но это еще не все. Как уже отметили в статье, в глубинке у нас, скорее всего, начнет процветать бизнес «дешевого пойла», самогончики там всякие и другие алкогольные напитки с относительно большим градусом. Так и заменим пиво, которое как бы депутаты не хотели, но производится под контролем качества, по стандартам, на какую-то левую муть. Отличная вообще идея – начать переписывать правила для работающего бизнеса в не самое легкое время. Вместо того чтобы поощрять рынки, которые поддерживают регионы (и другие отрасли), у нас, наоборот, ради каких-то идеологических принципов, только хуже делают. Вот кому эти идеологии нужны будут, когда люди работу потеряют, или станут получать меньше? Все это усугубляется тем фактом, что вся эта идеология держится на каких-то неведанных источниках и прочей ерунде, а полноценные исследования, которые уже не раз проводились, наоборот проигнорированы. Как и текущие ГОСТы и стандарты качества, которые непонятно зачем вообще выдавались, раз не отвечают требованиям депутатов. Переписывание истории, товарищи.

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